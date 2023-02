LO mener Norges Bank svekker den norske modellen. Nå krever de økt kjøpekraft på tross av advarslene.

Økt kjøpekraft, mer til lavtlønte og likestilling mellom kjønnene. LO inntar stillingen før lønnskampen.

– Jeg er veldig glad for at det var så stor enighet i representantskapet om det forslaget som sekretariatet la frem. Det handler om å heve de lavtlønte, det handler om at alle må med og det handler om økt kjøpekraft til alle.