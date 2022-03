Årets dyreste strøm i Sørøst-Norge mandag

Maksprisen på strøm mandag stiger til over fire kroner kilowattimen.

Mandag stiger strømprisen i de sørligste prisområdene til det høyeste prisnivået så langt i år.

Prisen på strøm blir i snitt 2,34 kroner per kilowattime, ifølge nye tall fra strømbørsen Nord Pool. Den vil være høyest mellom klokken 08 og 09 på morgenen, og vil da ligge på 4,89 kroner per kilowattime. Dette gjelder for Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Dette overgår den forrige rekorden som ble satt på fredag.

I de nordligste delene av landet vil prisen holde seg betydelig lavere. Mandag vil snittprisen i Midt- og Nord-Norge ligge på omtrent 0,15 kroner per kilowattime.

I tillegg til spotprisen kommer avgifter, nettleie og påslag fra strømselskapene.

Søndag ligger snittprisen på 1,88 kroner kilowattimen i Sør-Norge, mens den i Nord-Norge ligger på 0,13 kroner per kilowattime.

Tror prisene vil holde seg høye

Tor Reier Lilleholt, kraftanalytiker i Volue Insight, fortalte til E24 tidligere denne uken at kaldere vær og lite vind, i tillegg til krigen i Ukaraina, har bidratt til prisstigning den siste tiden.

– Det er ingenting annet. Det er frykt, usikkerhet og risikopremie i fuelmarkedene, sa han, og fortsatte:

– Det er mye spekulativt på hva som skal skje i fremtiden, og at det skal bli en energikrise hvis det blir for små leveranser av gass og kull fra Russland, sier Lilleholt.

Han tror at prisene vil fortsette å holde seg høye i tiden fremover, men påpekte at det er vanskelig å forutse hva som vil skje.

– Men dette kan også løse seg over tid, og vi kan ha sett en overreaksjon på prisene hvis dette viser seg å gå bedre enn ventet. Men vi vet ikke om prisene stopper her, sa han.

Det er likevel en forventning om at Norge har nok vann i magasinene, og da blir det mindre behov for å holde igjen på vannet. Lilleholt sa at det kan tale mot nye prisrekorder og et toppnivå for prisen man så i desember.

– Hvis vi har ekstra vann i magasinene, bør man produsere det nå for å optimalisere inntektene, sa han.

Årsaken til at Ukraina-krigen ikke rammer de nordligste prisområdene er at det er begrenset overføringskapasitet, og at magasinene i nord har mer vann.

– Nord-Norge er ikke berørt av konflikten, fordi de har mye innestengt kraft, forklarte Lilleholt.

