Ny nedstenging kan utsette rentehopp: – Alt avhenger av hva som skjer nå

Nedstengingen på Østlandet kan treffe økonomien hardere enn november-nedstengingen, ifølge økonomer.

Kyrre Aamdal i DNB har gjort beregninger som viser at BNP kan falle 0,5 prosent i februar hvis nedstengingen fortsetter. Vis mer byoutline DNB / Stig B. Fiksdal

Totalt er 25 kommuner stengt ned av regjeringen etter at den mer smittsomme varianten av coronaviruset ble påvist i Nordre Follo.

En rapport utgitt av DNB anslår effekten av nedstengingen til å kunne bli en 0,2 prosent nedgang i BNP for januar og 0,5 prosent nedgang for februar. Norges Banks siste estimat for januar og februar var vekst på 0,12 prosent og 0,85 prosent.

– Vi får en mye svakere start på året, sier Kyrre Aamdal, forfatter av rapporten og seniorøkonom hos DNB.

Han tror et svakt første kvartal kan føre til en senere renteheving enn tidligere spådd. En undersøkelse utført av E24 kun tre dager før den nye nedstengingen viste at et flertall av norske økonomer trodde en renteheving ville komme allerede i år.

– Norges Bank snakker om å sette opp renten i mars 2022, og mens noen har lest det dit hen at de kanskje vil sette den opp enda tidligere, tror jeg nå at mars fortsatt er mulig, men det er betydelig risiko for at den kommer senere.

– Sannsynligheten for at renteøkningen kommer i år er blitt ganske liten, sier Aamdal.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets Vis mer byoutline Handelsbanken / Bård Gudim

– Ser mer og mer anstrengt ut

Han får støtte fra Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken.

– En første renteheving i løpet av første halvår 2022 er fortsatt en ganske robust forventning, men det begynner å se mer og mer anstrengt ut for dem som hadde trodd at renten skulle settes opp i inneværende år, sier Due-Andresen.

Hun peker på at gjeninnhentingen vil avhenge mye av smittesituasjonen og vaksineringen.

– Begge to ser ut til å utvikle seg dårligere enn ventet. Det er fortsatt mulig å få en kraftig innhenting gjennom andre halvår, det er mye som kan skje, men det vi kan si med sikkerhet er at året starter svakere enn vi hadde trodd, sier Due-Andresen.

Kan bli verre enn forrige nedstenging

Nedstengingen omfatter så langt 25 kommuner på Østlandet, men økonomene tror likevel resultatet kan bli enda verre enn forrige nedstenging i november.

– Nå er det enda strengere tiltak i de aktuelle områdene enn i november. Det jeg frykter er at virusvarianten dukker opp andre steder i Norge, for dette har potensial til å bli en verre nedstenging enn i november, sier Due-Andresen, som også påpeker at den nye varianten av viruset er enda mer smittsom.

Due-Andresen tror mye vil avhenge av hvordan den første uken med tiltak går.

– Hvis det bare varer i en uke er det ikke så gærent tross alt, men nedsiderisikoen er bekymringsfull. Det var dette vi håpet ikke skulle skje og utslagene avhenger helt av hva som skjer nå og hvor lenge vi må holde stengt, sier Handelsbank-økonomen.

Kyrre Aamdal i DNB tror samtidig at gjeninnhentingen vil gå tregere nå enn etter den første nedstengingen i mars.

– Det vil ligge en god del anbefalinger som begrenser aktiviteten fremover. Det blir ikke like raskt som oppsvinget i sommer, nå kan det ligge an til å bli mer langdrygt, sier Aamdal.

Slår direkte ut i permitteringer

Samtidig som det «bare» er 25 av 356 kommuner som er stengt ned av regjeringens tiltak, utgjør befolkningen i området rundt en fjerdedel av landet.

– Det dreier seg om såpass store og folkerike områder at vi regner med at det dukker opp i nasjonalstatistikken, sier Due-Andresen i Handelsbanken.

Hun tror vi vil se effekten på norsk økonomi allerede på fredag, da Nav gir ut sine ukentlige tall over arbeidsledige og permitterte.

– Nedstengingen vil slå ganske direkte ut i antall permitterte. Innenfor tjenestesektoren er ledigheten høy i utgangspunktet, så det er begrenset hvor stor oppgang man kan få, men jeg tror definitivt mange andre nå blir permittert med en gang, sier hun.

