Kulden har ført til ny salgstopp. Det kan bli vedmangel før jul.

Vedsalget har fått et kraftig oppsving igjen, etter at kulden satte inn over hele landet. Ny bølge av hamstring inn mot jul kan føre til vedmangel.

Så sant kraftprisene holder seg på dagens nivå, er ved betydelig billigere til oppvarming enn elektrisitet. Det har ført til rekordsalg av ved i høst. Vis mer