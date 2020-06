Cruiseskipene som aldri kom

Om bord er 667 passasjerer, og en besetning på 412 personer. Skipet skal ligge i byen i halvannet døgn. Men klokken ni samme morgen kommer beskjeden: Skipet vil ikke legge til likevel. Mannskapet har lest at en kvinne i byen er bekreftet smittet av coronaviruset. Ute i Tromsøysundet snur «Saga Sapphire», og seiler videre nordover.

Publisert: Publisert: 14. juni 2020 11:48

Trygg Vakt kaller tilbake sine vakter fra kaia. Ishavskatedralen avlyser kveldens cruisekonsert. Akvariet Polaria visker «Saga Sapphire» bort fra tavlen, der de ansatte holder oversikt over cruiseanløpene.

Tromsø Havn lever av å ha slike fartøy til kai.

– I tillegg er det sikkert mange busser, turistattraksjoner og lignende som venter på dem og det vil kanskje ha økonomiske konsekvenser for bedriftene. Likevel, slikt skjer og i det store og hele betyr det ikke så mye, sier driftssjef Knut Ivar Bendiksen til avisen iTromsø.

På dette tidspunktet vet han ikke at dette skal bli starten på et økonomisk tap i milliardklassen for reiselivet i byen.

Siden 90-tallet har cruisenæringen skutt fart i hele verden. Også i Norge. I fjor sommer var det rundt 2.000 cruiseanløp langs norskekysten.

Med disse fulgte rundt 850.000 cruiseturister. Over 300.000 av dem kom fra Tyskland. De fleste andre var fra Storbritannia, USA og Canada.

Gjennom shopping, restaurantbesøk og aktiviteter la cruiseturistene igjen 1,8 milliarder kroner i Norge, viser en rapport fra Innovasjon Norge.

«Årets travleste dag blir tirsdag 2. juni. Da er det ventet inn tre skip med til sammen rundt 6.300 gjester om bord», skrev Tromsø Havn på sine nettsider tidligere i år.

Totalt hadde havneselskapet innmeldt 127 cruiseanløp i år. 11 av dem ble gjennomført. «Saga Sapphire» skulle være nummer 12.

Nå er det tomt i havna. Tre måneder etter at cruiseskipet nektet å legge til kai, ligger fortsatt snøen langt nede i fjellene. Butikkene inne i terminalen er stengt. Hos turistinformasjonen har gitteret vært nede siden kvelden 12.mars.

Av de ansatte i Visit Tromsø er 20 av 26 permitterte. Det inkluderer alle som jobber i turistinformasjonen.

De vil gjerne komme tilbake, men vi har ikke penger til det. Dette er en ond sirkel Chris Hudson, Reiselivssjef

I en liten kjøledisk ligger varene urørt. Brusen gikk ut på dato 6. mai.

Det er mange uker siden.

Reinsdyrpølsene har en holdbarhet til 2021.

«Heldigvis», mener Chris Hudson. Men han er usikker på når de vil bli solgt.

Hudson er sjef i destinasjonsselskapet Visit Tromsø, som driver turistinformasjonen.

– Hvis vi kan få belegget opp til 60 prosent i sommer, så blir det bra. Vi håper på det, men nå ligger det an til et belegg på 15 prosent, sier reiselivssjefen.

Like før Norge stengte bestilte destinasjonsselskapet 35.000 brosjyrer på engelsk som de skulle gi til turistene i sommer.

Brosjyrene kostet rundt 350.000 kroner. – Det var litt uheldig, sier reiselivssjefen.

Foreløpig er bare noen få av dem delt ut på flyplassen.

– Nå er det helt kritisk at vi får de norske turistene hit. Vi har jobbet målrettet mot de utenlandske turistene. Nå må vi jobbe med det norske markedet, og det er mer krevende.

De to første månedene i år sto rekordene i kø for reiselivet i byen. Fra mars til september anslår Visit Tromsø at reiselivsnæringen i byen taper 650 millioner kroner. Av disse kommer 150 millioner fra cruiseturismen.

Hvis turistene uteblir helt frem til årsskiftet, ender reiselivet i Tromsø opp med et tap på 1,5 milliarder kroner, ifølge selskapet.

– Det er skikkelig mye penger. Det er helt grusomt. Det er ingen tvil om det. Hvis grensene ikke åpnes, så blir dette helt krise. Særlig hvis det ikke kommer en redningspakke fra regjeringen, sier Hudson.

Det er vinteren og nordlyset som lokker de fleste turistene til Tromsø. De fleste cruiseturistene kommer imidlertid på sommeren. – Det er litt nedslående å gå gjennom dette, sier Harriet Willassen, markedsansvarlig i havneselskapet Tromsø Havn.

Hun scroller seg gjennom oversikten som viser når de ulike cruiseskipene skulle legge til kai.

127 cruiseanløp skulle ta 160.000 cruisegjester til byen i år - en økning fra i fjor. 100.000 av dem skulle komme i sommer. Nå er en rekke av cruiseanløpene markert med rødt og kansellert.

– De kommer med jevne mellomrom, men selskapene kansellerer ikke før de må. Vi vet at avbestillingene kommer, men det er like trist hver gang vi må gå inn og fjerne dem.

På kanselleringene som så langt har kommet inn, taper Tromsø Havn 17,5 millioner kroner. Selskapet hadde budsjettert med et overskudd på ni millioner i år. Nå vil selskapet gå med underskudd for første gang.

Vi ser ut til å ende på rundt 11 millioner i minus Harriet Willassen, markedsansvarlig i Tromsø Havn

3.mars slo mannskapet på det tyske cruiseskipet «Aida Aura» alarm i Haugesund. To passasjerer om bord var mistenkt smittet. Frem til prøvene ble bekreftet negative var Haugesund kommune i kriseberedskap.

En måned tidligere ble 3.700 mennesker satt i karantene i «Diamond Princess» etter at det brøt ut smitte om bord i skipet. Over 700 mennesker ble smittet i løpet av karantenetiden. 12 av dem døde.

– Skrekken for ethvert rederi var å få et smittetilfelle om bord, sier Willassen.

12.mars gjorde Norge som en rekke andre land. Cruisepassasjerer ble nektet å gå i land. Samtidig varslet Torstein Hagen i en videomelding at cruiserederiet hans, Viking Cruises, innstilte all aktivitet frem til 1. mai.

– Hurtigruten kom med internasjonale gjester den dagen, men de fikk ikke komme i land. Det var en slags dommedag. Alt på grunn av dette monsteret vi ikke kan se, sier Harriet Willassen i Tromsø Havn.

Vis mer

Da E24 møter henne ligger Hurtigruten til kai rett utenfor kontorvinduet hennes. Men det er nesten ingen gjester om bord.

– Cruisenæringen er ekstremt viktig for å holde liv i reiselivet i Tromsø på sommeren. Vi som bor her er ikke i stand til å kompensere for det de legger igjen, og det tror jeg heller ikke norske sommergjester klarer, sier hun.

Av alle turister som kommer til Norge, er det nordlysturistene som legger igjen mest penger. Cruiseturistene som kommer til Norge på sommeren har et totalt forbruk på 21,8 milliarder kroner, ifølge en rapport fra Innovasjon Norge. 92 prosent av disse pengene går til rederiene. Åtte prosent tilfaller norsk økonomi. Det vil si at cruiseturistene bidrar med 1,8 milliarder kroner til den norske økonomien.

Dette er i hovedsak penger brukt på shopping, kjøp av mat og drikke og aktiviteter, viser rapporten.

I tillegg legger cruiserederiene igjen penger i de norske havnene - blant annet gjennom havneavgifter, kjøp av drivstoff og andre varer og tjenester fra lokale leverandører.

– Jeg har ingen god følelse i magen, sier John-Roger Lorentzen, som driver Trygg Vakt.

I vaktboden i havneområdet har taket falt ned. Det er lenge siden noen søkte ly for regnet her nå.

Trygg Vakt har ansvaret for sikkerheten i havna i Tromsø, og for en rekke av de mange turist- og suvenirbutikkene i byen. Avtalen med Tromsø Havn står for rundt fem prosent av vaktselskapets omsetning i løpet av et år.

I sommermånedene jobber 12 vektere med å ivareta sikkerheten i havneområdet.

– Foreløpig så ser det ikke bra ut. Det er dessverre ingen jobb til dem i sommer.

Tromsø er den destinasjonen med størst andel av cruiseturister som bruker penger.

I Innovasjon Norges undersøkelse svarer 87 prosent at de har brukt penger når de har gått i land her.

I Ishavskatedralen er det vanligvis over 550 konserter i året. I løpet av sommeren spilles over 70 midnattssolkonserter for cruiseturister, i tillegg til andre konserter for Hurtigrutens gjester. Kirken er en av de mest populære attraksjonene for cruiseturistene. Ishavskatedralen ventet å få inn 16,5 millioner i billettinntekter i 2020. Nå regner turistkoordinator Agnethe Solberg og kollegaene med at kirken ender opp med et underskudd på 2,5 millioner i år.

På toppen av Storsteinen, 421 meter over havet, er restauranten til Fjellheisen tilpasset «den nye normalen». Bordene og stolene er færre, og har større avstand mellom seg.

Vis mer

Maskinist Lars Ringberg anslår at han har hatt minst 1.000 turer med gondolene, som er i stand til å frakte 28 passasjerer opp til utsiktspunktet. I sommer får Ringberg ha med seg maks ni personer på hver tur.

I juli i fjor hadde Fjellheisen 38.000 besøkende. Mange av dem var cruiseturister.

Lars Ringberg Vis mer

I år håper daglig leder Ole-Johan Pedersen på 10.000. Likevel føler han seg heldig. Selskapet har eksistert siden 1961, har sparepenger i banken og fikk to gode måneder før Norge stengte.

– Vi er godt rustet, men vi ønsker å komme oss til nye høyder igjen. Jeg tror det fort kan ta to, tre år før vi er der vi var i 2019, sier han.

Ole-Johan Pedersen Vis mer

Over halvparten av alle cruiseturistene som kom til Tromsø i fjor, la igjen penger i akvariet Polaria, ifølge Innovasjon Norge.

Nå er direktør Anne Grete Johansen usikker på om det vil finnes et akvarium i byen neste år.

– Sparepengene varer nok til over sommeren. I september har vi ikke mer penger Bak henne henger tavlen der de ansatte holder oversikten over når skipene legger til kai, og sender hundrevis av gjester med buss til akvariet.

Nå har tavlen vært tom i tre måneder. I juni vil opp til 40 ansatte miste jobben. Stillingene tilsvarer 18 årsverk.

Dermed vil opplevelsessenteret sitte igjen med en minimumsbemanning på fem årsverk. Når oppsigelsestiden er ute i september, vil bare de som passer på dyrene ha en jobb å gå til på Polaria.

– Det er forferdelig synd at det ble sånn. Når vi en dag kommer på beina igjen, må jeg begynne den langsomme jobben med å få kompetanse inn i bedriften igjen, sier hun.

De tre ansatte Stine Fiskaa, Espen Rafter og Marius Lilleby gjør seg klare for å mate selene for tredje gang denne dagen Vis mer

Men selv om turistene uteblir, trenger Bella, Mai San, Lyra og Loffen fortsatt mat, stell og trening.

Selene har levd i bassenget på Polaria hele livet. Nå er de selskapssyke.

– Da vi mistet alle gjestene ble de helt vettskremt. De skjønte ingenting. De har sett folk hele livet sitt, sier Marius Lilleby, driftstekniker og akvariemedarbeider.

Sammen med kollegaene kutter han opp sild - det beste de fire selene vet, ifølge Lilleby.

Vis mer

– Jeg håper at vi ikke kommer til det punktet der vi må stenge hele Polaria, sier seltrener Stine Fiskaa.

I løpet av et år har Polaria driftsutgifter på 23 millioner. Inntektene som kommer fra eventuelle gjester i sommer, vil gå til å dekke disse faste utgiftene, ifølge Anne Grete Johansen.

Fordi akvariet er organisert som en stiftelse, dekkes de ikke av krisepakkene som så langt har kommet fra staten.

– Hvis vi må stenge helt, så må vi slakte fisken og gi bort selene. Da vil Polaria aldri gjenåpne, sier akvarieleder Espen Rafter. Han har jobbet på Polaria i 22 år.

Nyhetsvarslene på mobilen tiltrekker seg Polaria-direktørens oppmerksomhet. Siden mars har akvariet tapt rundt fem millioner kroner i billettinntekter.

Anne Grete Johansen sier at hun har fått beskjed om at det skal komme en ordning som skal hjelpe dem. Men hun vet ikke når den kommer, eller hvor mye det er snakk om.

Dermed er hun i «kronisk kriseberedskap», og desperat etter en nyhet som betyr at de vil få penger inn på konto.

– Regjeringen jobber på spreng. Jeg skjønner at alt ikke kan gjøres på en ettermiddag, men alt kommer for sent. Hvis de nå hadde sagt at vi får et driftstilskudd til vinteren, så måtte jeg kanskje ikke ha sagt opp flere. Men nå går vi enten konkurs ved å vente, eller så gjør vi en nedbemanning for tidlig, sier hun.

Arkivfoto: Ronald Johansen/iTromsø, Hallgeir Vågenes/VG, Geir Olsen/NTB scanpix, Haakon Nordvik/E24, Jan-Morten Bjørnbakk/NTB scanpix, Olivier Morin/AFP/NTB scanpix, Halvard Alvik/NTB scanpix, Marita Aarekol/Bergens Tidende, Marit Hommeldal/NTB scanpix