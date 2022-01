Tangen informerte ikke om Støre-middag: – Invitert i kraft av å være venn

Oljefondet har praksis på å være åpne med Finansdepartementet om møter med folkevalgte. Men Nicolai Tangen sa ikke fra om middagen med daværende opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap), der Norges Bank og Jens Stoltenberg ble tema, fordi han anså det som en privat middag.

MIDDAGSGJEST: Nicolai Tangen mener at han ikke trengte å si fra om middagen med Jonas Gahr Støre, fordi han mener den var privat. Vis mer

På mandag kunne TV2 fortelle at daværende opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap) i mai møtte oljefondssjef Nicolai Tangen på en middag hos deres felles venn, Knut Brundtland, sønn til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap).

På middagen tok Tangen opp at Jens Stoltenberg ville være en kvalifisert kandidat til jobben som ny sjef i Norges Bank, den dagen Øystein Olsen trakk seg.

Støre sier han avviste å diskutere dette, fordi han i så fall ville være inhabil overfor Stoltenberg på grunn av deres mangeårige politiske og personlige vennskap.

Ifølge Oljefondet skal oljefondssjef Nicolai Tangen normalt sett ikke ha møter med folkevalgte organer uten at finansministeren er informert og gitt anledning til å være med.

GAMLE VENNER: Nato-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre på rusletur. Vis mer

«I tråd med etablert praksis har ikke Oljefondsjefen møter med folkevalgte organer uten at Finansministeren er informert og gitt anledning til å være til stede. Henvendelser fra Stortinget og folkevalgte eller kandidater til folkevalgte verv til oss skal normalt skje gjennom Finansdepartementet», skrev Tangens personlige assistent i fjor da de avviste Høyres invitasjon om å bidra i partiets programprosess.

Tangen informerte ikke Finansdepartementet om middagen, fordi han mener den var privat.

– Knut inviterte meg til middagen i kraft av å være en venn av ham, ikke i kraft av min jobb som oljefondssjef, skriver Tangen i en e-post til VG via presseansvarlig Line Aaltvedt.

Hun sier at praksisen gjelder møter gjennom jobb, ikke privat.

RAUS VENN: Knut Brundtland har tidligere kalt Nicolai Tangen et renessansemenneske, da han skulle beskrive vennen Tangen etter det mye omtalte USA-seminaret i Philadelphia i 2019. Vis mer

– Burde informert

Kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet skriver i en e-post at de heller ikke mener det var naturlig å informere om sammenkomsten med Ap-lederen, fordi middagen var privat.

SVs Kari Elisabeth Kaski, Venstres Sveinung Rotevatn og Rødts Marie Sneve Martinussen er svært uenige.

De mener at Finansdepartementet burde vært orientert.

– Det er bra at Tangen har dialog med politikere, men det bør skje i åpent lende og departementet som øverste sjef bør orienteres, sier Kaski til VG.

Via sin statssekretær Tale Jordbakke sier Støre at han anså dette som en privat middag gjennom en felles venn.

IKKE TILFREDS: Kari Elisabeth Kaski mener at Nicolai Tangen burde utvist bedre skjønn. Vis mer

Gamle venner

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn mener temaene på middagen gjør at det ser ut som en arbeidsmiddag, ikke et rent privat arrangement.

Støre har tidligere opplyst at dette var første gang han møtte Tangen og at det var interessant å høre oljefondssjefens refleksjoner.

I løpet av samtalen i mai var man innom geopolitikk, internasjonal økonomi og Norges Banks rolle i verden:

– Nicolai Tangen nevner at jobben som sentralbanksjef krever geopolitisk innsikt og at Jens Stoltenberg derfor vil ha kvalifikasjonene som trengs, sa Støre på onsdag.

Den andre søkeren er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

KRITISK: Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn har vært skeptisk til Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef i lengre tid. Vis mer

Til Aftenposten sier Støre at samtalen med Tangen var naturlig å søke for ham som stortingsrepresentant.

Rotevatn mener basert på Støres beskrivelser av middagen at dette var et møte som skulle gått via departementet.

– I praksis ser det ut som en arbeidsmiddag, sier Rotevatn.

Han sier at det er viktig at alle partier har lik tilgang på informasjon fra departementene.

– Det er problematisk hvis en omgår praksis om åpenhet, gjennomsiktighet ved å ha møter over en privat middag. Det vil være uryddig og bidra til å svekke tilliten til forvaltningen, sier Rotevatn.

Han vil ikke si om de har omgått intensjonene bak praksisen.

– Det er i alle fall ikke vanlig praksis. Det er en ganske uvanlig møteform mellom opposisjonsleder og sjef for oljefondet. Det burde Støre forstå, sier han.

PÅ KONTORET: Nicolai Tangen møtte VG på kontoret i Oljefondet etter at han fikk jobben. Vis mer

– Utvist dårlig skjønn

Kaski understreker at arbeidsgiver ikke skal loggføre alt du gjør privat, men at møter med mektige politikere bør få noen bjeller til å ringe.

– Vi kan ikke vite nøyaktig hva som har blitt sagt eller foregått på middagen, men hvis han har uttrykt klare meninger om hvem som bør bli ny sentralbanksjef, så har han utvist dårlig skjønn, sier Kaski.

Rødts Marie Sneve Martinussen sier at hun får en vond smak i munnen av Tangen-ansettelsen og Stoltenbergs kandidatur.

– Som oljefondssjef og statsminister skal du få lov å omgås dine venner, men i det vennen din tilfeldigvis også inviterer en potensiell ny statsminister så er det ikke lenger en ren privat affære, sier han.

Tangen opplyser til VG at han ikke har hatt andre middager med folkevalgte eller norske samfunnstopper der Jens Stoltenbergs kandidatur har vært tema.

Hverken Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen ønsker å kommentere kritikken ytterligere.