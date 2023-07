Ukene som felte Borten Moe

Tre uker før han gikk av som statsråd, tok E24 kontakt for å intervjue Ola Borten Moe om aksjene hans. Dette skjedde i dagene og ukene før avgangen.

Ola Borten Moe, under pressekonferansen 21. juli da han gikk av som statsråd og nestleder i Senterpartiet.

Fredag gikk Ola Borten Moe av som minister for forskning og høyere utdanning. Han trakk seg også som nestleder i Senterpartiet, og varslet at han ikke stiller til gjenvalg til Stortinget i 2025.

Borten Moe trakk seg etter E24s sak om at han kjøpte aksjer for 415.000 kroner i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen, en uke før regjeringen annonserte en gigantkontrakt med den delvis Kongsberg-eide ammunisjonsprodusenten Nammo.

Borten Moe fortalte da til E24 at han brøt regjeringens regler for habilitet to ganger. Begge bruddene skjedde da han deltok i møter i regjeringen der Nammo-avtalen ble diskutert.

Han sa også at aksjekjøpene i Kongsberg Gruppen, den delvis statseide gjødselprodusenten Yara, og Sparebanken1 SMN, var brudd på regjeringens retningslinjer for aksjer.

Borten Moe har avvist at han hadde innsideinformasjon om selskapene han kjøpte aksjer i, da han kjøpte aksjene.

Ifølge Borten Moe så han på investeringene som langsiktig sparing i solide, norske selskaper, og han har beklaget feilene han har gjort.

Her er tidslinjen over hendelsene som ledet til at Borten Moe trakk seg:

2022

På nyåret solgte Borten Moe aksjer i oljeselskapet Okea, som han var med å starte i 2015. Han solgte aksjene for å kunne betale restskatt, etter at han i 2021 fikk et inntektshopp, fordi han fikk kjøpe Okea-aksjer til en lavere pris enn aksjekursen.



I april brukte han deler av pengene fra salget av Okea-aksjer på aksjer i Yara og Sparebank1 SMN, for til sammen 950.000 kroner.



I juni betalte Okea for første gang utbytte til aksjonærene. Det har Okea fortsatt med siden da, fire ganger i året. Borten Moe har forklart at utbyttene gjorde at han satt med penger til overs, og at han tenkte det var en god idé å «finne et hjem» til dem.

2023

5. januar:

Borten Moe kjøpte 1000 aksjer i Kongsberg Gruppen for 415.000 kroner.

11. januar:

Kunnskapsdepartementet fikk oversendt et regjeringsnotat med informasjon om en kontrakt regjeringen planlegger å inngå med ammunisjonsprodusenten Nammo.

Kongsberg Gruppen er deleier i Nammo, gjennom det finske selskapet Patria.

12. januar:

Borten Moe deltok på regjeringskonferansen der avtalen med Nammo ble behandlet.

Dette er det første bruddet på habilitetsreglene. Ifølge Borten Moe, tok han ikke ordet under møtet.

13. Januar:

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) annonserte Nammo-avtalen under en pressekonferanse hos Nammo på Raufoss. Avtalen hadde en ramme på 2,6 milliarder kroner og var den største i Nammos historie.

21. mars:

Borten Moe kjøpte aksjer i Yara for andre gang. Han kjøpte 1.090 aksjer for 499.000 kroner.

30. mars:

Borten Moe deltok på et møte der r egjeringen økte rammen for avtalen med Nammo til 4,2 milliarder kroner

Dette er det andre bruddet på habilitetsreglene.

13. april:

Borten Moe kjøpte aksjer i Yara for tredje gang. Han kjøpte 910 aksjer for 414.000 kroner.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister og leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, på fredagens pressekonferanse etter Ola Borten Moes avgang.

4. juli:

I forbindelse med at E24 undersøkte hvilke aksjer politikerne på Stortinget og i regjeringen eier, kontaktet E24 Ola Borten Moe.

Borten Moe hadde, i tråd med regelverket, meldt inn hvilke aksjer han eide til Stortingets offentlige register for økonomiske interesser. I en sms spurte E24 om et intervju om aksjene hans.

Borten Moe svarte:

«Ikke så mye å si utover at de er rapportert til Stortinget og at det er en blanding av oppstartsselskaper, Okea og tre solide, norske selskaper jeg tror på.»

11. juli:

Ola Borten Moe kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen for andre gang. Han kjøpte 1000 aksjer for 467.000 kroner.

12. juli:

Under intervjuet med E24 torsdag 20. juli sa Borten Moe at han ikke kjente til donasjonen på forhånd, og at timingen for aksjekjøpet var tilfeldig.

Den siste uken

Tirsdag 18. juli:

E24 kontaktet Kunnskapsdepartementet (KD) og Statsministerens kontor (SMK) med en rekke spørsmål knyttet til Ola Borten Moes første aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Blant spørsmålene var hvilken informasjon Borten Moe hadde om regjeringens arbeid med Nammo-avtalen, da han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen 5. januar.

Torsdag 20. juli:

Ola Borten Moe reiste fra Trondheim til Oslo for å møte E24 til intervju hos Kunnskapsdepartementet.

Under intervjuet innrømmet han at han brøt habilitetsreglene da han deltok i regjeringsmøtet 12. Januar 2023, der Nammo-avtalen ble behandlet.

Han sa også at han mener aksjekjøpene i Kongsberg Gruppen, Yara og Sparebank1 SMN, var i strid med regjeringens retningslinjer for aksjer.

Han avviste at han hadde innsideinformasjon da han kjøpte aksjene.

I intervjuet beklaget han feilene, sa han vil legge alle kortene på bordet, og at han ville å rydde opp. Han sa også at han ønsket å fortsette som statsråd, men at det ikke var opp til ham om han hadde tillit til å fortsette.

Borten Moe fortalte også at han har solgt aksjene i Kongsberg Gruppen, Yara og Sparebank1 SMN.

Ifølge en oversikt Borten Moe ga E24 under intervjuet, solgte han aksjene for 185.500 kroner mindre enn han kjøpte dem for.

Ola Borten Moe under intervjuet med E24 torsdag 20. juli, der han innrømmet brudd på regjeringens habilitetsregelverk.

Fredag 21. juli: