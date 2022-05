Meglertopp mener boligmarkedet har snudd

Meglertopp melder om sterke salgstall i april og venter en utflating i boligprisene. Onsdag kommer fasiten fra Eiendom Norge.

Med en rekordsterk start på året og videre prisvekst i månedene etter, ble første del av 2022 det sterkeste første kvartalet for boligprisene noensinne.

Onsdag slipper Eiendom Norge boligstatistikken for april.

Meglertopp Grethe Meier forventer ikke at den sterke prisveksten skal fortsette. Tvert om så forteller hun at markedet nå har snudd.

– Det har vært selgers marked med veldig lite objekter ute de første to månedene. Men i mars og april har det kommet veldig godt med oppdrag inn, sier hun.

Januar og februar var preget av at det var få boliger på markedet, noe som drev prisene oppover i første kvartal.

I januar steg boligprisene i Norge med rekordsterke 4,8 prosent – 2,1 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

I første kvartal 2022 steg boligprisene i Norge med 7,6 prosent for året.

Omsetningsrekord

I mars endret derimot situasjonen seg. Aldri før har det blitt lagt ut så mange boliger for salg i Norge i løpet av en mars måned som i 2022.

Særlig i Oslo kom flere boliger ut på markedet.

– Oslo har den sterkeste oppgangen i tilbudssiden, men den stiger jevnt over hele landet. Unntaket er kanskje Tromsø hvor den synker litt, sa Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge etter at boligtallene for mars ble sluppet.

Så langt i år er fortsatt salgsvolumet lavere enn i 2021, men det har hentet seg mye inn igjen i løpet av mars. Det ble solgt nesten 9.000 boliger i Norge forrige måned, som er 7,1 prosent færre enn samme måned i fjor.

Meier, som er administrerende direktør i Privatmegleren, mener volumet vil fortsette å øke fremover. Hun forteller at eiendomsmeglerselskapet legger bak seg sin sterkeste salgsuke noensinne.

Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, venter boligprisfall til høsten.

– Vi har hatt rundt 500 salg. Normalt ligger vi på rundt 400, så dette er unormalt høyt. Den takten vil vi se videre, sier hun.

Privatmegleren har mesteparten av sin omsetning fra Stor-Oslo, og er ellers spredd rundt hele landet. Meier mener derfor selskapets salgstall er representativt for utviklingen i landet generelt.

– Ser ut til å normalisere seg

Ifølge ferske tall fra Obos, som dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo, var omsetningen i april høyere enn den pleier å være når påsken havner i måneden.

I april var Obos-prisene svakt opp i hovedstaden. Sjeføkonom i Obos, Sissel Monsvold, knytter den svake prisutviklingen til at det er blitt lagt ut flere boliger for salg den siste tiden.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos mener den svake prisveksten i april både var ventet og positiv.

– Det var svært få boliger til salgs i starten av året. Samtidig har endringene i avhendingslova skapt flaskehalser på tilbudssiden som gjør at det har tatt lengre tid enn før å få boliger ut i markedet, sier Monsvold.

– Markedet ser ut til å normalisere seg etter et stort tilbudsunderskudd ved starten av året, sier hun.

Tall fra Finn viser også at det har vært lavere annonsevolumet har vært lavere enn i fjor så langt i år. I det siste har det imidlertid økt, ifølge Jørgen Hellestveit, leder i Finn eiendom.

– Utbudet på Finn akkurat nå er drøye 9.000 boliger til salgs. Dette tallet er høyere nå enn tidligere i år, men opp mot foregående år er det likevel lavt. På samme tid i fjor var det 50 prosent flere boliger til salgs – og for to år siden var tilbudet nesten dobbelt så stort, skriver han i en e-post, og legger til:

– At utbudet på Finn er lavt kan begrunnes med at det er færre nylanserte boliger i markedet og at boligene som er i markedet blir solgt fort unna.

Utflatning i prisene

Meier venter sterke salgstall i mai og juni og venter derfor at prisene vil flate ut.

– Meglerne melder om at det er mange boliger som skal ut, og det gjør at presset på pris vil avta. Vi kommer derfor til å se en utflating i pris i april og videre mot sommeren, sier hun.

– Markedet justerer seg tilbake, forklarer hun.

At det nå kommer flere boliger til salgs forklarer hun med «ketchupeffekten», altså en reaksjon som gir forsinkede resultater.

– Vi kommer til å få en oppblomstring på salg fordi det har ligget lavere enn normalt. Vi hadde en smittebølge i januar og da var det mange som ikke ønsker å selge fordi de ikke bli smittet eller var redd for at folk ikke kom på visning, sier Meier.

Hun peker også den nye avhendingsloven som trådte i kraft i januar, som stiller strengere krav til boligselgere. Den har skapt flaskehalser i boligsalget fordi den gjør at det tar lengre tid å lage tilstandsrapporter.

Til høsten venter Meier at prisene vil snu til en svak nedgang, i høst, noe som også er normalt for årstiden.

Det venter også sjeføkonom Sissel Monsvold.

– Vi forventer at økte utlånsrenter, nedgang i kjøpekraften for mange og flere bruktboliger til salgs, vil dempe prisveksten fremover, sier hun.

