Regjeringen ser et årlig inndekningsbehov på rundt 5 mrd. mot 2060

Økte offentlige utgifter og lavere inntekter fører til et gap som tilsvarer en betydelig økning i inntektsskatten i tiårene som kommer.

PERSPEKTIVMELDINGEN: Regjeringen presenterer fredag sine strategier for å møte utfordringene Norge står overfor frem mot 2030 og 2060. Bildet er fra en tidligere anledning. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres

Hvert fjerde år legger regjeringen frem en såkalt perspektivmelding, som beskriver strategier for å takle utfordringene Norge står overfor frem mot 2030 og 2060.

Økte offentlige utgifter og lavere inntekter på grunn av en aldrende befolkning gir et årlig inndekningsbehov på i underkant av 5 milliarder kroner i årene frem mot 2060, anslår regjeringen.

Det tilsvarer en økning i den gjennomsnittlige skattesatsen på husholdningenes inntekter fra 24,6 prosent i 2021 til 25,7 prosent i 2030 og videre til 32,5 prosent i 2060.

Inndekningsbehovet sikter til hvilke tilpasninger som er nødvendige for å finansiere offentlige utgifter, uten å overstige handlingsregelen for oljepengebruken.

«Vi har i flere år sagt at perspektivmeldingen handler om hvilke utfordringer Norge møter i fremtiden, men de er her nå. Mens det i dag står det fire i yrkesaktiv alder bak hver person i pensjonsalder, vil det i 2060 kun være to», sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

«Det betyr at utgiftene til pensjon og helse- og omsorgstjenester vokser, uten at skatteinntektene vokser like mye. I tillegg vil vi få lavere inntekter fra olje- og gassvirksomhet», tilføyer han.

Les også Les også: – I mange år har det vært lett å lene seg tilbake å si at dette kunne vi ta fatt i senere. Den tiden er over. Utfordringene er her nå.

Sterk vekst i oljepengebruk er bak oss

Inndekningsbehovet anslås nå til 5,6 prosent av fastlandsøkonomien, opp fra 5,3 prosent i forrige perspektivmelding fra 2017.

Oppjusteringen kommer hovedsakelig som en følge av en «mer markert økning i andelen eldre i forhold til befolkningen i yrkesaktiv alder», men dempes av høyere verdi på Oljefondet.

«Vi går nå inn i en periode hvor inntektene på statsbudsjettet forventes å vokse mindre, mens utgiftene til pensjoner, helse og omsorg fortsetter å øke i takt med en økende andel eldre», heter det i meldingen.

«Om få år vil petroleumsproduksjonen avta og fondet vokse saktere. Perioden med sterk vekst i bruken av olje- og fondsinntekter er i hovedsak bak oss.»

Regjeringen forventer at Oljefondet de nærmeste årene vil minke litt som andel av økonomien, fordi kontantstrømmen fra oljevirksomheten er midlertidig lav og og uttaket fra fondet er høyt.

Fra 2023 anslås inntektene fra oljevirksomheten å ta seg opp igjen, mens uttaket blir lavere. Dermed vil fondsverdien igjen stige mot rundt 2040, før den deretter dabber av igjen.

Satser på vekst i privat sektor

For å løse utfordringene vil regjeringen satse på å skape vekst i privat sektor, økt sysselsetting og bidrar til god ressursbruk i offentlig sektor.

«Regjeringens viktigste strategi er å få flere i jobb. Da må vi skape flere jobber i privat sektor, og vi må sørge for at flere har mulighet til å delta», sier Sanner.

Les på E24+ Les også: (+) Nå er det full barnehagedekning. I 1980 måtte de bygge barnehagen selv.