Problemer med all betaling i Norge

Nett-trøbbel hos Nets har ført til store problemer med betaling i Norge. Like før midnatt er problemet løst, opplyser selskapet.

Publisert: Oppdatert: 11. november 2020 00:38 , Publisert: 10. november 2020 23:11

Det var tirsdag kveld store problemer med BankID, Vipps og alle betalingsmåter i Norge. Det bekrefter Hanne Kjærnes i BankID.

– Det er et problem hos leverandøren Nets som påvirker all betaling i Norge, sa hun til VG, og la til at det fortsatt var mulig å bruke reserveløsninger for betaling.

Like etter midnatt opplyser Nets at de har funnet årsaken til problemet, og at det er løst.

– Driftsproblemet skyldtes en nettverksfeil hos oss, og det er nå identifisert og løst. Normal drift blir gradvis gjenetablert, skriver pressesjef i Nets, Søren Winge, i en e-post til VG.

Han opplyser at problemet oppsto lidt før klokken 22, og at det ble løst litt før midnatt.

Tidligere på kvelden bekreftet Winge at problemer hos dem påvirket betalinger i Norge og Danmark:

– Det er korrekt. Vi har noen problemer som påvirker betalinger i Norge og Danmark. Vi arbeider med å identifisere problemet så fort som mulig. Det har holdt på siden klokken 22 og påvirker terminaler og nettbetaling. Vi håper det blir løst i kveld, sa han.

