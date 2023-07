Tror på oppgang før det stuper: – Rødt resten av året

Boligprisene har steget svakt i juni, tror ekspertene. Men så kommer også knekken som tar kverken på hele veksten så langt i år.

OPPGANG FØR KNEKKEN: Boligmarkedet har gjort det godt lenge, men til høsten tror ekspertene at festen er over.

Så langt i år har boligprisene knust enhver prognose.

Før årsskiftet var det konsensus blant analytikerne om at boligprisene – etter et tiår med eventyrlig vekst – omsider skulle ned.

I mai hadde prisene likevel steget 7,7 prosent på landsbasis.

Onsdag får vi tallene for juni. Nå spår de som kjenner markedet at prisene kanskje skal ørlite til opp. Men så er det slutt.

– Derfra og ut, rødt resten av året. Og vi skal tydelig ned, sier administrerende direktør i Sem & Johnsen, Christoffer Askjer.

Snart nedgang

Så langt i år har så godt som alle latt seg overraske av den sterke boligprisveksten.

Nå har Norges Bank hevet styringsrenten nok en gang, og med ytterligere hevinger kan boliglånsrenten komme opp mot, eller over, seks prosent.

Askjer sier at meglerne de siste månedene har merket at markedet har endret seg.

– Det har vært lavere incitamenter siden påske. Vi var ikke overrasket over utflatingen som skjedde i mai. Og den trenden fortsetter, sier han.

Han tror at de nominelle prisene for juni – altså prisene sammenlignet med forrige måned – vil være flat.

Meglerne som jobber i markedet forteller også at det er stor forskjell på budrundene nå og for to-tre måneder siden.

– April gikk av seg selv. Nå ser vi stort sett én budgiver i hver runde, sier han.

DIREKTØR: Christoffer Askjer i Sem & Johnsen.

Juli er tradisjonelt feriemåned også i boligmarkedet. Dette fører ifølge Askjer til at de som ikke får solgt før sommeren gjerne trekker boligen fra markedet, før de legger den ut på nytt etter ferien.

Dermed vil prisene i juli bli «reddet» av lavt tilbud og få salg. Men høstslippet vil føre til langt mindre hyggelige tall, sier meglertoppen.

– Jeg tror nesten vi kommer til å ta ut all stigningen vi har hatt så langt i år, sier han.

– Det blir som i fjor, opp første halvår, og ned i andre.

Det er skyer på horisonten for boligmarkedet.

Spår svak oppgang i juni – så kommer nedturen

– Jeg tror vi kommer til å få en svak liten vekst, selv om juni vanligvis er en måned med fall. Men vi venter å se en nedgang fra og med neste måned, sier analytiker hos Prognosesenteret, Marte Herje Strømme, til E24.

Hun tør ikke å spå noe konkret tall, men venter at noe av de negative renteeffektene de stadig høyere rentene har på folks lommebok, vil bli nedspilt av feriepengeutbetalinger i tallene for juni.

– Det er hovedgrunnen til at vi tror på en svak vekst fremfor nedgang. Vi har sett en svakere utvikling siden april, og nedgangen kommer virkelig utover høsten. Men først skal vi litt opp. Men jeg må si at jeg er overrasket over at det har tatt så lang tid før vi nå begynner å se at rentene faktisk biter på.

Marte Herje Strømme i Prognosesenteret.

Trodde på fall i vår

I likhet med mange andre, trodde analytikerne hos Prognosesentret at boligprisene ville falle i vår.

– Men så kom lettelsene i utlånsforskriftene som bidro til en ytterligere vekst. Sparebufferen har nok også vært større enn vi så for oss. Husholdningene har nok brukt en større del av disse på å takle de stadig økende rentene. Men nå begynner det å bli brutalt, sier Strømme.

Hun ser for seg at veksten vi så i boligtallene tidligere i år, vil være borte i det vi nærmer oss desember.

– Ofte flater det mer ut på høsten enn på våren, men vi ser for oss at vi kan ende opp på en negativ 12-månedersutvikling når vi kommer til desember. Mye av veksten vi har sett skal utlignes, mener Strømme.

Analytikeren vil samtidig ikke svartmale situasjonen hun tror boligmarkedet står i inn i 2024.

– Jeg tenker at vi får en flat utvikling neste år. Jeg tror vi får et normalt år før det virkelig får et oppsving igjen i 2025 og 2026.