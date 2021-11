Vil ta år før ordningen med skatteamnesti endres

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen en «plan for utfasing av skatteamnestiordningen». Alt nå er det klart at dette vil ta flere år.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet var kritiske til ordningen med skatteamnesti da de var i opposisjon. Nå er Jonas Gahr Støre statsminister og Trygve Slagsvold Vedum finansminister. Vis mer

Hittil i år har 344 personer meldt seg for Skatteetaten og bedt om såkalt skatteamnesti for skjulte formuer og inntekter. Det er alt over 60 prosent flere enn antallet som meldte seg i hele 2020.

En del av forklaringen på dette kan være at mange nå frykter at dagens ordning for skatteamnesti vil bli avviklet.

Ordningen gjør at folk som melder seg med skjulte formuer og inntekter, slipper tilleggsskatt. De får da isteden det som kalles «frivillig retting». Da blir de kun ilagt ordinær skatt for opptil ti år med skjulte formuer. På toppen kommer dog litt renter.

Regjeringen har i den politiske plattformen som den styrer etter, varslet at den ønsker å «fase ut» ordningen. Likevel trenger ikke folk som sitter på skjulte formuer nå å stresse veldig.

Aftenposten/E24 har nemlig spurt regjeringen om hvor lang tid den vil bruke på å «fase ut» ordningen.

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet svarer at det er for tidlig å tidfeste nå.

– Plattformen danner basis for arbeidet vårt gjennom hele fireårsperioden vi nettopp har tatt fatt på, skriver han i en e-post til Aftenposten/E24.

– Forslag er ikke ferdigstilt

Regjeringen har nylig gitt Skattedirektoratet frist til 1. juni 2022 med å lage nye regler for skatteamnesti.

Tidsfristen på åtte måneder gis selv om etaten alt har levert et forslag om å stramme inn dagens ordning.

Grimstad forklarer dette slik:

– Direktoratets forslag er ikke ferdigstilt på detaljnivå. De beskriver hovedpunkter i et forslag. Og omtaler det som et konsept. Det gjenstår et betydelig arbeid før et endelig forslag er klart.

I tillegg vil hans statsråd Trygve Slagsvold Vedum også ha utredet en ny variant:

– Departementet har bedt Skattedirektoratet å utrede en forenklet ordning med frivillig retting, heter det fra Grimstad.

Hadde dårligere tid i opposisjon

Tiden regjeringen nå vil bruke, kan synes å stå i kontrast til hva Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik uttalte til Dagens Næringsliv i vår:

– Et skatteamnesti for formuer som kan ha vært skjult i utlandet over lang tid uten konsekvenser, utfordrer rettsfølelsen til folk. Derfor må ordningen skrotes. Det burde kunne gjøres veldig raskt, uten at jeg kan sette en dato.

Gjelsvik kritiserte Solberg-regjeringen for å være for treg og passiv da den sa at de vurderte å endre ordningen.

Gjelsvik la til:

– Jeg mener det handler om politisk vilje å sette den sluttstreken, og den bør definitivt være nært forestående.

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet Vis mer

Fase ut eller fortsette med ny ordning?

I oppdragsbrevet som nå er sendt til Skatteetaten, brukes ikke ordene «fase ut» som det stod i Hurdalsplattformen.

Det brukes heller ikke noen andre ord som signaliserer et ønske om å legge frivillig retting/skatteamnesti dødt.

I den første delen av brevet blir etaten bedt om utrede etatens eget forslag. Da beholdes dagens ordning, men med noen innstramninger.

I den andre delen bes etaten utrede «en forenklet ordning med frivillig retting». Der skal den knyttes tydeligere til regelen om kun å kunne rette opp feil tre år bakover i tid.

Først når Skattedirektoratet har levert sine nye forslag til neste år en gang, kan den politiske prosessen begynne.

Da blir det en ny runde med vurderinger i Finansdepartementet. Og så kan til slutt et eventuelt forslag med endringer av dagens ordning sendes over til Stortinget.