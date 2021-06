Utvalg vil gi kommunene makt til å bremse barnehager med superprofitt

Flertallet i et offentlig utvalg vil gi kommunene større muligheter til å lage lokale regler for å finansiere private barnehager. De private barnehagenes organisasjon vil ha det motsatte: Mer statlig styring.

Et offentlig utvalg foreslår endringer i finansieringen av private barnehager.

Statsforvalter Knut Storberget har utredet finansieringen av private barnehager. Det offentlige utvalget han har ledet la frem rapporten onsdag.

– Vi som utgjør flertallet i utvalget mener det er riktig å styrke

kommunenes lokaldemokratiske styring med barnehagene. Forslaget vil sørge for mer effektiv ressursbruk, bidra til bedre kvalitet, og gi forutsigbarhet som vil gi også barnehagesuksess i fremtiden, sier han i en pressemelding.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har tatt dissens, og mener: De nasjonale reglene bør være tydeligere. De bør gjelde uavhengig av hvilken kommune barnehagen ligger i.

Private barnehager Ved utgangen av 2020 gikk vel 272.000 barn i barnehage. 50 prosent av dem gikk i privat barnehage.

Barnehageutbyggingen økte raskt etter barnehageforliket i 2003.

I 2018 utgjorde det samlede offentlige tilskuddet til private barnehager 22 milliarder kroner. Foreldrene betalte 4 milliarder kroner.

I 2018 hadde 40 prosent av de private barnehagene en driftsmargin på 6 prosent eller mer, mens 40 prosent hadde en driftsmargin på under 2 prosent.

Ifølge velferdstjenesteutvalget bør driftsmarginen ligge på mellom 3 til 5 prosent for private barnehager. Kilde: Kunnskapsdepartementet. Vis mer vg-expand-down

Tjener for mye penger

Flertallet i utvalget legger vekt på analyser fra det såkalte velferdstjenesteutvalget. De viser at lønnsomheten for noen

barnehager er for høy.

«Det kan tyde på at det er superprofitt i sektoren, det vil si at avkastningen er høyere enn det barnehageeier normalt kunne vente seg. Dette er ikke økonomisk bærekraftig og svekker legitimiteten for at private kan bidra inn i sektoren», står det i pressemeldingen om flertallet syn.

Beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort viser at overskuddet for private barnehager i 2019 endte på til sammen 1 milliard kroner. Av dette ble 11 prosent overført til eierne som utbytte. 66 prosent gikk tilbake til egenkapitalen.

Flertallet i utvalget vil «at kommuner kan utforme egne lokale regler for finansiering av private barnehager».

PBL legger vekt på at det er stor variasjon i de offentlige tilskuddene til private barnehager. PBL fremhever i rapporten «at en stor andel private barnehager ikke har bærekraftig økonomi».

Én av tre private barnehager gikk med underskudd i 2019.

Peker på svakheter

Utvalget peker blant annet på følgende svakheter ved dagens finansieringssystem:

Kjedebarnehager har god økonomi med relativt solide driftsmarginer. Små og ideelle barnehager har utfordringer med økonomien.

Det er for lite åpenhet om bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Systemet er komplisert og krever for mye tid og administrative ressurser både fra kommunen og private barnehager.

Det stimulerer i for liten grad til kvalitetssatsing i barnehagene ut over nasjonale minstekrav.

Utvalget mener at dagens finansieringssystem er tilpasset sektoren mens den var i en utbyggingsfase. Nå som barnehagesektoren mer eller mindre er ferdig utbygd, er det er behov for endringer.

