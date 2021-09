Støre etter møte med Bastholm: Snakket om strømprisene

Ap-leder Jonas Gahr Støre og MDGs partileder Une Bastholm tok beina fatt på møtet fredag formiddag.

TUR: Støre hadde med seg et eple til hver på skogsturen med MDG-leder Une Bastholm.

– Vi har snakket mye om hva som trengs å gjøres for å få ned utslippene og gjøre det lettere for folk å være med på den omstillingen som Norge skal gjennom. Det setter jeg pris på. Jonas er en mann som lytter, så har jeg fått sagt veldig mye av det jeg tror er viktig for Norges neste regjering å ha fokus på, sa MDG-leder Une Bastholm etter møtet med Støre fredag.

– Vi har hatt en fin og rolig tur. Vi har snakket om valgresultatet og viktige saker fremover, sier Støre.

Ap-lederen sier at det ikke er aktuelt med et regjeringssamarbeid, men at de ønsker å ha god kontakt med MDG i tiden fremover.

– For meg har det vært viktig å si at mye av det velgerne til MDG har vært opptatt av, er vi opptatt av. Den store oppgaven vi har foran oss nå er å få til skiftet som skal skje i Norge på en måte som tar vare på arbeid, velferd og er rettferdig.

– Har du blitt lovet støtte i Stortinget av MDG?

– Nei, det har jeg heller ikke bedt om. Men jeg har snakket godt med Une gjennom de fire årene som har vært nå, og har erfaringer med det, og det skal vi bygge videre på, sier Støre.

– Velgerne er opptatt av miljø, men i disse dager er de også opptatt av strømpriser, var det noe som ble tatt opp?

– Vi var inne på at det er et stort tema, og det er et tema som berører alle mennesker i økonomien og i hverdagslivet, så et av de store spørsmålene som vi må diskutere fremover. Det er slik med strømpriser at når de er veldig lave, så er det ikke et politisk tema, når de er veldig høye blir de et politisk tema, med god grunn. Så det var vi innom.

– Har du noen tanker om hva du har tenkt å gjøre med det?

– Jeg har noen tanker om det, men jeg tar ikke det nå, sier Støre.

Møttes på skogstur

De to partilederne hadde avtalt å ta samtalen etter valget ute i det fri.

– For meg er det viktig å få frem at dette har vært et valg hvor mange har stemt for klimahandling, og da er det noe som både jeg og Jonas bør følge opp. Så får vi se hva som blir min rolle, sier Bastholm.

– Barn og unge trenger at vi handler for klima nå, sier MDG-lederen.

– Vi tar skogen fatt, det passer godt. Og så er dette nisten, sier Støre i det han holdt frem et eple i hver hånd:

– Gode norsk epler.

I det mange trodde skulle bli tidenes klimavalg havnet MDG på 3,94 prosent oppslutning – rett under sperregrensen på fire prosent. Partiet får dermed bare tre av Stortingets 169 mandater.

Arbeiderpartiet (Ap) ønsker en flertallsregjeringen med Sp og SV. Det er knyttet stor spenning til om Sp vil inngå i en regjering med SV.

– Jeg tror vi er veldig glade for å ha tid etter denne valgkampen til å gjøre ting i litt andre former. Jeg vet at Une er glad i å gå skogen, og det er jeg også, så det er et godt utgangspunkt, sier Støre før de to partilederne vandret sammen inn i skogen.

Møtet med MDG-lederen er det siste runden med alle partilederne som han håper skal støtte hans nye regjering.

Først ute var Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum som onsdag var på middag hjemme i Støres bolig på Ris i Oslo for innledende samtaler om en ny regjering. Dagen etter fikk SVs Audun Lysbakken frokost samme sted og senere på dagen møtte Støre Rødts partileder Bjørnar Moxnes til en kaffe på Stortinget.

Partiene har tradisjonelt fram til midten av oktober for å bli enig om å etablere en ny regjering.