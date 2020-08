Regjeringen varsler rask avgjørelse om permitteringsregler

Regjeringen møtte onsdag et samstemt ønske fra partene i arbeidslivet om at permitteringsmuligheten forlenges slik at bedriftene ikke må ty til unødige oppsigelser i kjølvannet av coronakrisen.

Finansminister Jan Tore Sanner (i midten) og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (til høyre) møtte onsdag partene i arbeidslivet for å høre hvordan det går. NHO-leder Ole Erik Almlid (til venstre) var blant deltagerne. Vis mer Ole Berg-Rusten

Publisert: Publisert: 12. august 2020 19:04

Finansminister Jan Tore Sanner (H), arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) møtte onsdag NHO, LO og flere andre arbeidslivsorganisasjoner for å diskutere situasjonen i norsk økonomi i kjølvannet av coronapandemien.

– Vi er i en ekstremt usikker periode. Vi ser at gjeninnhentingen i norsk økonomi har gått raskere enn det vi fryktet før sommeren, at antall permitterte har gått ned og at aktiviteten har tatt seg opp, men det betyr ikke at krisen er over, sier Sanner.

– Det har gått igjen fra alle deltagerne i dag at de opplever at de fortsatt står i en alvorlig krise og at arbeidsledigheten og antall permitterte fortsatt er altfor høy, tilføyer han.

Før sommeren varslet regjeringen en ny vurdering av permitteringsreglene etter dialog med partene i arbeidslivet. Det var dermed en sentral del av diskusjonen på dagens møte.

Reglene gir nå anledning til å permittere ansatte i 26 uker. Det kan vise seg å være for kort, etter hvert som coronakrisen strekker ut, og mange har ønsket seg muligheter til å forlenge til et helt år.

– Nå har vi hatt denne dialogen og det betyr også at en beslutning vil komme om ikke så altfor lenge. Det var naturlig å ha dette møtet først, slik at vi fikk innspill fra partene, sier Sanner.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kan foreløpig ikke avsløre nøyaktig når reglene kommer. På spørsmål om hvor lang tid det kan ta, sier han:

– Hvor raskt? Raskt!

Ønsker forlengelse av permitteringstiden

Både NHO og LO er klare i ønsket om å endre reglene, slik at bedriftene kan holde ansatte permittert i 52 uker uten å måtte ty til oppsigelser.

NHO-sjef Ole Erik Almlid fortalte nylig til E24 at mange bedrifter fortsatt planlegger oppsigelser.

– Det er fortsatt en del usikkerhet og vi må stålsette oss for at dette (coronakrisen) kommer til å ta tid, sier han etter møtet med regjeringen.

Han mener en utvidelse av permitteringstiden ville bety veldig mye for veldig mange av medlemsbedriftene, og også for dem som er permittert, ved at de har en jobb å komme tilbake til.

– Vi har fått veldig klare signaler fra regjeringen om at dette nå skal vurderes om kort tid mye, og det synes vi er fint. Vi hadde i dag en samstemt tilbakemelding fra alle parter om at dette er viktig for oss alle sammen, sier Almlid.

Advarer mot sendrektighet

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen understreker etter møtet at både LO og andre i lang tid har vært utålmodige når det gjelder endringer i permitteringsreglene.

– Vi har advart mot sendrektighet i å konkludere på dette, for det kan føre til unødvendig mange oppsigelser. Vi har i dette møtet gjentatt betydningen av en rask beslutning, og vi forventer at konklusjonen blir som den enstemmige konklusjonen fra møtet, sier han.

Nav registrerte på det meste 433.000 ledige i begynnelsen av april (inkludert delvis ledige og folk på tiltak), tilsvarende 15 prosent av arbeidsstyrken. Ved utgangen av juli hadde antallet falt til 232.700 helt ledige eller 8,2 prosent, men det er fortsatt. Det er likevel mer enn dobbelt så mange som før krisen.

Både LO og NHO er i tillegg opptatt av bransjespesifikke kompensasjonsordninger for de næringene som sliter mest.

– Det eneste sikre er at høsten også kommer til å bli usikkert på mange områder, sier Gabrielsen.

