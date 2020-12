Renterådet tror vaksinen kan fremskynde rentehopp: – Blir avgjørende

Norges Bank har varslet nullrente til slutten av 2022, men det kan komme nye toner etter vaksinenyheter, tror E24s Renteråd. Sjeføkonom Jan Andreassen advarer mot å gi nye rentesignaler: – Det kloke vil være å sitte mest mulig stille.

Coronasituasjonen har vært altoverskyggende siden mars. Nå er flere vaksiner på vei, men samtidig har en ny smittebølge slått inn over Norge i høst.

Ny restriksjoner for å stagge smitten går igjen utover deler av næringslivet, og mange bedrifter står foran en tøff vinter.

Norges Bank skal veie de forskjellige faktorene på rentemøtet denne uken.

Ingen venter at styringsrenten blir endret, men det er mer spenning om hva sentralbanksjef Øystein Olsen sier om renteutviklingen fremover.

For å bøte på coronakrisen har sentralbanken kuttet styringsrenten med halvannet prosentpoeng siden mars til rekordlave null prosent.

Signalene ved forrige korsvei var at renten trolig vil bli liggende urørt til langt ut i 2022, men etter den siste tidens vaksinenyheter tror stadig flere eksperter at den første renteøkningen kan bli fremskyndet.

Den oppfatningen deler flere av økonomene i E24s rentepanel.

Renterådet I forkant av rentemøter gir E24s renteråd sin vurdering av norsk økonomi og sine tanker om hvor renten vil gå fremover.

Panelet består av sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren Dalstø, senior porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen, sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Vis mer vg-expand-down

Ser mulighet for rentehopp i 2021

– Jeg mener det er mest sannsynlig at Norges Bank vil ende opp med å heve renten i mars 2022, men det er langt fra usannsynlig at hoppet kommer mot slutten av 2021, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Om alt klaffer med vaksineutrulling, både med utrulling og effektivitet, samtidig som boligprisene galopperer videre, tror jeg det vil føre til en fremskynding. Men hoppet kommer neppe før utpå høsten, ettersom sentralbanken nok vil se klare tegn på at økonomien tar seg betydelig opp, sier hun.

I Storbritannia har massevaksinering startet. USA ga i helgen nødgodkjenning til Pfizer og Biontechs coronavaksine og mandag ble de første vaksinedosene gitt. Norge venter på grønt lys fra EU. Det kan skje i løpet av få uker, og i januar kan de første dosene være her.

– Det blir avgjørende for vekstutsiktene, hvor kjapt du får rullet ut vaksineprogrammet. Aksjemarkedet vil alltid være mer fremoverskuende, men for renteutsiktene og vekstutsiktene vil vaksineutrullingen være alfa og omega, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

Smittebølge gir vekstbrems

Handelsbanken venter at den siste tidens vaksinenyheter vil bidra til at Norges Bank setter opp styringsrenten ett til to kvartaler tidligere enn sentralbanken har signalisert frem til nå.

– Vi vet ikke helt konkret hvordan dette forløper fremover. Vi tror det bli mer spennende inn mot mars-møtet – hvordan Norges Bank ser på situasjonen da. Men de kan allerede nå begynne å berede grunnen litt ved å heve rentebanen, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

Rentebanen viser hva sentralbanken vurderer som den mest sannsynlige renteutviklingen de neste årene.

Sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren Dalstø, peker på en utfordring for Norges Bank.

– Hvis man ser på antagelsene de hadde i september, så gjør nye restriksjoner og den andre smittebølgen at veksten blir svakere enn ventet på kort sikt.

– På den andre siden så burde de positive vaksinenyhetene kunne føre til en litt raskere og sterkere gjeninnhenting fra neste sommer.

Sentralbankens siste rundspørring blant norske bedrifter, gjennomført før den aller siste vaksineutviklingen, viste at næringslivet venter svakere vekst på kort sikt, men bedring til våren.

– Jeg tror det viktigste kanskje er at den nedgangen vi vil se nå, vil være mildere enn hva vi opplevde i våres. Og kanskje heller ikke ha langsiktige konsekvenser for sysselsetting og vekst, som er det viktige for Norges Bank. Dermed tror jeg den kanskje den mer positive siden vil dominere litt, sier Dalstø.

Hun påpeker at det er fortsatt er en usikker situasjon i norsk økonomi, og tror derfor ikke Norges Bank derfor vil gjøre store endringer i renteprognosen ved dette rentemøtet.

– Jeg tror ikke de vil åpne opp for en renteheving i 2021, men at rentebanen kanskje bli litt brattere.

Advarer mot nye rentesignaler

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika går ofte motstrøms i spørsmål om rente og andre utviklingstrekk i økonomien.

– Jeg har et helt annet virkelighetsbilde, sier han, og gir flere argumenter for hvorfor han tror rentene i både Sverige og Den europeiske sentralbanken (ESB) vil bli kuttet neste år.

– Det viktige her er hva våre naboland gjør. Det ser bare verre og verre ut i Sverige. I euroområdet, i etterkant av ESBs såkalte dramatiske stimuli, har markedet konkludert med at det er altfor lite.

Andreassen sikter til at ESB har økt støttekjøpene med 500 milliarder euro, noe han altså ikke tror er nok.

– Vi aner ikke hvordan det går med brexit, men uansett, selv om det blir en avtale, blir det nok vanskeligere å drive handel mellom Storbritannia og EU på nyåret enn det er nå.

Sjeføkonomen mener utviklingen internasjonalt og risiko for kraftig kronestyrking er argumenter mot økte renter her hjemme.

– Vi er i en delikat situasjon. Det kloke nå vil være å sitte mest mulig stille.

Han er bekymret for en situasjon med fallende prisvekst. Norges Bank har et mål om å sette styringsrenten slik at inflasjonen, altså den generelle prisstigningen på varer og tjenester, er nær to prosent over tid.

– Nå er det viktig å ikke være for aggressiv og gi kronestyrkingen ny fart og gi ekstremt lave pristall på nyåret. Jeg er ganske sikker at det kommer, en prisstigning på rundt null.