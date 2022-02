Oljefondet brakte Stoltenberg til topps

Norge har plassert 12.000 milliarder kroner i en usikker og farlig verden. Derfor blir Nato-sjefen ny sentralbanksjef.

Nato-sjef Jens Stoltenbergs erfaring med kriser og sikkerhetspolitikk veide tungt i valget av ny sjef i Norges Bank. Vis mer

– Sentralbanksjefen er øverste leder for en kompleks virksomhet med mange flinke fagfolk.

Dette var det første finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa på pressekonferansen fredag etter at han hadde omtalt Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Norges Bank er «kompleks» fordi den både skal sette renten i Norge og forvalte verdens største fond i sitt slag. Med 12.000 milliarder kroner til forvaltning er Oljefondet en kjempe i de internasjonale finansmarkedene.

Den tredje hovedoppgaven for Norges Bank er å passe på at bankene og resten av det finansielle systemet fungerer godt.

Tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem ledet utvalget som utredet ny sentralbanklov. Utvalget foreslo å dele Norges Bank i to ved å ta Oljefondet ut av banken.

Departementet og Stortinget vendte tommelen ned for forslaget.

– Oljefondet og kapitalforvaltningen utgjør en stadig større del av virksomheten i Norges Bank. Derfor er det avgjørende med solid ledererfaring, bred innsikt i internasjonal utvikling og evne til å fremme gode, faglige beslutningsgrunnlag, sa Vedum.

Mørke skyer for Oljefondet

Hvis Gjedrems forslag om deling var blitt vedtatt, ville Norges Bank vært mindre og enklere.

Fondet er på sin side blitt mye større og mye viktigere for Norge.

– Det er en del mørke skyer i verden. Da Øystein Olsen ble ansatt som sentralbanksjef, var fondet på rundt 3000 milliarder kroner. Nå er det på 12.000 milliarder kroner. Så den delen av sentralbankens virksomhet er blitt mye viktigere, sier Vedum til Aftenposten/E24.

Vedum sier det «dessverre er litt bølgete internasjonale forhold».

Norges Bank Sentralbankens virksomhet er regulert i egen lov. Der står det: «Norges Bank kan ikke instrueres i sin virksomhet etter loven, (...) unntatt i ekstraordinære situasjoner. Vedtak om å instruere banken må treffes av Kongen i statsråd.» Norges Bank har tre hovedoppgaver: pengepolitikk (sette renten), finansiell stabilitet (passe på bankene) og forvalte pengene i Oljefondet. Sentralbanksjefen er daglig leder i banken, leder i hovedstyret og leder i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Sentralbanksjefen oppnevnes for seks år med mulighet for ytterligere seks år. Norges Bank har to visesentralbanksjefer. Én av dem har et særskilt ansvar for Oljefondet. Vis mer

Disse jobbet med ansettelsen

En egen gruppe i Finansdepartementet har lenge arbeidet med ansettelsen. Den har vært ledet av finansråd Hans Henrik Scheel. Økonomiavdelingen, som har ansvaret for den økonomiske politikken, har ikke vært med i gruppen.

Lederne i avdelingen med ansvar for finansmarkedet og avdelingen med ansvar for Oljefondet har deltatt i gruppen.

Oljefondets ve og vel har vært langt fremme i prosessen.

Kriser og sikkerhetspolitikk inn

I den kongelige resolusjonen spinner Vedum videre på kompleksiteten i Norges Bank. Resolusjonen er dokumentet som legges frem for Kongen i statsråd på Slottet.

I resolusjonen starter han vurderingen av Stoltenberg slik:

«Stoltenberg har omfattende toppledererfaring fra komplekse organisasjoner, og vurderes å ha meget gode lederegenskaper og svært god formidlingsevne.»

Evnen til å håndtere kriser har fått en rolle i ledelsen av Norges Bank: «Stoltenberg har lang erfaring med å håndtere krevende situasjoner, herunder kriser.»

Vedum sa på pressekonferansen at målet for fondet er at det skal gi mest mulig avkastning over tid og forvaltes på en trygg og god måte.

– Derfor har vi også vært opptatt av å ha en trygg styreleder for fondet som har en god samfunnsforståelse, en bred samfunnsforståelse og god innsikt også i sikkerhetspolitiske spørsmål. Vi mener nettopp den bakgrunnen er en styrke, sa Vedum, gjengitt i E24.

Den andre kandidaten

Ida Wolden Bache var den andre kandidaten til jobben. Hun har doktorgrad i økonomi og lang erfaring fra ledende stillinger i Norges Bank. Hun har ledet både avdeling som vurderer styringsrenten og avdelingen som passer på bankene.

Det var ikke nok.

Om Stoltenbergs erfaring innenfor bankens tre hovedoppgaver står det i den kongelige resolusjonen: «Stoltenberg har ikke operativ arbeidserfaring fra sentralbankvirksomhet eller kapitalforvaltning.»

Likevel har han kompetanse som Vedum vurderer som tilstrekkelig: «Han har likevel god forståelse for samfunnsøkonomi, herunder penge- og finanspolitikk, og samspillet mellom disse, samt for internasjonale utviklingstrekk som kan ha betydning for disse politikkområdene.»

Oppfordret flere til å søke

Etter det Aftenposten/E24 kjenner til har Finansdepartementet oppfordret flere kandidater til å søke jobben. Spørsmålet lyder omtrent: «Vil du søke og være med i vurderingen?»

Bare to av de oppfordrede søkte, nemlig Stoltenberg og Bache. Kun disse to er intervjuet om jobben. Stoltenberg er intervjuet både i Oslo og på skjerm fra Brussel. Gjennom flere runder er personlige og faglige kvalifikasjoner vurdert. Det kan ikke hefte noe ved den som skal ha jobben.

Allerede i utlysningsteksten kommer «ledererfaring fra komplekse organisasjoner» inn. Det er videre nødvendig å kunne håndtere «kriser og beredskapssituasjoner».

Utlysning som prosjekt

Bare arbeidet med utlysningsteksten har nesten vært et eget prosjekt. Hodejegerfirmaet Backer Scheie har hatt samtaler med Norges Banks hovedstyre og de tre øverste lagene med ledere i Norges Bank. Lederen og nestlederen i Oljefondet har også kommet med innspill.

Lederen i Norges Banks representantskap har også vært i samtale med hodejegerfirmaet. Representantskapet er Stortingets kontrollorgan.

Resultatet ble en utlysningstekst der kompetansekravet er dreid i retning av ledererfaring og forståelse av internasjonale forhold. Sentralbanksjefen skal lede rundt 1000 ansatte spredt over hele kloden.