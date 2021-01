Nav utbetalte 38,3 milliarder kroner i ytelser i forbindelse med coronakrisen i fjor

Nav utbetalte i fjor 38,3 milliarder kroner i ytelser etter at coronakrisen slo inn i mars. Det er fire ganger mer enn utbetalte i dagpenger i hele 2019.

Fra Coronakrisen startet og fram til nyttår utbetalte Nav i snitt 130 millioner kroner hver dag til ledige og permitterte. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fra coronakrisen startet og fram til nyttår utbetalte Nav i snitt 130 millioner kroner hver dag til ledige og permitterte.

I en pressemelding onsdag opplyser Nav at de fra ledigheten skjøt i været i uke 11 i fjor og ut året, utbetalte til sammen 38,3 milliarder kroner i ytelser til ledige og permitterte.

Det tilsvarer fire ganger mer enn det Nav utbetalte i dagpenger i hele 2019, opplyser Nav.

Av de totale utbetalingene på 38,3 milliarder kroner til ledige og permitterte siden starten av coronakrisen, utgjør 28,7 milliarder dagpenger og forskudd på dagpenger. 8 milliarder kroner er blitt utbetalt i lønnskompensasjon til permitterte og 1,6 milliarder kroner er utbetalt i kompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende.

I pressemeldingen opplyser Nav at de mottok 664.000 søknader om dagpenger i fjor

– Vi har lagt bak oss et år på arbeidsmarkedet med tall av gigantiske proporsjoner. I løpet av seks uker i fjor mottok Nav 400.000 søknader om dagpenger, og i snitt mottok Nav én dagpengesøknad per minutt i hele 2020. Det betyr at vi mottok fire ganger så mange søknader i fjor som i 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Les også Nav-rapport: Coronakrisen kan øke ulikheten

Les også De unge arbeidsledige

Publisert: Publisert: 13. januar 2021 15:24