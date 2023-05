BUDSJETT: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på Klækken Hotell. I forbindelse med budsjettforhandlinger.

Lite tro på regjeringens skatteløfter

Regjeringspartiene ville berolige norske eiere. Det går bare sånn passe bra.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Det er som gutten i nabolaget som alltid sparker deg på leggen, men så lover å ikke gjøre det mer ...

Slik beskriver en norsk investor regjeringens skattepolitikk. Vedkommende er ikke alene om å være skeptisk.

En annen beskriver stemningen blant de fleste hen snakker med som «ingen tillit» til at regjeringen ikke vil øke eierbeskatningen i kommende budsjett.

Etter regjeringens budsjettkonferanse i mars ville Arbeiderpartiet og Senterpartiet sende et klart signal til norsk næringsliv: Ingen nye skattebomber i kommende budsjett.

Regjeringen hadde fått et problem.

Kombinasjonen av skattepolitikken, hardtslående retorikk og usikkerhet om fremtiden skapte et inntrykk i mange eiermiljøer av at «nå kan alt skje».

Skatteutspillet skulle roe gemyttene og gi en ny, frisk start. Budskapet var:

Ingen nye skatteoverraskelser.

Det samlede skattetrykket skal ligge fast.

Kun «justeringer» knyttet til økt omfordeling.

Pust med magen for vi har hørt dere, skulle være etterlatt inntrykk etter en høst og vinter hvor et nesten samlet næringsliv steilet – og milliardærene rant fra Norge til Sveits som kuler ut av en sprukket sakkosekk. «Hva søren gjør alle disse nordmennene plutselig her?» som en sveitser skal ha sagt på et møte.

Regjeringens budskap gjorde kanskje at noen satte flyttemeldingen på pause. For en stund.

I miljøene som jobber med velstående eiere – typisk rådgivere og skatteadvokater – mener noen å spore en viss endring. Flere er avventende.

Det er samtidig usikkerhet rundt hva regjeringen faktisk mente med utspillet.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa til VG at «nye store skatteøkninger ligger ikke i vårt opplegg». Samtidig la han til: «Vi har alltid justeringer for å sikre bedre fordeling (...).»

Særlig det siste kan leses som en åpning for at noen skatter vil øke.

Flyttingen til Sveits er ikke over.

I en undersøkelse fra to masterstudenter ved NHH oppgir seks av ti rike at de har vurdert utflytting. Mange av de største eierne har også barn som enklere kan flytte fordi de er i etableringsfasen.

Men mye vil henge på statsbudsjettet i høst.

Jeg har tidligere skrevet om hvordan regjeringens budskap i mars var presist kalibrert. De har bundet seg til masten.

På den annen side har regjeringen gått til valg på en klarere omfordelingspolitikk. Det er helt i tråd med skatteløftet fra mars om for eksempel eierbeskatningen blir «justert» neste år, det vil si noe skjerpet.

Samtidig vil ikke regjeringen befeste et inntrykk av at de ligger i en slags krig med privat næringsliv. Og særlig i Senterpartiet er det en utbredt oppfatning at eierbeskatningen nå er nær et smertepunkt.

Budsjettet for 2024 er ikke klart før i desember.

Før det skal det forhandles. Med Sosialistisk Venstreparti og nyvalgt partileder Kirsti Bergstø – som med ryk og reis gjorde det utvetydig klart hvor hun står i debatten.

For SV er det et selvstendig poeng at skattene må opp for de rikeste. Bare slik kan vi sørge for bedre fordeling.

Det blir en ekstra utfordring for regjeringen. For hvis gutten i nabolaget slutter å sparke deg på leggen, hjelper det ikke så mye dersom han trer til side så kameraten kan få inn noen fulltreffere i stedet.

