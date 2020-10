Staten kan tjene nesten fem milliarder ekstra i alkoholavgifter

Kronene renner inn i statskassen fordi taxfree og svenskehandel er strupt. Men neste år legger regjeringen opp til at vi harryhandler som før koronaen.

Nordmenn i kø på Systembolaget i Strömstad for ett år siden. Nå kan det igjen bli harryhandel som før. Vis mer byoutline Morten Uglum

Publisert: Publisert: 19. oktober 2020 06:45

Finansminister Jan Tore Sanner tror på en vaksine og at reiserestriksjonene oppheves. Troen er så sterk at han mener staten vil få inn mindre inn i alkoholavgifter i 2021 enn i det siste normalåret, 2019.

Det viser tall i neste års statsbudsjett.

Når nordmenn handler vin og brennevin i Norge, får staten inntekter gjennom de høye norske alkoholavgiftene. Dette er inntekter som blir kraftig redusert når nordmenn handler taxfree eller i andre land.

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF) mener at Finansdepartementet underrapporterer hvilke inntekter staten får som følge av koronatiltakene.

– Det bommer med et par milliarder kroner, mener hun.

Det pågår en dragkamp i forbindelse med statsbudsjettet. Koronatiltakene har vist hva Norge taper på grensehandelen. Frp har varslet et hardkjør i forhandlingene med regjeringen om kutt i avgifter på varer som dominerer grensehandelen. Alkohol er en av disse. KrF stritter imot.

Budsjettert med økning – blir mer

2019 fikk staten inn 14,3 milliarder i alkoholavgifter.

2020 anslår Finansdepartementet at tallet blir 15,6 milliarder kroner. Beregninger fra Vinmonopolet og Bryggeriforeningen viser at det heller blir i overkant av 20 milliarder.

2021 anslår Finansdepartementet å få inn 13,9 milliarder i alkoholavgifter.

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørenes forening. Vis mer byoutline Morten Uglum

Les også Statsbudsjettet på 1–2–3

Vinmonopolet regner med å sende 4,1 milliarder kroner mer enn antatt i alkoholavgifter til staten. Bryggerinæringen har gjort et anslag for Aftenposten og tror tallet for ølsalget blir 646 millioner mer i alkoholavgifter.

Det betyr at koronastengte grenser i 2020 kan gi nærmere 4,8 milliarder kroner mer i avgiftsinntekter til staten. Det eksakte tallet vil avhenge av om det blir en betydelig julebordsesong eller ikke.

Finansdepartementet: Stor usikkerhet

Aftenposten har spurt Finansdepartementet om hvordan det kan budsjettere med mindre i alkoholavgifter neste år enn i 2019. Særlig fordi avgiftene i 2021 justeres opp med 3,5 prosent. Det er den antatte prisstigningen.

I en e-post til Aftenposten skriver Finansdepartementets informasjonsavdeling: «Koronapandemien har skapt en ekstraordinær situasjon med stor usikkerhet.»

Les også Reiselivsbedrift i Nord-Norge om statsbudsjettet: – Det er snakk om overlevelse

I svaret peker departementet på at «det er usikkert hvor lenge reiserestriksjonene vil gjelde, og hvordan omsetningen av alkohol i Norge vil utvikle seg fremover.»

«Det er derfor også større usikkerhet enn vanlig ved anslaget for avgift på alkohol for 2021», skriver Finansdepartementet.

Departementet legger til grunn at smittesituasjonen fremover «ikke vil gi et behov for å stenge ned Norge på nytt». Det tror også på at en «effektiv vaksine mest sannsynlig blir tilgjengelig i løpet av neste år».

Og avslutter med: «Finansdepartementet vil følge utviklingen nøye, og ved behov justere anslaget i Revidert nasjonalbudsjett 2021.»

Les også Milliardkutt i skatter og avgifter: – Fremtidige generasjoner må betale

Viser sannheten om grensehandel

– Vi ser hvor mye staten tjener på at folk handler i Norge. Det gjelder både i inntekter til staten og i antall arbeidsplasser. Det har ikke gjort inntrykk på regjeringen, sier generalsekretær Jordheim.

Hun hadde håpet på at regjeringen ville kommet med et forslag om reelle avgiftskutt i statsbudsjettet. Nå blir det opp til forhandlingene i Stortinget å avgjøre dette.

Jordheim peker på at dersom man bare legger prisreguleringen til grunn og antatt mersalg i Norge grunnet korona, vil staten neste år få 2,2 milliarder mer i alkoholavgifter.

Det vil si 16.1 milliarder i inntekter fra alkoholavgifter, ifølge beregninger VBF har gjort.