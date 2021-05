Stor nedgang i antall arbeidssøkere etter lettelser

Den største nedgangen i arbeidsledigheten var blant de under 30 år. Samtidig spår skattedirektøren en ytterligere nedgang neste måned som en effekt av at Oslo lemper på tiltakene.

Karl Johans gate etter gjenåpningen av kjøpesentre og butikker i Oslo i begynnelsen av mai. Vis mer byoutline Berit Roald

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Det var 6.300 færre arbeidssøkere så langt mai. Samtidig var det 94.100 helt ledige, som utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Nedgangen var størst blant arbeidstakere med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid også denne måneden, viser de ferske tallene fra Nav.

Det er 19.200 færre sammenlignet med april, hvor 113.300 personer var registrert som helt ledige.

– Det har vært en stor nedgang i antallet arbeidssøkere den siste måneden, etter at smittevernstiltakene har blitt lettet på flere steder. Men effekten av de siste nasjonale lettelsene og gjenåpningen i Oslo blir synlig først neste måned, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Størst nedgang innen butikk- og salgsarbeid

Denne måneden startet med blant annet gjenåpning av kjøpesentre og butikker i Oslo, og torsdag åpnet det for skjenking til midnatt uten matservering landet over, med unntak av i kommuner med strengere tiltak.

Antallet helt ledige innen butikk- og salgsarbeid falt med 6.600 personer justert for sesongvariasjoner.

– Mange kommuner på Østlandet har kunnet gjenåpne butikker i løpet av den siste måneden. Dette gir en betydelig nedgang i antall arbeidssøkere innen butikk- og salgsarbeid, sier Holte.

Ledigheten blant arbeidstakere innen reiseliv og transport, og lavest innen undervisning og akademiske yrker.

Støtter forventning om renteøkning

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum sier lettelsene som ventet har bidratt til å trekke ledigheten ned igjen, samtidig som det ser ut som om veksten holder seg godt oppe i sektorene som ikke er direkte berørt av restriksjoner.

– Ledigheten er dermed allerede noe lavere enn Norges Bank hadde ventet i pengepolitisk rapport i mars, som betyr sterkere gjeninnhenting enn ventet. Det støtter vår forventning om at Norges Bank leverer den første renteøkningen i september.

Færre unge arbeidsledige

Arbeidssøkere under 30 år er aldersgruppen som hadde mest nedgang i antall den siste måneden, med seks prosent justert for sesongvariasjoner. Nedgangen var særlig stor blant helt ledige, mens antallet delvis ledige under 30 år økte noe.

Andelen helt ledige er høyest i aldersgruppen 30 til 39 år, og lavest for de under 20 år med 1,4 prosent. Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 5,2 prosent, og lavest i Nordland med 2,2 prosent.

I mai ble det også registrert flere nye ledige stillinger per virkedag sammenlignet med april. Det var flest utlysninger innen helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg og reiseliv og transport.