Finansminister Jan Tore Sanner varsler lavere oljepengebruk

Dette er Jan Tore Sanners siste statsbudsjett som finansminister, og tradisjon tro møter han pressen utenfor hjemmet sitt på tirsdag morgen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Fremleggelsen av statsbudsjettet er noe av det aller siste den sittende regjeringen foretar seg, før den nye med Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i spissen tar over.

– Jeg må innrømme at jeg er spent før en så stor og viktig dag, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til pressen utenfor hjemmet sitt tidlig på morgenen.

– Statsbudsjett er alltid viktig, spesielt nå som det er det siste statsbudsjettet som regjeringen Solberg legger frem.

Utvalgte nøkkeltall publiseres klokken 8, og selve fremleggelsen i Stortinget skjer klokken 10.

– Jeg er spent på mottagelsen, jeg mener det er et veldig godt budsjett, sier finansministeren, som legger til at det går godt i norsk økonomi.

Mindre oljepenger i årets budsjett

For å bøte på effektene av pandemien har regjeringen de siste årene smurt budsjettene med stadig mer oljepenger, men nå kommer den ventede bremsen.

– Pilene peker i riktig retning, og det er faktisk færre ledige nå enn før krisen. Og hvis du ser på sysselsettingsandelen må du tilbake til 2012 for å finne høyere nivå, sier Sanner.

– Så det går bra med norsk økonomi, så nå er det på tide å ta oljebruken ned, noe vi gjør i 2022.

Sanner tok over som finansminister i januar 2020. Finansministeren trekker frem hvordan hans periode har vært preget av at det har blitt lagt frem krisepakke på krisepakke som følge av coronapandemien.

– Vi har lagt to år bak oss der vi har brukt enormt mye penger, men vi går ut av denne krisen med et sterkt næringsliv. Budsjettet for 2022 blir et mer normalt budsjett.

– Det har vært tøffe prioriteringer og det må vi venne oss til, for handlingsrommet blir mindre enn det har vært.

Ber den nye regjeringen satse på utdanning

Til tross for at Sanner nå gir stafettpinnen videre til den nye regjeringen, er han ikke urolig for planene for hvilke planer Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har for de neste fire årene.

– Jeg er ikke bekymret og de får et godt utgangspunkt, men vi er politisk uenige så det blir en ny retning.

Han vil likevel gi et tips til sin etterfølger:

– Det er viktig å ta vare på den utviklingen vi har i arbeidsmarkedet, men skal jeg gi ett råd så er det: sats på utdanning, sier Sanner

I ettermiddag skal Solberg-regjeringen søke avskjed. Den skal imidlertid fortsette som forretningsministerium inntil den nye Støre-regjeringen kan ta over.

Støre-regjeringen har deretter frem til 10. november med å legge frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, før Stortinget holder budsjettdebatt – det skjer vanligvis i starten av desember.