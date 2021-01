Kraftig salgsvekst for Vinmonopolet i 2020

Polsalget økte med 40 prosent på landsbasis i fjor. Bare tre butikker i Oslo sentrum solgte mindre enn året før.

Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet kan skryte av åtte millioner flere kunder hos Vinmonopolet i 2020. Vis mer byoutline Trond Reidar Teigen

– Vi solgte 115 millioner vareliter i 2020. Det er en vekst på 40 prosent, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Vinmonopolet solgte 82,6 millioner vareliter i 2019, og volumet hadde da kun økt med 0,7 prosent målt mot året før.

– Det er historiske tall vi ser nå. Siden koronatiltakene ble iverksatt i midten av mars har vi hatt en utrolig salgsutvikling, sier Nordahl.

Veksten har likevel ikke vært lik over hele landet. Desto nærmere Sverige desto større sannsynlighet har det vært for vekst, mens Vinmonopol-butikker lenger unna har solgt mindre.

– Det er betydelige regionale forskjeller. Vi så at Viken har hatt vekst på over 60 prosent, mens Møre og Romsdal ligger på noe over 20 prosent. Det er et veldig synlig mønster, med steder som Kongsvinger, Halden og Fredrikstad som har hatt høyest vekst, sier Nordahl.

Samtidig har Systembolaget i grensefylker til Norge sett en nedgang på 2,4 prosent i solgte liter alkohol i tredje kvartal 2020. Jämtland ble hardest truffet, med en nedgang på over 26 prosent.

Det er i motsetning til en 21,7 prosent oppgang i resten av landet.

– Akkurat som den øvrige handelen ved norskegrensen har kundestrømmen hos Systembolaget gått nedover, sier Sofia Brännborn, pressesekretær i Systembolaget.

Tre årsaker til salgsrekord

Nordahl i Vinmonopolet drar frem tre kjente årsaker til nedgang hos Vinmonopolet, men har også to nye teorier.

– Grunnen til det økte salget ligger i at det ble full stopp i grensehandel, full stopp i taxfree og betydelig redusert skjenking, sier han. Det er de tre hovedforklaringene.

– Det er to mekanismer til som forklarer interne forskjeller mellom ulike butikker. Det er hytteeffekten og hjemmekontoreffekten, sier Nordahl.

Hytteeffekten har gitt steder som Drangedal, Valdres og Gudbrandsdalen god vekst i sommer.

– 2020 skal nok skrive seg inn i historien som det store hytteåret, aldri før har folk brukt hyttene sine mer. Vinterhyttekommunene fikk veldig synlig vekst på sommeren. Jeg tror de ble brukt mye da man ikke kunne reise til utlandet uten å gå i karantene, sier Nordahl.

Desember ble Vinmonopolets største salgsmåned noensinne. Vis mer byoutline STAFF / X01095

Hjemmekontoreffekten har også flyttet salgsmengder, hovedsakelig ut av byene og inn i forstedene.

– Vi ser for alle byer en vesentlig lavere salgsøkning i sentrum enn i bydelene rundt og i pendlerkommunene.

– For eksempel i Oslo, der var det faktisk var nedgang for de tre polene i sentrum – Oslo S, Oslo City og Steen og Strøm – de tre eneste polene i landet med nedgang i 2020. Illustrerende nok var det markert vekst i bydelene rundt og pendlerkommuner som Nordre Follo, Nesodden og Lillestrøm.

– Lokal handel har skutt i været. Det viser at folk har hjemmekontor og er flinke til å holde seg hjemme, sier Nordahl.

Flere kunder, mindre kø

Samtidig som varesalget har økt, har det også vært flere innom Vinmonopolet i året som var. Antallet kunder økte til 43 millioner, opp fra 35 millioner i 2019.

– Vi har en vekst der på 20 prosent, og desember ble vår mest besøkte måned noensinne med fem millioner kunder innom, forteller Nordahl.

Selv om det var flere kunder i desember har det likevel vært sjeldent lavt trykk i julestria.

– Den travleste timen i fjor hadde 43.500 kunder, det var på formiddagen lillejulaften. Rekorden er derimot 79.200 kunder i timen i juleinnspurten i 2018, så fjorårets toppnivå var mye lavere enn tidligere.

– Vi har blitt veldig positivt overrasket over at kundene har vært så endringsdyktige og endringsvillige. De har planlagt innkjøp og flyttet handlingstidspunkt slik at salgsøkningen har fordelt seg jevnt over ukene og dagene. Det er på sin plass å rette en takk til kundene som har tatt smittevern på alvor, sier Nordahl.

Kundetrykket har blant annet blitt unngått med bruk av trafikklys. Hvis du går inn på Vinmonopolets nettsider kan du når som helst se om det vil være rødt, gult eller grønt lys i butikken du tenker deg til. Det gir deg en pekepinn på trafikken inne i butikken.

– Trafikklyset er innmari rasjonelt. Vi kan forutse ganske presist når folk kommer, og det er jo vinn-vinn å ha et slikt verktøy. Trafikklyset er kommet for å bli, sier Nordahl.

Publisert: 3. januar 2021