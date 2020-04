Oljefondets første sjef: Nicolai Tangen bør få en sjanse i jobben

Knut Kjær var med på Nicolai Tangens omdiskuterte seminar i Philadelphia, men avviser noen form for promotering av Tangen til å lede Oljefondet. «Det var faktisk utenfor min fantasi» at Tangen skulle ønske seg jobben, sier Kjær.

Knut Kjær var Oljefondets første sjef i perioden 1998 til 2007 og ble etterfulgt av Yngve Slyngstad, som også jobbet i fondet før han ble sjef. Vis mer Kjetil Malkenes Hovland / E24

– Jeg hadde ingen anelse om flyturen, konserten og slike ting da jeg meldte meg på. Jeg meldte meg på fordi jeg så på det faglige programmet som særdeles interessant og kunne tenke meg en tur tilbake til campus. Jeg hadde en høy terskel for å sette av en helg etter mange lange reiser, sier Knut Kjær til E24.

Han var Oljefondets første sjef og har nå en rekke styreverv og jobber som rådgiver for flere internasjonale fond.

Når hele ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjefsforvalter for Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) nå har fått søkelyset på seg, ønsker Kjær å utdype kommentarene han ga i forbindelse med at ansettelsen ble annonsert.

Den 26. mars roste Kjær valget av det overraskende valget av Nicolai Tangen i E24-podden. Han sier nå at han da følte seg helt uavhengig av Tangen til å si hva han mente om utnevnelsen.

VGs omtale av arrangementet til den nå påtroppende sjefen i Oljefondet, Nicolai Tangen, sitt seminar på Wharton Business School i Philadelphia i November har skapt heftig debatt.

VG har omtalt hvordan flere samfunnstopper som var med på seminaret også var referanser for Nicolai Tangen til jobben som sjef for Oljefondet, men Knut Kjær avviser at han var én av dem:

– Jeg har ikke hatt noen kontakt med styret i Norges Bank, styrets sekretariat eller andre i banken om Tangen som kandidat og jeg har ikke tatt et eneste initiativ for å «promotere» han som kandidat, sier Kjær til E24.

Tangen ringte Kjær i januar

Knut Kjær har hatt en tilbaketrukket rolle i den offentlige debatten etter at han gikk av, men i fjor engasjerte han seg da styringen av Oljefondet ble diskutert.

Selv ble Kjær invitert til Tangens seminar «ett års tid i forveien», forklarer han.

– På Tangens seminar på Wharton snakket jeg hverken med han eller Yngve Slyngstad om at Tangen kunne være en god kandidat, sier Kjær og fortsetter:

– Det var faktisk utenfor min fantasi at Tangen kunne være interessert i denne stillingen inntil han kontaktet meg i januar for å høre mine betraktninger om hva stillingen kan innebære.

Tangen inviterte om lag 150 samfunnstopper fra verden over, inkludert en gruppe kjente nordmenn, til et helgeseminar med debatter, foredrag, middag og Sting-konsert.

Tirsdag kveld sier Kjær til VG at toppseminaret ga ham en privat fordel, og har satt av «en del titusener» på selvangivelsen.

Tangen skal måneden etter ha blitt tatt inn i prosessen om å få finne den neste sjefen for Oljefondet. Yngve Slyngstad meldte fra i oktober at han ville gå av og i mars ble det klart at Tangen var utpekt som etterfølgeren.

Tangen dukket ikke opp på søkerlisten og utvelgelsen overrasket mange. Nå skal Norges Banks representantskap vurdere bankens håndtering av rekrutteringsprosessen.

Knut Kjær var én av mange som roste utnevnelsen i mars, men når det viser seg at både Kjær og Yngve Slyngstad deltok på seminaret til Tangen, stilte flere spørsmål – inkludert E24s redaktør.

Mener han fortsatt bør få jobben

Knut Kjær var Oljefondets første sjef og er bare én av to som noensinne har hatt jobben. Han har ikke bare vært med på å forme fondet og forvaltningen av det, men har også unik innsikt i hva som kreves i jobben og hvem som kan passe i den.

I et intervju med E24-podden da Tangens utnevnelse var kjent uttalte Knut Kjær at «jeg er overrasket jeg også, men i veldig positiv forstand»og fortsatte:

– Vi i dette landet er heldige som får han til å slutte med sin jobb i London og komme å ta over styringen av Oljefondet. Han er jo usedvanlig godt kvalifisert til å gjøre det.

– Mener du fortsatt at han bør få jobben?

– Ja for all del, både når det gjelder krav til kompetanse og egnethet. Hvis folk lar han få en sjanse i jobben vil man se at han er en utadvendt person som tar jobben fordi han er interessert i å bidra med en jobb for landet og for fremtidige generasjoner, sier Kjær nå.

– Tangen er ikke bare en som er superflink, men en person som har flere dimensjoner å komme med, sier Kjær og peker på Tangens samfunnsengasjement og faglig interessefelter ut over finans.

– Så kan man sikkert diskutere spørsmål om luksus og sosiale antenner i den debatten som pågår nå. Tilværelsen som leder av Oljefondet blir forskjellig fra å lede et hedgefond i London og det får det være opp til Tangen å vise han forstår når han tiltrer stillingen, legger han til.

Hodejegerne ringte

Kjær sier han «ikke har noen grunn» til å betvile rekrutteringsprosessen av den nye oljefondssjefen.

– Jeg kjenner ikke til styrets arbeid med å rekruttere ny NBIM-leder (sjefsforvalter i Oljefondet, journ.anm.), men jeg føler meg trygg på at styret har kjørt en svært grundig prosess med å vurdere alle mulige kandidater opp mot kravene til kvalifikasjoner og egnethet, sier Kjær.

Han sier at hvis man setter opp en matrise med kompetanse krav og de aktuelle kandidatene, «så er ikke det en veldig vanskelig prosess og man kan bruke rimelig objektive kriterier».

– Få nordmenn kan vise til en så bred erfaring og resultater i internasjonal kapitalforvaltning som Tangen, sier Kjær.

I intervjuet i mars med E24-podden ble Kjær spurt om han kjente Tangen fra før:

– Jeg kjenner han ikke veldig godt personlig, men jeg har visst om han i mange år. Han er jo en av de desidert mest kjente og anerkjente nordmenn ute i verden innenfor finans. Så ut ifra det jeg har sett og det jeg har hørt fra andre har jeg fått en veldig stor respekt for han, sa Kjær.

– Har du truffet han før eller etter dette seminaret?

– Jeg har opptrådt på seminarer med han tidligere, men jeg har ikke møtt han sosialt og har kjent til han profesjonelt. Vi er ikke personlige venner, sier Kjær nå.

– Var du referanse for Nicolai Tangen for denne jobben?

– Ikke formelt, men de (rekrutteringsfirmaet Russel Reynolds, journ.anm.) tok kontakt med meg i februar. De spurte meg om kompetansekravene til stillingen og det er det jeg synes har manglet i debatten: Hva som kreves i denne stillingen, sier Kjær.

– Nevnte du Nicolai Tangen som et mulig navn å vurdere overfor rekrutteringsbyrået, eller nevnte de hans navn for deg da du var i kontakt med dem?

– Jeg husker ikke helt fra samtalen. Uansett var det tydelig for meg at de hadde hans navn på blokken. Da jeg sa jeg selv var overrasket over at Tangen vurderte dette fikk jeg høre at han var blant de første personene de tenkte på, sier Kjær.

– Lite diskusjon om kvalifikasjonene som må til

Kjær forteller at han har blitt kontaktet av Russel Reynolds’ medarbeidere i mange år om stillinger og om kandidater til forskjellige jobber i det globale finansmarkedet. Han sier at han ikke var overrasket over å få denne telefonen.

Han peker på at sjefen for Oljefondet både må ha erfaring med å lede komplekse organisasjonen, erfaring med global kapitalforvaltning, risikostyring, eierutøvelse og en forståelse for det norske samfunnsmessige aspektet ved fondet.

– Det har vært mye diskusjoner om hvilke personer som bør lede fondet, men lite om kvalifikasjonene som må til for å lede et av verdens største fond, sier Kjær.

– Hva spurte rekrutteringsfirmaet om?

– Mye om selve stillingen, men også om aktuelle personer. Det er naturlig at de spør om, men jeg hadde ingen dialog med Norges Bank i prosessen, sier Kjær.

– Bør det som er avdekket i denne saken få noen konsekvenser?

– Ikke for ansettelsen av Tangen. Seminaret på Wharton ble planlagt for mer enn to år siden. Det er irrelevant for at han ble ansett som den best kvalifiserte kandidaten. Han har ikke gjort noen feil her. Så får han bli vurdert når han har tiltrådt og fått en mulighet til å vise hva han står for som sjef for NBIM, sier Kjær.