Professor om prishopp på mat: – Kan være av taktiske grunner

Dagligvarekjedene gir blant annet kronekursen skylden for «uvanlig» prishopp på mat. Professor mener det kan ligge andre årsaker bak.

Spesielt frukt og grønnsaker trakk konsumprisindeksen opp i juni, ifølge SSB.

Kortversjonen Prisene på mat steg 2,5 prosent fra mai til juni, ifølge tall fra SSB. Statistikkbyrået sier det er uvanlig at matprisene øker så mye i juni.

Dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen gir blant annet svak kronekurs, tørke i Sør-Europa og etterslep av prisøkninger fra leverandørene skylden for prisstigningen.

Professor Bent Sofus Tranøy tror det kan ligge andre årsaker bak prishoppet. Etter den store oppmerksomheten dagligvarekjedene har fått rundt prisveksten på mat, kan det hende de mener det er hensiktsmessig å ta inn noe av prisøkningene før juli, mener Tranøy. Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av E24s journalister Vis mer

Matvareprisene økte 2,5 prosent fra mai til juni, ifølge tall fra SSB. Dermed har det vært tre måneder på rad med relativt sterk prisvekst på mat.

– Det er uvanlig at matprisene øker så mye i juni måned. Dette fører til at tolvmånedersveksten for prisene på matvarer økte i juni fra et allerede høyt nivå i mai, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Den totale prisveksten i Norge kom inn på 6,4 prosent i juni, målt mot samme måned i fjor.

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen NorgesgruppenKonsernet er landets største handelshus. Eier butikkjedene Kiwi, Joker, Spar og Meny, samt grossisten Asko., sier at prishoppet i juni hovedsakelig kommer av etterslep fra leverandører og valutakursen.

– Utviklingen vi ser nå er blant annet et resultat av etterslep av prisøkningen vi fikk inn til oss i vinter. Kjedene har ligget langt bakpå med å ta ut prisøkningene, sier hun.

Norgesgruppen står bak butikkjeder som Kiwi, Meny, Spar og Joker.

– Den svake norske kronen er en annen faktor, som gjør at råvarer, som i prinsippet egentlig har gått ned i pris, likevel blir dyrere for oss, fortsetter Søyland.

– Kronekursen påvirker i stor grad

Fra juni i fjor til juni i år har prisene for matvarer og alkoholfrie drikkevarer økt med 13,7 prosent.

Spesielt frukt og grønnsaker trekker indeksen opp i juni, ifølge SSB.

Søyland sier at dette ikke er å unngå når kronen er svak.

– Kronekursen påvirker i stor grad alt av importvarer. Dette ser vi blant annet på frukt og grønt, som SSB påpeker har steget mye i pris. Men vi vil også merke valutakursen på norskproduserte varer, i den grad de har importerte ingredienser.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, trekker også frem kronekursen som en av grunnene til at spesielt frukt og grønt bidrar til å trekke prisene oppover.

– Tørke i Sør-Europa har bidratt til økte innkjøpspriser på frukt og grønnsaker, og sammen med en svekket kronekurs bidrar dette spesielt til at frukt og grønnsaker trekker indeksen opp i juni, sier han.

Peker på taktiske årsaker

Line Aarnes, direktør for kategori og innkjøp i Rema 1000, påpeker i en e-post til E24 at prisveksten på mat i Norge i mange år har vært lavere enn den generelle prisstigningen.

De siste tre årene har pandemi og krig i Ukraina bidratt til global prisøkning på råvarer, energi, transport og lønn som trengs for å produsere dagligvarer, skriver hun.

– I tillegg har vi fått en svakere norsk krone som påvirker kostnadene ved innkjøp av råvarer, emballasje og ferdigvarer fra andre land. Det gjør at prisveksten på mat er noe høyere enn den generelle prisveksten, både i Norge og flere andre land vi sammenligner oss med, skriver Aarnes.

– Den absolutt største delen av våre kostnader er varekostnaden, så når leverandørene øker prisen til oss så øker dessverre også prisen ut i butikk, fortsetter hun.

– Etter den store oppmerksomheten kjedene har fått rundt prisøkningene på mat, så kan det hende de mener det er hensiktsmessig å ta inn noe av prisøkningene før juli, sier Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap, til E24.

Tranøy er professor ved Høyskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania.

– At de sniker inn prisøkninger i juni kan være av taktiske grunner, legger han til, og poengterer at det meste som skjer i dagligvarebransjen skjer av taktiske årsaker.

Ustabile priser kan bli en ny normal

Samtidig mener Tranøy det er helt opplagt at valutakursen har mye av skylda for prishoppet man nå ser på frukt og grønt.

– Det er rimelig å tro at kronekursen har mye av skylden for prishoppet på frukt og grønt i juni. Samtidig er det vanskelig å si hvor mye som var importert i juni, siden det også begynte å komme norske grønnsaker på markedet, sier han.

Bent Sofus Tranøy, professor ved Høyskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania.

Tranøy legger til at det er mange grunner til at kjedene kan velge å sette opp prisene i dag, samtidig som de kan «flytte» prisveksten over på andre produkter, for å hente marginer fra andre varer.

– Det blir slitsomt for bevisste forbrukere, de blir mistenksomme og må bruke tid og krefter på å følge med når vi vet, at vi ikke vet, på hvilke varer kjedene tar ut prisveksten, sier han.

Klimaendringer, som kjedene selv påpeker er en faktor til prisveksten, mener Tranøy vil spille en viktig rolle for for prisnivået i fremtiden.

– Vi har sett ganske skremmende rapporter om hva klimaendringene kan gjøre med avlinger globalt i fremtiden. Mer ustabile avlinger blir den nye normalen, som igjen gir ustabile priser, sier han.

