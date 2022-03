LO og NHO tror 20.000 ukrainere raskt kan komme i arbeid

LO og NHO ber om at ukrainere som kommer til Norge som flyktninger, blir tatt godt imot i arbeidslivet. De tror 20.000 raskt kan komme i arbeid.

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik tror ukrainere som flykter til Norge, raskt kan komme seg i jobb.

– Det er bra for flyktningene å komme seg ut i jobb. Det er bra for barna å komme seg ut i skole og barnehage. Og det er bra for arbeidsgivere å få hjelp, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til Aftenposten. Samtidig sier han at målet må være at de som kommer, raskt kan vende hjem til Ukraina.

– De trengs der. Så jo fortere det blir fred der, jo bedre. Vi må ha respekt for at de ikke kommer hit som arbeidskraft, men for at de skal få hjelp, sier Almlid.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det «aller viktigste er at vi tar godt imot folkene som kommer hit».

– Vi må sørge for at de kommer inn i et trygt arbeidsliv og ikke blir utnyttet, sier hun.

På spørsmål om det kan være aktuelt å myke opp tariffavtalene for å få flere i jobb, svarer hun tydelig «nei».

– De skal inn i et seriøst og ordentlig arbeidsliv, sier Følsvik.

– De må komme hit og få akkurat samme behandling som andre. Den delen av arbeidslivet som jeg representerer, ser hvordan useriøse aktører ødelegger for de seriøse, istemmer NHO-sjef Almlid.