Ingen streik i varehandelen

Drøye 11 timer på overtid kom partene i lønnsoppgjøret for handelsbransjen til enighet. Dermed er streiken avverget.

Meny og Coop var blant kjedene som ville blitt rammet av en streik i varehandelen.

Virke opplyser at oppgjøret er innenfor frontfagsrammen, som er på 3,7 prosent i år.

Partene har blant annet blitt enige om endringer i sykepengeordningen. Endringene innebærer full lønn under sykdom i tre måneder, heter det i pressemeldingen fra Virke.

Partene ble også enige om et generelt tillegg på 1,5 kroner.

– Det viktigste for Virke har vært å sikre konkurransedyktige virksomheter og trygge arbeidsplasser. Vi har strukket oss langt for å komme Handel og Kontor i møte, men vi har lyktes med å komme i mål innenfor frontfagsrammen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, i pressemeldingen.

Forhandlet på overtid

E24 har foreløpig ikke kommet i kontakt med arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor.

Virke opplyser at oppgjøret er innenfor frontfagsrammen. Den er i år på 3,7 prosent. Frontfagsmodellen går ut på at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge.

Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis.

Disse forhandlingene fant sted for noen uker siden mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO).

Dersom partene i varehandelen ikke hadde kommet til enighet, ville 4.776 ansatte gått ut i streik dersom partene ikke hadde kommet til enighet.

Partene møttes hos Riksmekleren torsdag, og hadde frist midnatt natt til lørdag. På hver sin side stod arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor (HK) og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Full stans like før påske

Like før påske ble det full stopp i lønnsoppgjøret i varehandelen da HK brøt forhandlingene i med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

– Våre krav er rimelige og innenfor frontfagsrammen. Men når Virke avviser alle krav, er det umulig for oss å fortsette forhandlingene, sa HKs forbundsleder Christopher Beckham i en melding etterkant av forhandlingsstansen.

Leder for Handel og Kontor, Christopher Beckham, vil blant annet ha mer søndagstillegg for de ansatte.

Med rundt 78.000 medlemmer er Handel og Kontor LOs tredje største forbund. Medlemmene arbeider blant annet i handel, luftfart, kontor, finans og servicevirksomhet.

Handel og Kontors viktigste krav i lønnsoppgjøret var økt kjøpekraft, høyere tillegg for arbeid på søndager og kvelder, og full lønn under sykdom og foreldrepermisjon.

Stian Sigurdsen, leder for samfunnspåvirkning i Virke, mente på sin side at Virke hadde strukket seg langt for å finne gode løsninger.

Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning, Virke.

– Vi ønsker et oppgjør som sikrer gode arbeidsplasser og konkurransedyktige virksomheter, og da kan vi ikke gå med på krav som setter dette i fare. Dette er ikke tiden for å gå ut over frontfagsrammen, sa Sigurdsen i en pressemelding fra Virke.

Coop og Meny, byggvarekjedene Byggmakker, Maxbo og Montér, bokhandelkjedene Ark, Norli og Akademia var blant de med ansatte som ville ha gått ut i streik hvis det ikke hadde blitt enighet.

