Dette er regjeringens nye krisepakke

Regjeringen la frem en krisepakke på 17,7 milliarder kroner tirsdag.

Tirsdag la regjeringen frem nye økonomiske tiltak for å kompensere for konsekvensene coronatiltakene får for norske bedrifter.

Før pressekonferansen fikk VG opplyst at krisepakken er på 17,7 milliarder kroner, noe finansminister Jan Tore Sanner bekrefter under pressekonferansen.

– Tiltakene skal bidra til å trygge jobber og hjelpe bedrifter som er rammet på grunn av smitteverntiltakene, sier han.

Finansministeren påpeker at de siste tiltakene rammer større deler av næringslivet.

– Vi vil derfor kompensere mer og flere i en periode, sier han.

Dette er tiltakene Sanner & co har lagt frem:

En milliard kroner til helsesektoren , inkludert 771 millioner kroner til et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr, 110 milliarder kroner til legemidler mot migrene og 80 millioner kroner til praksiskompensasjon for fastleger.

Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som har coronafravær foreslås videreført til 31. mars 2021 . Det skal koste en milliard kroner i 2021 .

En milliard kroner til midlertidig flyrutekjøp i 2021.

Videreføring av høyere dagpengesats frem til 31. mars 2021 , noe som er anslått å koste 700 millioner kroner i 2021.

Kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell . Det blir satt av 480 millioner kroner.

300 millioner kroner til en støtteordning for arrangementer som er åpne for publikum .

250 millioner kroner til ordningen for bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter .

Videreføring av midlertidig regelverket for omsorgspenger under coronapandemien frem til 30. juni 2021. I tillegg får foreldre doble kvoter med omsorgspenger i 2021 . Dette vil koste 195 millioner kroner i 2021.

158 millioner kroner til tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene.

Etablering av en ordning med karantenehotell ved større flyplasser og grensepasseringssteder for å hindre importsmitte . Dette vil koste 120 millioner kroner.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) ble kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere besluttet videreført ut 2020. Kompensasjonen for desember 2020 utbetales i januar 2021, noe som gir en anslått kostnad på 100 millioner kroner i 2021.

Veksten i norsk økonomi sannsynligvis vil bli lavere enn regjeringen trodde.

– Gjeninnhentingen vil ta lengre tid og vil avhenge av hvor raskt vi får smitten ned igjen. Vi skal stille opp for dem som trenger det, sier Sanner.

Ifølge Finansdepartementet innebærer pengebruken et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd for 2021 på over 331 milliarder kroner.

– Det tilsvarer 3,2 prosent av den anslåtte verdien av Statens pensjonsfond utland (Oljefondet, red.anm.) ved inngangen til året, skriver departementet i en pressemelding tirsdag formiddag.

Næringsminister Iselin Nybø (V) etablerer en ny og bred kompensasjonsordning som skal hjelpe norsk næringsliv gjennom nok en tung fase av coronapandemien.

– Nå legger vi på bordet en generell kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt mer enn 30 prosents omsetningssvikt i forhold til i fjor, sier Nybø til NTB.

Kostnaden ved ordningen er anslått til 5 milliarder kroner, og den gjelder for perioden september i år til og med februar neste år. Med noen få unntak gjelder ordningen for alle typer bedrifter over hele landet.

– Vi utvider eksisterende kompensasjonsordninger, slik at vi hjelper det som er ellers levedyktige bedrifter til å komme seg gjennom krisen, sier Nybø.

Inntil 1000 kroner dagen for gjestearbeidere

På forhånd har Iselin Nybø (V) også sagt at regjeringen i sin krisepakke legger opp til en ordning på 480 millioner til bedriftene som organiserer karanteneordninger selv.

Til VG opplyser næringsministeren at bedriftene som nå er rammet av at utenlandsk arbeidskraft er satt i innreisekarantene, skal få støtte på 800 til 1.000 kroner dagen per ansatt for å kompensere for noen av utgiftene som coronatiltaket medfører.

Næringsminister Iselin Nybø (V) Vis mer byoutline Olav Olsen/Aftenposten

Fra før har staten allerede gått inn med en god del midler til karantenehotell. Justisminister Monica Mæland (H) sa mandag at egenandelen på karantenehotell for arbeidsgivere er på 1.500 kroner døgnet.

– Dette er tiltak som er helt nødvendige for at vi skal få og ha kontroll på coronasmitten. Nå stiller vi opp med penger for å lempe litt på kostnadene, sier Nybø til avisa.

