Mener boliglov er total fiasko

Den nye avhendingsloven skulle gi mindre konflikt. Likevel har det ikke blitt færre klager. Meglertopp mener man må skrote hele lovendringen.

NULL ENDRING: Administrerende direktør i Sem & Johnsen, Christoffer Askjer, mener avhendingsloven er feilslått.

Ved årsskiftet 2021/2022 trådte den nye avhendingsloven i kraft.

Lovendringen ble innført for å gjøre boligsalg tryggere, ved at kjøpere og selgere får tydeligere ansvar.

En viktig årsak til at regjeringen ønsket en ny lov, var at det var et ønske om å dempe konfliktnivået.

Nå har loven rukket å bli 18 måneder gammel, og ifølge nye tall fra forsikringsselskapene er det lite som tyder på at det er færre konflikter.

Faktisk er det nesten ingen forskjell på antall klager, ifølge tall fra forsikringsselskapene Söderberg & Partners og Help.

– Konfliktnivået ble beskrevet som uakseptabelt før lovendringen. Konfliktnivået har ikke endret seg, da er det fortsatt uakseptabelt, sier direktør i Sem & Johnsen, Christoffer Askjer.

Avhendingsloven Den nye loven gjør at det blir en lavere terskel for å kreve erstatning ved boligkjøp, og gir boligselgere større ansvar. Den nye loven forbyr at boliger selges med forbeholdet «som den er», den stiller krav til takstmenns kompetanse, utforming av tilstandsrapport, og er en innstramming i kjøpers undersøkelsesplikt. Lovendringen gjør også at kjøper kan kreve erstatning for en mangel, om den overstiger 10.000 kroner. Det har vært stor faglig uenighet om loven. Eiendom Norge har ment at loven er en innskrenkning av avtalefriheten for norske forbrukere. Forbrukerrådet mener at loven kommer både kjøper og selger til gode. Vis mer

Grafen viser reklamasjonsfrekvensen for eiendommer med budaksept i henholdsvis 2020, 2021, 2022 og 2023. De ønsker ikke å dele det nøyaktige tallet for reklamasjonsfrekvensen av konkurransehensyn.

Selskapet forventer at frekvensen vil stige etter fem år – når reklamasjonstiden nærmer seg utløp.

Tall E24 har fått fra forsikringsselskapet Help viser at klagene gikk ned fra 25.000 i 2021 til 22.000 i 2022.

IKKE BREMS: Det skulle bli færre klager etter lovendringen. Det har ikke slått til ennå.

Større andel krav

Direktør Christian Søhus i Söderberg & Partners sier de ikke oppfatter at lovendringen har gjort stor forskjell.

Söderberg & Partners fremforhandler blant annet boligselger- og boligkjøperforsikring på vegne av eiendomsmeglerkjedene.

Viseadministrerende direktør i Söderberg & Partners, Christian Søhus sier til E24 de ikke oppfatter at lovgivningen har ført til færre krav så langt.

Han mener at senkingen av vesentlighetskravet i den nye loven har åpnet for flere saker. Nå må kjøper selv dekke krav under 10.000 kroner.

– Når man tar bort vesentlighetskravet og senker det til 10.000 kroner, så sier det seg selv. Det er åpenbart at det vil bli flere saker, sier han.

Han understreker at det er for tidlig å felle endelig dom, i og med at ansvarstiden er på fem år, men han mener likevel man kan se et tydelig mønster: Antall krav målt mot tegnede forsikringer har økt.

Tallene viser altså ifølge Søhus at en større andel kjøpere varsler krav.

Utvikling for reklamasjonsfrekvens ifølge Söderberg & Partners Antall varslede krav, målt mot antall tegnede forsikringer for borettslagsleiligheter og selveierleiligheter er vesentlig høyere for de første 17 månedene, sammenlignet med tilsvarende periode i 2021 og 2020.

Antall varslede krav, målt mot antall tegnede forsikringer for fritidsboliger og villaer er betydelig høyere enn for tilsvarende periode i 2021 og 2020.

Antallet små/mindre krav har økt i forhold til tidligere år, som resultat av innføring av egenandel i stedet for vesentlighetsprinsippet.

Antall varslede krav, målt mot tegnede forsikringer har gått opp, men gjennomsnittsskaden målt i kroner er på samme nivå som i 2021. Vis mer

– Ikke særlig konfliktdempende

Hos Help, som også tegner forsikringsavtaler for boligkjøpere og selgere har de sett en svak nedgang.

Fagsjef boligkjøperforsikring hos Help, Blerande Thaqi, sier man per nå ikke kan si at loven har hatt ønsket effekt.

– Foreløpig har ikke antall henvendelser gått så mye ned. Mange kjøpere har høyere forventninger etter de nye reglene, ofte med rette. Det er også fremdeles noen misforståelser hva gjelder reglene, sier hun, og fortsetter:

– Det er nå enklere å nå frem med enkelte krav. Med tanke på antall henvendelser, har det foreløpig ikke vært særlig konfliktdempende, sier Thaqi.

Fagsjef Blerande Thaqi mener lovendringen ikke har vært så konfliktdempende som man skulle ønske.

Thaqi vil likevel ikke på nåværende tidspunkt avskrive lovendringen, og mener den har noe for seg.

– Da er jo det store spørsmålet: Var det var lurt å innføre dette?

– Mitt klare svar er at ja, det var lurt. Det plasserer ansvaret der det hører hjemme. Selv om det er flere henvendelser så betyr ikke det at alle fører frem. Tilstandsrapportene er mye bedre enn det som var før, sier hun.

– Fiasko

Før lovendringen laget Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet en rapport som viste at én av fem boligkjøpere var misfornøyde med boligkjøpet sitt. Av dem som var misfornøyde, endte 35 prosent opp med å klage. Rapporten argumenterte for å det var hensiktsmessig med en ny avhendingslov.

Christoffer Askjer mener tallene viser at ingenting har endret seg.

– Én av fem kommer til å være misfornøyd med det boligkjøpet de har gjort, også etter ny lov. Og da mener jeg at det har vært en total fiasko, sier Askjer.

Han mener også at prosessen har blitt svært ressurskrevende, og at den nye lovgivningen gjør at salgsprospektene blir for omfattende til at kjøpere faktisk kan sette seg inn i boligen.

– Et gjennomsnittlig salgsprospekt i dag er på nesten 100 sider. De er ofte på 150. Og de blir jo ikke lest, sier han.

Resultatet blir at et boligkjøp eller salg lastes med dyrt arbeid som trekker opp den totale prisen. For eksempel går arbeidsmengden for en takstmann opp, og da går også prisen opp.

– Så jeg mener at man har belegg for å kunne si at både forsikringsbransjen, advokatbransjen og takstbransjen har tent på dette, mens at Ola Nordmann har fått et dyrere boligsalg, sier Askjer.

Må skrotes

Aksjer mener det nye lovverket ikke har gjort jobben sin, og at det beste ville være en ny utredning og lov.

–Jeg tror ikke det er mulig å reparere det med å lage nye forskrifter, eller nye flikker på den loven som er vedtatt.

– Så det blir enda en ny, tidkrevende prosess?

– Det høres jo helt voldsomt ut, men jeg tror man må skrote loven og begynne på nytt, sier han.

– Så man kan jo liksom aldri fjerne all konflikt i en bolighandel, det er helt urealistisk. Men jeg mener at man burde i hvert fall halvert antall klager, sammenlignet med hva vi har i dag, sier Askjer.