Ser tegn til at mange selger hytta for å betjene boliglånet

Under pandemien var det hytteboom i Norge. Nå er det tegn til at markedet er på retur, sier direktør i Privatmegleren.

BOOM: Hyttemarkedet skjøt fart under pandemien. Nå er det derimot andre tider.

Hyttemarkedet satt rekorder under to år med pandemitiltak.

Nordmenn som ikke fikk lov til å dra på kontoret valgte i stedet å benytte oppsparte midler og svært gunstige låneforhold, som kom med nullrenten fra sentralbanken, til å kjøpe seg hytte.

Dette førte til at det blant annet ble omsetningsrekord for hyttesalg i 2021. I årene 2020, 2021 og 2022 eksploderte også hytteprisene, og steg 6,2, 8,2 og 10,1 prosent, ifølge Eiendom Norges fritidsboligstatistikk.

Men nå er hyttefesten over. Og ifølge administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Wittenberg Meier, merker meglere nå at flere selger for å møte de økende kostnadene.

EKSPLOSJON: Fritidsboligprisene steg kraftig tre år på rad. Nå er markedet roligere.

Må selge det de kjøpte under pandemien

– Det vi ser nå er at markedet for fjellhytter er veldig tregt, sier Meier.

Privatmegleren står for om lag 17 prosent av fritidsboligene som selges i Norge. De ser en tydelig brems i markedet, og nordmenn har ikke samme kapasitet til å oppfylle hyttedrømmen nå som de foregående årene.

Hittil i år har Privatmegleren solgt 453 hytter. På samme tid i fjor hadde de solgt 709 hytter, mens de i rekordåret 2021 hadde solgt 1.332 hytter før sommeren.

Tallene for senere år er vanskelige å lese på grunn av boomen under pandemien, men om man sammenligner med året før coronautbruddet, 2019, viser de fortsatt at 2023 må regnes som et treigt for fritidsboliger. Da solgte de 564 hytter.

NEDGANG: Grethe Wittenberg Meier mener man nå ser konturene av at ganske ferske hytteeiere må omprioritere, og kanskje selge hyttedrømmen.

Meier sier at tilbakemeldingen fra meglerne er at hytteeiere som kjøpte hytte da hyttemarkedet eksploderte, nå må prioritere annerledes.

– En større tendens vi ser er at noen av de som kjøpte litt rimeligere hytter eller leiligheter på fjellet under pandemien, som kanskje kjøpte for å ha hjemmekontor eller for å kunne ha et sted å feriere under pandemien, nå ønsker å selge, sier hun.

Under de to årene med pandemi var styringsrenten på null, samtidig som prisveksten lå stabilt rundt inflasjonsmålet på to prosent. I tillegg levde mange rimeligere liv, fordi tiltakene la begrensninger for hva man kunne finne på.

Nå er styringsrenten på 3,25 prosent, og flere økonomer venter at den skal opp nærmere 4 prosent i løpet av sommeren. I mai hadde dessuten prisene i Norge steget 6,7 prosent sammenlignet med mai i fjor.

Meier sier flere som selger hytta, gjør det fordi økonomien har blitt mindre romslig.

– Meglere sier noen ønsker å gjøre det av økonomiske årsaker, som for å beholde primærboligen, sier direktøren.

STABILT: Markedet for sjøhytter er fremdeles preget av svært lavt tilbud.

Flere leier ut

Også tall fra Norges største markedsplass for fritidsboliger, Finn.no, viser at aktiviteten synker på hyttefronten.

Hittil i år er det publisert 11prosent færre annonser for hytter på Finn sammenlignet med samme periode i fjor.

Trafikken på annonsene har også bremset kraftig opplyser Finn. I 2021 og 2022 hadde hytteannonser i gjennomsnitt mellom 10.000 og 11.000 visninger. Nå har tallet falt til rundt 7.000.

Jørgen Hellestveit i Finn eiendom sier til E24 at også de plukker opp signaler om at nordmenn ikke prioriterer hytte på samme måte som tidligere år.

– Sett i lys av endret økonomi for norske forbrukere, er det ikke så overraskende at det er mindre interesse for både hyttesalg og hyttekjøp nå. Finns ferske eiendomsundersøkelse viser at økning av rente og bekymring rundt egen økonomi spiller en større rolle nå enn tidligere ved kjøp av bolig, sier Hellestveit.

SER LEIETREND: Jørgen Hellestveit i Finn.no sier det er flere som leier ut hytter nå enn tidligere.

Nå like før sommerferien har tilbudet på hytter avtatt noe på Finn. De ser likevel at det er en økning av hytter som legges ut til leie.

– Noe som er en fin måte å finansiere hytta på og er bra i et bærekraftsperspektiv, sier Hellestveit.

Trenger til å betjene primærbolig

Meier understreker at tendensene de ser, knytter seg til fjellhyttene. I sjøhyttemarkedet er tilbudet stabilt lavt, mye fordi sjøhytter pleier å gå i arv, og den norske strandsonen er strengt regulert. Dette gjør at det nesten ikke bygges nye sjøhytter.

Den generelle aktiviteten i fritidsboligmarkedet mener hun viser at nordmenn nå begynner å kjenne inflasjon og renter på lommeboken. Spesielt gir det utslag på markedet for de billigste hyttene.

– Mange sier de har egenkapital til å kjøpe, men jeg tror nok den frie egenkapitalen i det rimeligere segmentet, den kapitalen trenger man til å leve og til å betjene primærboliglån, sier hun.

