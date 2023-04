Derfor har Norge hatt svakere lønnsvekst enn våre samarbeidsland

På ti år har Norges samarbeidsland hatt mye sterkere prosentvis lønnsvekst enn oss. Økonomer mener likevel dette ikke er et tegn på at vi blir fattigere.

STREIK: Årets lønnsoppgjør endte i en streik, før partene ble enige. Norske arbeidere har hatt svak lønnsvekst, ifølge de ferskeste tallene fra OECD.

Etter år 2000 skjedde det mye med norsk økonomi.

Produksjonen var sterk, men det som var enda sterkere var lønnsveksten. Lønnsvekst og produktivitetsvekst pleier å følge hverandre. Etter årtusenskiftet satt lønnsveksten fart, og stakk markant ifra produktiviteten.

En graf som Handelsbanken har satt sammen for E24 viser hvordan linjene skiller seg og den inflasjonsjusterte lønnsveksten stikker ifra.

OVERPRESTERING: Norsk lønnsvekst var lenge langt sterkere enn norsk produktivitetsvekst.

Nummer 8 på listen

– Det er et klart før og etter 2013 her, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Og den skillelinjen er tydelig.

Siden 2013 har nordmenns lønnsvekst bremset kraftig opp, sammenlignet med lønnsveksten hos våre handelspartnere i utlandet.

Nordmenns lønn økte med 4,5 prosent mellom 2013 og 2021, ifølge de ferskeste tilgjengelige tallene fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).

Det plasserer Norge på 26. plass i lønnsvekst blant de 34 medlemslandene i handelssamarbeidet.

Snittet blant OECD-landene er 10,47 prosent. På toppen over lønnsøkningen finner man Litauen som har hatt en vekst på over 55 prosent.

Tallene er regnet i dollar, og påvirkes dermed av valutakurssvingninger. De antyder at andre land i OECD har gitt borgere en høyere lønnsvekst i snitt enn det nordmenn fikk mellom 2013 og 2021.

Ifølge statistikken tjener nordmenn 8. best i samarbeidet, med en snittlønn på 58.377 dollar i året. Med dagens kronekurs tilsvarer det en årslønn på 610.000 kroner. Før oljekrisen i 2013 lå nordmenn på 7. plass, men har siden blitt forbigått av Island.

På tross av dette, må man regne inn prisveksten i Norge og ta hensyn til et noe lengre tidsperspektiv, om man skal avgjøre om nordmenn er lønnstapere i verden, ifølge Gonsholt Hov.

Den viktigste årsaken til det er at nordmenn nettopp hadde så god utviklingen i årene før 2013.

KRONEKLEMMING: Kronekursen faller, og norske lønninger bærer kortere i utlandet enn før.

Betyr det at vi blir fattigere?

Økonomene mener det ikke er tvil om at lønnsveksten i Norge de siste ti årene har sakket farten, men at det ikke grunn til å tro at nordmenn snart må stelle seg i verdensøkonomiens fattigdomskø.

SJEFØKONOM: Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener det har skjedd en naturlig reprising etter oljekrisen.

Før og etter oljekrisen

Hvis man ser på reallønnsveksten i Norge mellom 2000 og 2022, ser man en brått kurve, som flater ut rundt 2013, da oljekrisen førte til at petroleum ble en mindre del av norsk økonomi.

Oppgangen frem til da, kan ses på som særnorsk, mener sjeføkonomen i Handelsbanken.

– Hvis du ser på reallønnsutviklingen og kjøpekraft fra år 2000 og frem til oljekrisen, så hadde vi en sterk utvikling i Norge. Sterkere enn utviklingen i produktivitet, sier han.

Hov sier det som skjedde i 2013 ga en reprising i valutamarkedet.

– Jeg tror nok det er flere som mener at det skjedde en permanent reprising av kronen etter oljekrisen. Økonomien måtte omstille seg til annen virksomhet. Det kan skje på to måter: kutte lønn hardt og brutalt, eller at valutakurs gjør jobben, sier han.

Han legger frem en graf som viser at snittlønnen til nordmenn langt mer enn produktiviteten og lønn per timeverk, justert for produsentpriser, frem til 2013. Etter oljekrisen har disse grafene hatt en mer lik utvikling.

– Over tid, så antar man at lønn vokser i takt med produktivitet. Det stemmer godt med norsk økonomi når man ser over tid nå, sier Hov.

– Reprisingen etter at oljen ble en mindre del av økonomien, har bidratt til at prisen er mer på linje med våre handelspartnere, sier sjeføkonomen.

SKILLELINJE: Etter oljekrisen har petroleum blitt en mindre del av norsk økonomi. Det har ført til en reprising, sier økonomene.

Kan gi bedre konkurransekraft

Også sjeføkonom i Eika sparebank, Jan Ludvig Andreassen, mener ikke er grunn til å frykte at vi skal bli fattigere sammenlignet med våre samarbeidsland.

Han mener den allerede fallende kronekursen kan bidra til å styrke norsk industri, fordi norske produkter og tjenester blir billigere.

– Hvis vi har rundt seks prosent lønnsvekst i år, og det er fem prosent lønnsvekst i utlandet, men valutakursen vår har falt med fem til ti prosent, så vil vi bedre vår kostnadskonkurranse til utlandet, sier han.

Jan Ludvig Andreassen i Eika sparebank påpeker at norsk konkurransekraft kan bedres med den nåværende utviklingen.

5,2 vil gi på linje med utlandet

– Har vi blitt fattigere?

– Nei, men oljebransjen kollapset, sier han.

Når E24 legger frem tallene fra OECD, påpeker Andreassen at enkelte land, spesielt de såkalte PIGS-landene–Portugal, Irland, Hellas og Spania–har hatt voldsom vekst i den samme perioden som Norge har sakket farten.

– Fra 2013 hadde de sterk vekst i produktivitet, fortjeneste og næringsutvikling. Vi hadde fullstendig krise i 2012. Det hele avhenger veldig mye av hvor man starter, sier Andreassen.

Etter at det ble streik har det vært uklart hva som egentlig ble lagt frem fra Riksmekleren da NHO og LO fortsatt forhandlet. På et tidspunkt lekket det detaljer som tilsa at det lå 5,2 prosent i total lønnsvekst på bordet. Dette ble derimot tilbakevist av LO-leder Peggy Hessen Følsvik overfor VG.

– Hvis NHO vil møte oss og snakke om et resultat gir 5,2 prosent i faktisk lønnsøkning til alle våre medlemmer–da kommer jeg løpende til forhandlingsbordet! sa LO-lederen.

Andreassen mener at dette nivået vil sikre at vi ligger omtrent likt med land vi sammenligner oss med.

– Havner vi på 5,2 så er vi noenlunde på linje med utlandet. Og lønnsutviklingstallene sier noe om at utenriksøkonomien ikke bør hindre for et hyggelig lønnsoppgjør, sier han.