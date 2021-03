Tror normal rente er tre år unna: – En lang vei tilbake

Etter et år med pandemi og nullrente tror E24s rentepanel at lysere tider er i vente, sammen med høyere rente. Men sporene fra krisen vil det ta tid å viske ut, mener sjeføkonom.

VENTER UENDRET RENTE TORSDAG: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen. Vis mer byoutline Cicilie S. Andersen/E24 og Terje Pedersen / NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Litt over et år har gått siden Norges Bank begynte å kutte rentene for å møte coronakrisen som traff Norge.

Nå tror stadig flere økonomer at den første rentehevingen nærmer seg etter at vaksineringen har begynt.

Sentralbanken kommer torsdag med en ny rentebeskjed. Foreløpig er det for tidlig å øke styringsrenten, men signalet om en renteheving mot slutten av året vil bli gitt, tror sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Les også Bankene tror på rask vaksinering – venter renteøkning i desember

Renterådet I forkant av rentemøter gir E24s renteråd sin vurdering av norsk økonomi og sine tanker om hvor renten vil gå fremover.

Panelet består av sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren Dalstø, senior porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen, sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Vis mer vg-expand-down

– Lang vei tilbake

Sentralbanken brukte knappe to måneder på å sette ned renten fra 1,5 prosent til rekordlave null prosent under coronauroen. Veien tilbake til rentene vi hadde vil ta tid, mener Haugland.

– Det er fordi norsk økonomi er fortsatt i en veldig alvorlig situasjon, sier hun.

Haugland venter at Norges Bank vil legge opp til tre rentehevinger til i 2022, før oppgangen flater ut i 2024 på et nivå i underkant av 1,5 prosent.

– En ting er at vi kommer opp igjen til aktivitetsnivået før krisen, men vi har tapt mye vekst i løpet av denne perioden, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Økonomien ble rammet av et historisk stort fall i coronaåret 2020. Normalt ville det ha vært en viss vekst. Det betyr at det er enda mer å ta igjen før en full friskmelding.

Les også Nordea venter to rentehopp i år

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Vis mer byoutline Cicilie S. Andersen / E24

– Det tar tid, i alle fall til kapasitetsutnyttelsen er tilbake til normalen. Det er fortsatt en lang vei tilbake. Ledigheten er høy og det kommer til å ta tid å få den ned til nivåene før krisen, mener Haugland.

Hov i Handelsbanken tror Norges Bank vil varsle at renten settes opp i desember og deretter to ganger til i 2022. Handelsbanken ser for seg at renteplanen først i 2024 er tilbake på 1,5 prosent.

– Det vil ta lang tid før vi kommer tilbake til en situasjon hvor rentenivået er oppe på nøytralt, sier han.

Les også SSB spår boligprisvekst på ni prosent i år

Vaksine avgjør renteforløpet

Antagelsene om renten avhenger av vaksinering og når økonomien kan åpne opp igjen.

Folkehelseinstituttet har et optimistisk og et nøkternt scenario. I sistnevnte har hele befolkningen over 18 år fått tilbud om første vaksinedose i juli.

Men for øyeblikket blir smittetiltakene strammet til flere steder, ikke minst i Oslo og Viken. Vaksineutrullingen har også vært rammet av forsinkelser.

– Det styrker egentlig vår tro på at Norges Bank ikke kommer til å fremskynde rentehevingen så tidlig som september, sier Haugland.

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand mener oppgangen vil komme raskt når økonomien først åpner opp igjen.

Ole Berg-Rusten NTB Vis mer byoutline VENTER ØKT RENTE I DESEMBER: Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

– En sentralbank er fremoverskuende. Og det er erfaringen du har fra tidligere nedstenginger og gjenåpning, sier han.

– Bildet her og nå er fortsatt blekt, men vi håper det går bedre fremover, særlig fra mai, sier Hov i Handelsbanken.

Les også Ny rapport sår tvil om boligspekulant-boom under pandemien

Oljeprishopp

Haugland mener vaksinenyhetene er avgjørende for renteplanen til Norges Bank. Andre faktorer har også betydning.

Lysere tider i vente i internasjonal økonomi, høyere oljepris og fortsatt sterk boligprisvekst er noen av faktorene som trekker i retning av renten vil bli satt opp mot slutten av året, mener Hov.

Oljeprisen som falt til under 20 dollar per fat da coronauroen herjet som verst, har steget til over 67 dollar fatet.

USA har stått i spissen for en politikk med store offentlige støttepakker for å bøte på skadene fra coronakrisen. Og den amerikanske økonomien er ventet å vokse kraftig i år.

– Det er mye oppdemmet etterspørsel, det er penger på sidelinjen. Du får også global etterspørselsvekst, med oppdemmet etterspørsel i USA, sier Chen i Storebrand.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten/NTB

Frykter kronestyrking

– Det er veldig viktig at man ikke rører renten, mener sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

Han frykter kronestyrking med negative effekter for konkurranseevne hvis Norges Bank varsler renteøkning før andre sentralbanker.

Høy arbeidsledighet bør også medføre at Norges Bank lar rentene ligge uendret i lang tid, mener Andreassen.

– Risikobildet for Norges Bank er sånn at det er farlig å gjøre noe med renten. Særlig i en situasjon hvor våre naboland ikke har tenkt å heve renten før i 2024.

Les også Økonomer ber regjeringen revurdere boliglånsforskriften: – Nesten definisjonen på en boble

Hett boligmarked

Storebrand-forvalteren peker i tillegg på boligmarkedet hvor prisene har skutt fart etter at renten ble satt til null. Sterk boligprisvekst har tidligere vært en bekymring for Norges Bank.

– Det er ikke bare i Norge, men et globalt fenomen. Sideeffektene av rentene er at aktivapriser stiger. Det er ikke bare boligpriser, man ser også at aksjemarkedene løper av gårde, sier Chen.

Haugland i DNB Markets mener Norges Bank bør unngå raske rentehevinger for å «døyve veksten i boligprisene».

– Er det alfa og omega for den finansielle stabiliteten fremover i tid, om boligprisveksten får fortsette noen måneder til, gitt den alvorlige situasjonen i norsk økonomi. Da mener vi at svaret på det er nei, sier hun.