Sjeføkonom avblåser økonomisk nedtur: – Gått bedre enn fryktet

I høst fryktet økonomer verden over en økonomisk nedtur som følge av energikrisen. Det er fortsatt usikkerhet, men bildet er lysere, ifølge sjeføkonom.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror ikke lenger på resesjon i norsk økonomi.

Den norske sentralbanken forsøker å få ned prisveksten ved å sette opp styringsrenten, og med det redusere aktiviteten i økonomien. Men fortsatt er det tegn til at grepene ikke biter hardt nok.

Forbruket til nordmenn virker å holde stand, til tross for rentehevingene.

I høst skal det derimot snu, ifølge sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

– Det er klart at det er generelt forventet at vi får en oppbremsing i aktiviteten i økonomien fremover, sier han til E24.

I fjor høst ventet Handelsbanken at vi skulle få en resesjon resesjonNational Bureau of Economic Research i USA beskriver en resesjon som «en vesentlig reduksjon i økonomisk aktivitet» over tid. i Norge som følge av energikrisen som herjet da Russland strupte den europeiske gasstilførselen.

Det internasjonale pengefondet (IMF) ventet at over en tredjedel av den globale økonomien ville falle i 2023 da prognosene ble kuttet i fjor høst.

Frykten for en kald vinter med et stort energibehov ble reddet av mildere vær. I tillegg bidro land som Norge med en skyhøy gassproduksjon som ble sendt i retning Europa. Dermed ble ikke landingen like hard som en del økonomer så for seg.

– Det har gått bedre enn man fryktet, men det er en ganske bred forventning om at ting ikke vil fortsette som vi har sett til nå, sier Gonsholt Hov, som ikke lenger tror på en resesjon.

– Skal under normal vekst

Norsk økonomi vokste med 3,8 prosent i 2022. Det er over det som ifølge sjeføkonomen regnes som normal vekst på 1,5 prosent.

I 2023 venter Norges Bank at den økonomiske veksten vil ligge på 1,1 prosent før den demper seg videre til 0,5 prosent i 2024.

– Det betyr rett og slett at det presset vi har bygd opp i norsk økonomi, tar seg ned. Det begynner å bremse mer opp.

Årsaken er ifølge Gonsholt Hov at prisveksten er sterk. Dermed setter Norges Bank opp renten.

– Norges Bank er tydelig i prioriteringen av at inflasjonen skal ned. Kronekursen er også svakere enn Norges Bank har tenkt, noe som taler for høyere renter enn vi har i dag.

– Vi har en prognose med en rentetopp på 3,75 prosent, og ligger kanskje litt høyere enn andre, men vi ser at markedet flytter seg litt.

– Tullete krisementalitet

– Jeg synes det var litt tullete krisementalitet høsten 2022, fordi oljeprisen var høy, overskuddene på statsbudsjettet var store, og i den grad det hadde gått ille kunne vi bare hatt en lav rente og en svak krone, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen har tro på norsk økonomi. Her i teten, akkompagnert av E24s Renteråd sommeren 2021.

Andreassen mener det har skjedd en dreining i diskusjonen om økonomisk politikk, med et større fokus på husholdningenes økonomi.

– Jeg synes det gir godt grunnlag for optimisme. Nå har politikerne, og egentlig alle, fått et mer fornuftig fokus enn man hadde i fjor høst da det var mye snakk om batterifabrikker og internasjonale forhold.

– Det var mye prinsipprytteri. Nå er det veldig mye fokus på praktisk politikk.

Andreassen mener norsk økonomi står en særstilling med store inntekter fra olje og gass.

– Det er ikke bare Oljefondet. Det renner inn hver eneste dag. Fremtiden til norsk økonomi kan bli nesten hva som helst fordi vi har helt andre frihetsgrader enn alle andre har.

Hett arbeidsmarked

Arbeidsledigheten falt til 1,8 prosent i mars. I februar holdt arbeidsledigheten seg stabil på 1,9 prosent.

– Det har gått bra i arbeidsmarkedet hittil. Det er viktig med tanke på å understøtte inntektene til norskholdning.

Ledighetstallene kommer til å stige fremover tror sjeføkonomen, men han understreker at arbeidsmarkedet har et sterkt utgangspunkt med lav ledighet.

– Det vil kunne bidra til å forhindre at det blir en veldig hard landing for norsk økonomi.

– Enkelte hevder at ledigheten må opp for å få aktiviteten i økonomien -og dermed rentene ned. Hva tenker du om det?

– Jeg vet at det er noen økonomer som sier det, men det er ikke noen forutsetning for å få prisveksten ned. Den direkte sammenhengen mellom arbeidsledighet og prisvekst er veldig lav, sier Marius Gonsholt Hov.