Jens Stoltenberg: – Svært bevisst på uavhengigheten til Norges Bank

Den påtroppende sentralbanksjefen ser spesielt frem mot å samarbeide med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Jens Stoltenberg startet med å takke for å bli utnevnt som sentralbanksjef da han var med på pressekonferansen på video.

– Jeg er takknemlig for tilliten og gleder meg til å ta fatt på jobben, sier han.

– Jeg vil gjerne være med på å løse bankens samfunnsoppdrag, sier han videre.

Utnevnelsen kritiseres også fra politisk hold fredag, blant annet Sylvi Listhaug (Frp) peker på at han har tette bånd til regjeringen. Stoltenberg sier på pressekonferansen at han er klar for å gjøre sin del av det samfunnsoppdraget Norges Bank har.

– Jeg vil som sentralbanksjef være meg svært bevisst på integritet og den særlige uavhengigheten til Norges bank, sier Stoltenberg.

Ser frem mot å samarbeide med motkandidaten

Han er for tiden generalsekretær i Nato, og finansdepartementet skriver i en pressemelding at de tar sikte på at han tiltrer rundt 1. desember. Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache er innstilt som midlertidig sentralbanksjef til senest 31. desember 2022. Hun ble ansett som den andre reelle kandidaten til sjefsjobben.

– Spesielt gleder jeg meg til å samarbeide med visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Hun har enestående kunnskap og erfaring som er til stor nytte for banken, sa han.

På spørsmål fra TV 2 om hva som gjorde Stoltenberg til en bedre kandidat enn Wolden Bache svarte finansminister Trygve Salgsvold Vedum at han var «veldig glad» for at de hadde to kandidater.

– Helheten gjorde at vi falt ned på Stoltenberg, svarer Vedum.

Vedum sa også at han er trygg på at de har valgt den beste kandidaten.

– Det enkleste for meg hadde sikkert vært å velge noen andre, sa Vedum på pressekonferansen.

Jens Stoltenberg var med på pressekonferansen med finansminister Trygve Salgsvold Vedum på video.

På spørsmål om hvordan Stoltenberg ser for seg at utlandet kan reagere på at selskaper fra for eksempel Kina eller USA kan bli utelukket fra Oljefondet, svarer både finansministeren og Stoltenberg at det er klare retningslinjer for hvordan det foregår.

– Det er jeg trygg på at vil bli håndtert på en god måte, sier han og peker på at det er etablerte forhold fra finansdepartementet og etablerte retningslinjer.

Politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil Alstadheim, spurte om hvorfor man ønsker en tydeligere politisk profil for fondet. Vedum svarer at ønsket for fondet er at det skal gi mest mulig avkastning over tid, og forvaltes på en trygg og god måte.

– Derfor har vi også vært opptatt av å ha en trygg styreleder for fondet som har en god samfunnsforståelse, en bred samfunnsforståelse og god innsikt også i sikkerhetspolitiske spørsmål. Vi mener nettopp den bakgrunnen er en styrke, svarte Vedum.

Når det gjelder om fremtidige sentralbanksjefer også må ha liknende internasjonal erfaring, svarer finansministeren at det var bredden av samfunnsforståelsen de vektla denne gang.

– I tillegg til selvfølgelig en god økonomisk forståelse. Jeg kan ikke svare på vegne av kommende finansministere, men de vurderingene vi har gjort nå er at det er en klar styrke at det er noen som har den brede internasjonale erfaringen og også toppledererfaringen, svarte Vedum.

Fremstår politisk

Professor Ola Grytten mener at utnevnelsen fremstår som en politisk utnevnelse, men ønsker Stoltenberg lykke til.

– Jeg er sikker på han vil gjøre en god jobb, sier han til E24.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, er ikke bekymret for de politiske heftelsene til Stoltenberg. Stoltenberg har tidligere blitt vurdert ikke inhabil i jobben av justisdepartementets lovavdeling.

Utnevnelsen av ny sentralbanksjef har vært ventet i flere uker, da nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen går av i februar.

Stoltenberg opplyser at han ikke kommer til å melde seg ut av Arbeiderpartiet som følge av utnevnelsen.