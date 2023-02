Venter at skyhøy prisvekst vil avta i 2023

Lønnsoppgjør er enten et hovedoppgjør eller et mellomoppgjør, og det veksles på annethvert år. I mellomoppgjør forhandles det bare om lønn, mens i hovedoppgjør forhandles det også om større spørsmål og hele tariffavtalen, inkludert pensjon og arbeidstid. I år er det mellomoppgjør.

Kjøpekraft og reallønn handler om lønnsøkning sett opp mot hvor mye prisene stiger. Hvis lønnsveksten er sterkere enn prisveksten, får man økte kjøpekraft og reallønnsvekst.

Partene i oppgjøret er arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene. De to store, overordnede partene er Landsorganisasjonen (LO) på arbeidstakersiden og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på arbeidsgiversiden.

Frontfagsmodellen går ut på at konkurranseutsatt industri, i den sammenhengen kalt frontfag, forhandler først. Dette legger som grunnlaget for de andre oppgjørene i Norge. Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) forhandler i frontfagsoppgjøret.

Her er konkurranseevne et sentral begrep. Det handler om hvor godt bedriftene i et land klarer seg i konkurransen med utenlandske bedrifter.