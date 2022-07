Widerøe om SAS-streiken: – Kan være vi må kansellere flyginger

SAS-streiken er ikke bare gode nyheter for Widerøe. Manglende passasjerer kan føre til kanselleringer, forteller selskapet.

Widerøe flyr til 41 destinasjoner i Norge, samt til 8 destinasjoner i utlandet.

Widerøe så en umiddelbar effekt av pilotstreiken i SAS. Bare et kvarter etter det ble avklart at pilotene går av med streik, økte antall besøkende på Widerøes kundesenter med 600 prosent, forteller kommunikasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli til E24.

Men det betyr ikke at selskapet ikke møter på vanskeligheter i forbindelse med kanselleringer fra SAS-flyginger.

– Det kan være at vi må kansellere flyginger, fordi de reisende ikke kan møte opp til flyavgangen, sier Solli.

SAS flyr til mange flyplasser i Norge, men ofte er det Widerøe som frakter passasjerene videre til de mindre flyplassene.

Når en reisende booker både SAS og Widerøe, hvor SAS flyr de til en flyplass, og Widerøe flyr de videre til en mindre flyplass, det kalles gjennomgående flyginger.

Solli sier det er disse flygingene som står i fare, og at kanselleringen kan forårsakes ved at de reisende ikke kan møte opp til Widerøe-avgangen, fordi en SAS-flyging ble kansellert.

Frakte trøbbel for mannskapet

Et annet problem for Widerøe er at mannskapet ikke kommer frem til destinasjonene sine. Widerøe har mange ansatte som bor forskjellige steder i Norge, og må reise for å komme seg på jobb. Enten om det er innenlands eller et sted i Europa. Så langt har de opplevd en kansellert flyging som påvirket disse mannskapene.

Solli forteller at de skal hjelpe de reisene med kansellerte SAS-flyginger, men kun de som har bestilt via Widerøe sine sider.

Dette er ikke den første streiken som påvirker Widerøe-flyginger. Tidligere i år var Widerøe det flyselskapet som ble tvunget til å kansellere flest flyginger under konflikten mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart.

På det meste var 145 flyteknikere ute i streik, helt til NHO Luftfarts Lockout tredde i kraft. Da ble 450 flyteknikere nektet å gå på jobb. Regjeringen

Tirsdag 28. juni varslet arbeidsminister Marte Mjøs Persen i Ap at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd for å avslutte konflikten.

Skyhøyt billettsalg

Widerøe ser ikke ut til å tjene stort på SAS-streiken, men andre flyselskaper ser billettsalget skutt til himmels.

Både Norwegian og Flyr økte salget kraftig i timene som fulgte SAS-pilotenes streik klokken 12 mandag.

Norwegian solgte fem ganger så mange billetter fra klokken 12 til 15, sammenlignet med samme periode i forrige uke. Flyr så at salget økte 10 gangeren like etter klokken 12, men at utover ettermiddagen var salget 2–3 ganger så høyt som vanlig.