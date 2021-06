Fersk SSB-rapport: – Økonomien er ved et vendepunkt

Nå snur det for norsk økonomi, og styringsrenten kan økes allerede i september, sier Statistisk sentralbyrå i en fersk rapport.

Dette er Bærum vaksinesenter på Rud. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Statistisk sentralbyrå (SSB) venter at styringsrenten kan settes opp allerede i september, og at økonomien er tilbake på nivået før coronakrisen i løpet av 2021.

Det kommer frem i en fersk rapport om konjunkturtendensene til Norge og utlandet som SSB legger frem fredag.

Dermed ser det lysere ut for den økonomiske utviklingen fremover, etter et krevende år preget av coronakrise som bidro til høy arbeidsledighet, lave olje- og gasspriser og en usedvanlig svak krone.

– Det siste året har koronapandemien vært fullstendig styrende for utviklingen i norsk økonomi. Den vil fortsatt begrense aktiviteten den nærmeste tiden, men nå ser det ut til at økonomien er ved et vendepunkt, sier SSB-forsker Thomas von Brasch i en melding.

– Når vi kommer til slutten av 2021 venter vi at økonomien er tilbake på samme nivå som før virusutbruddet i februar 2020, sier han.

Vårens smittebølge rammet veksten

SSB kutter litt i forventningene til veksten i fastlandsøkonomien i 2021 etter smittebølgene i vår, men samtidig er det mindre usikkerhet om tiden fremover. SSB tror Fastlands-BNP øker med 3,1 prosent i år og 4,1 prosent i 2022.

– Det store bildet er at det har gått litt dårligere fra mars og frem til nå enn vi hadde ventet, sier von Brasch til E24.

– Men forventningene om en gjenåpning av samfunnet står seg. Usikkerheten om gjenåpningen har blitt mindre, og det skaper en positiv stemning, legger han til.

Uvanlig høy ledighet

Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og nasjonale smitteverntiltak vil likevel prege økonomien i lang tid framover, påpeker SSB.

– Først i 2023 anslår vi at arbeidsledigheten er tilbake på det vi regner som et mer normalt nivå, sier von Brasch.

Den registrerte arbeidsledigheten var på 4,0 prosent i april. Siden 1948 er det kun i perioden fra 1990 til 1996 og i 2020 at den årlige registrerte ledigheten har ligget over 4 prosent, påpeker SSB.

SSB-forsker Thomas von Brasch. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

1,6 millioner med første dose

Per torsdag hadde 1.696.625 personer fått sin første dose med coronavaksine, ifølge Folkehelseinstituttets statistikk. Nesten 1,1 millioner personer har fått sin andre dose.

Tilbakeslaget i økonomien er imidlertid ikke helt over. Det vil ifølge SSB gå flere år før arbeidsledigheten er nede på nivået før krisen, og før styringsrenten er oppe igjen på nivået før krisen.

– Når økonomien i tiden framover skyter ordentlig fart vil det raskt bli nødvendig å gå vekk fra den unormalt lave nullrenten, sier von Brasch.

– Vi tror styringsrenten mest sannsynlig vil heves fra dagens 0 prosent til 0,25 prosent i september. Deretter vil renten heves gradvis opp til 1,75 prosent i 2024, sier han.

Stor usikkerhet rundt boligpriser

Boligprisene har steget kraftig det siste året, noe som kan henge sammen med de lave rentene.

SSB antar at boligprisene vil stige med over ni prosent i år, men at de bare vil stige med rundt tre prosent neste år.

– Nå er det utsikter til at vi kan begynne å bruke penger på mange andre ting enn bolig igjen. Det, sammen med økt rente og et økt tilbud av boliger, vil bidra til å dempe prisveksten. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt boligprisutviklingen, sier von Brasch.

Høyere oljepengebruk og oljeinvesteringer

Siden SSBs forrige rapport i mars har regjeringen lagt frem et ekspansivt revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen legger opp til tidenes høyeste oljepengebruk i 2021, på over 400 milliarder kroner.

I tillegg ser fjorårets krisepakke til olje- og gassbransjen ut til å virke. En telling i mai viser at bransjen nå venter å investere mer i 2021 enn året før, etter at det tidligere var ventet en nedgang.

Likevel jekker SSB ned anslaget for årets vekst i fastlandsøkonomien.

«Denne oppgangen er noe svakere enn tidligere anslått og henger sammen med en svak utvikling i aktiviteten i begynnelsen av året, samtidig som store deler av norsk økonomi har vært stengt eller innskrenket så langt i 2021», skriver SSB.

Dette er noen av anslagene i SSBs konjunkturrapport:

Vekst i Fastlands-Norge på 3,1 prosent i 2021 og 4,1 prosent i 2022.

Arbeidsledighet på 4,6 prosent i 2021 og 4,2 prosent i 2022.

Boligprisvekst på 9,2 prosent i 2021 og 3,3 prosent i 2022.

Dette ventet SSB i mars

I mars la Statistisk sentralbyrå til grunn at styringsrenten skulle opp i løpet av siste halvdel av 2021, mens byrået nå venter september.

I mars ventet byrået at renten skulle stige gradvis til 1,5 prosent ved utgangen av 2024, som tilsvarer nivet på renten før coronakrisen slo ned i økonomien i fjor. Nå anslår de at renten vil stige til 1,75 prosent i denne perioden.

Dette var noe av det SSB ventet i sin marsrapport:

Vekst i Fastlands-Norge på 3,3 prosent i 2021 og 3,9 prosent i 2022.

Arbeidsledighet på 4,5 prosent i 2021 og 4,2 prosent i 2022.

Boligprisvekst på 9,2 prosent i 2021 og 3,5 prosent i 2022.

