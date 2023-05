God kok for Kok: Badstu-gründer ser mot USA

Kok mer enn doblet inntektene fra badstuflåtene i Oslo i 2022. Nå ser gründer Kristin Lorange mot utlandet.

Badstutrenden i Norge er het som aldri før. I hovedstaden florerer det av muligheter for å svette ut hverdagens kjas og mas.

Siden 2018 har gründer Kristin Lorange satset alt hun har på Kok, som i dag har ni flytende badstuer i Oslo. Nå skal de begynne å tjene penger, og vil ta konseptet til utlandet, sier hun.

Regnskapene viser at Kok Oslo AS doblet inntektene fra 5,1 millioner kroner i 2021, til 12,2 millioner kroner i 2022.

Resultat før skatt i 2022 ble minus 289.000, mot minus 326.000 kroner året før.

Lorange sier selskapet har budsjettert med å doble omsetningen videre til 30 millioner kroner i 2023, og at de er på stø kurs.

Hun sier også at Kok Oslo og morselskapet Kok AS, som sitter på franchiserettighetene, gikk med et samlet overskudd på 1,3 millioner kroner de fire første månedene av 2023.

– Nå har vi god lønnsomhet, sier Lorange.

Investorer på besøk

Lorange forteller at stadig flere er interesserte i det de driver med. Nylig var amerikanske investorer fra Seattle på besøk i Oslo. Lorange er krystallklar på at USA er et marked de ønsker å etablere seg i.

– Dette er en kjempemulighet for oss, og vi er helt avhengige av amerikanske investorer om vi skal etablere oss der. Vi jobber for øyeblikket med en plan for eksterne investorer, så dette har jeg tro på at vi skal klare, sier hun.

Lorange sier også de vurderer å utvide til andre store byer i Norge og i Skandinavia.

Samtidig utvider Kok i Oslo med en ombygget betonglekter på rundt 200 kvadratmeter med mulighet for større arrangementer.

– Vi har planlagt dette i fem år, men så kom corona. Det ga oss noen harde skudd for baugen. Vi var vel teknisk sett konkurs, men nå har vi vind i seilene som aldri før. Det eneste som gjorde at vi ikke gikk i pluss i fjor, var reinvesteringene, sier Lorange.

fullskjerm neste KOK ved Langkaia i Oslo. 1 av 2 Foto: Daniel Nerli Gussiås/E24

Selv om hun nå ser til USA, hvor hun er helt avhengig av frisk kapital utenfra, sier Lorange at hun hittil har holdt litt igjen i møte med investorer.

– Jeg har alltid tenkt at jeg må ha noe å vise til først. Nå kommer vi til å ha en halvårsperiode hvor vi kan vise til veldig gode tall. Det hjelper på, sier hun.

Lorange, som er tidligere pilot, eier 94 prosent av selskapet.