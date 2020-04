Søknader om avdragsfrihet på lån fosser inn hos bankene

Strømmen av permitterte i Norge fører til en kjempeøkning i folk som ikke kan betjene lånet sitt. DNB fikk 400 søknader om avdragsfrihet i timen på det travleste.

Kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB forteller at banken nå råder mange til å selge boligen sin før de kjøper ny. Vis mer Stig Fiksdal/DNB

1. april 2020

– Trykket er veldig høyt. Bare i uke 12 fikk vi 10.000 søknader om avdragsfrihet. Det er både fra bedriftskunder og private, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i DNB.

Norge har lagt bak seg flere uker i «lockdown» for å begrense smitten av coronaviruset. Det har fått enorme konsekvenser for bedrifter og arbeidstagere. Massepermitteringer i næringslivet har ført til en arbeidsledighet vi ikke har sett maken til siden 1930-tallet. Hovedorganisasjonene NHO og Virke melder begge at flesteparten av medlemmene deres vurderer ytterligere permitteringer.

Nå merker også bankene konsekvensene for kunder med boliglån.

30 ganger flere

Alle de største norske bankene melder om rekordstort antall søknader om avdragsfrihet på lån. Det innebærer at du kun betaler renter og avgifter på lånet, men ikke betaler ned på det.

Danske bank mottok 4.300 søknader om avdragsfrihet de to siste ukene. Sparebank 1 SR bank fikk i snitt 220 søknader om dagen i samme tidsrom, og Nordea fikk inn 10.000 i disse ukene – 30 ganger så mange som de får under normale omstendigheter.

Normalt stiller bankene en del krav til deg dersom du vil ha avdragsfrihet, og du må gjerne også betale et gebyr. Bankene har nå lempet på flere krav, blant annet til hvor stor gjeldsgrad du har, og fjernet gebyrer for permitterte. De har også endret den automatiske perioden med avdragsfrihet fra tre til seks måneder.

– Det er en enorm pågang, vi har fått flere søknader på noen uker enn vi vanligvis får i løpet av et helt år. Men det er jo ikke uventet når Norge nesten er helt stengt ned, sier Alexander Dahl, som er leder for personmarked i Danske Bank.

Bankene E24 har vært i kontakt med, sier at de nå gjør det de kan for å hjelpe kunder som har fått problemer med å betjene lån, og at de aller fleste får innvilget søknadene sine.

– For oss er det en fin måte å hjelpe kundene våre på, fordi det er et grep som virker godt her og nå, sier Skjennald.

Råder til å selge før nytt boligkjøp

Den økonomiske usikkerheten har ifølge bankene ikke påvirket retningslinjene for boliglån i nevneverdig grad.

– Hvilke råd vi gir avhenger av hvor man bor og hvilken økonomisk situasjon man er i. Det er klart at for en del kunder vil det være et godt råd å selge boligen sin før man kjøper nytt når markedet er usikkert, men det er ikke et krav fra vår side, sier Skjennald i DNB.

Dahl forteller at Danske Bank også råder kundene til å ta økt risiko i boligmarkedet i betraktning.

– På den ene siden reduserer myndighetenes tiltak volumet av boliger på markedet, og omsetningstiden øker. På den andre siden kan redusert rente trekke i den andre retningen. Men mye tyder uansett på at boligprisene blir mer usikre, og at omsetningstiden øker fremover. Som hovedregel råder vi derfor kunder til å selge først og kjøpe etterpå nå, så de ikke risikerer å sitte med to boliger og to boliglån lenge, sier han.