Bernie Sanders-produkter solgt for 15,6 millioner på fem døgn

Salget av produkter med det nå legendariske bildet på, har tatt av. Pengene skal gå rett til veldedighet.

VERDEN RUNDT: Bildet av Bernie Sanders tok av i sosiale medier. Nå selger han selv gensere der inntektene går rett til veldedige formål. Vis mer byoutline BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Innsettelsen av Joe Biden som USAs 46. president har i dagene etter trolig blitt husket for særlig en ting.

Vermont-senator Bernie Sanders sittende på en stol helt alene nær en trapp på Capitol Hill.

Allerede under innsettelsen tok bildet av i sosiale medier. I dagene etter er det postet mange tusen ulike varianter av bildet hvor han er klippet inn i andre situasjoner.

I slutten av forrige uke la Sanders’ apparat ut en rykende fersk genser med bilde av han på. For 45 dollar (389 kroner) kan man sikre seg en genser med bildet på. I tillegg selges det også T-skjorter.

Denne genseren kan nå kjøpes for 45 dollar. Vis mer byoutline Skjermdump: Bernie Sanders valgkamp-side

Salget har gått over all forventning, skal man tro Sanders selv.

Nettbutikken hans har etter bare fem dager solgt gensere for 1,8 millioner dollar, tilsvarende 15,6 millioner kroner, forteller senatoren i en pressemelding, ifølge CNBC.

– Jane og jeg ble overrasket over all kreativiteten som mange mennesker har vist den siste uken, og vi er glade for at vi kan bruke min berømmelse på internett til å hjelpe Vermontere i nød, sier Sanders.

Såpass bra har salget nå godt at det er 4–8 ukers leveringstid på genseren. Det er heller ikke mulig å bestille den. Om man vil ha en T-skjorte må man vente 3–6 uker, men heller ikke den kan bestilles i øyeblikket.

Les også Kraftig inntektsfall for Trump-dynastiet

Utsolgt

Pengene som kommer inn fra salget skal gå til veldedige organisasjoner i Vermont som fokuserer på mathjelp og andre sosiale saker.

I tillegg har fotoleverandøren Getty Images forpliktet seg til å donere inntjeningen for bildet til organisasjonen Meals on Weels America, ifølge Sanders.

Det er ikke bare hans egen «kolleksjon» som har blitt utsolgt i løpet av de siste dagene. Jakken Sanders hadde på seg ble solgt ut på bare to dager. Burton Snowbords, som har laget den, har tidligere opplyst at salget mer enn doblet seg sammenlignet med de 17 dagene forut for innsettelsen, ifølge Bloomberg.

Også de strikkede vottene har vært høyt etterspurt på internett. Disse ble laget av en lærer, men blir ikke solgt i butikker. Dette har fått en annen person til å lage en oppskrift som skal ligne på disse, har MinMote tidligere skrevet.

Det kan for ordens skyld nevnes at man må være amerikansk statsborger eller ha permanent opphold for å få lov til å kjøpe produktene i Bernie Sanders’ nettbutikk. Dette skyldes landets regelverk rundt valgkampbidrag. Nettbutikken selger normalt andre varer som i utgangspunktet har til hensikt å bidra med penger til Sanders valgkamp.

Les også De skal lede stormakten: Slik har de bygget formuene

Publisert: Publisert: 27. januar 2021 23:40