Dette er de nye økonomiske tiltakene

Regjeringen legger begrensninger på utbytte i ny kompensasjonsordning, og bedrifter som går med overskudd i 2021 vil bli pålagt å betale tilbake støtte de får for november og desember.

De nye smitteverntiltakene innebærer blant annet at det fra natt til onsdag blir skjenkestopp, innstramninger for arrangementer, og kraftig innstramning på hjemmekontor.

Regjeringen varsler tirsdag morgen nye økonomiske tiltak, for å bøte på ulempene dette gir både for privatpersoner og bedrifter.

– Det som er viktig er å komme med tiltak som skaper mest mulig trygghet for folk. Det er veldig krevende dager, og målet for regjeringen er å gjøre ting minst mulig krevende, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Dette er de nye økonomiske tiltakene fra regjeringen:

Næringsliv

Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer. Dette inkluderer blant annet å legge begrensninger på utbytte, samt å kreve at bedrifter som går med overskudd i 2021 skal tilbakebetale støtten.

Gjeninnføre lånegarantiordningen. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av krisen.

Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for p|erioden desember 2021 – mars 2022.

Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak. Denne ordningen skal etter planen ha som mål å holde folk i arbeid.

Kultur, idrett og frivillighet

Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren. Ordningen skal kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knytte til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer.

Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren. Denne skal stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernreglene. Ordningen vil gjelde i perioden 8. desember 2021 – 31. mars 2022. (300 mill.)

Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og øke dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. (600 mill.)

Arbeidstakere

Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022.

Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser

Åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid-19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.

Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.

Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder, når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.

Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 pst til minst 40 prosent redusert arbeidstid ut februar 2022.

Kraftige begrensninger

Tidligere har regjeringen gjort det kjent at den vil gjeninnføre kompensasjonsordningen for bedrifter, men med enkelte endringer.

Nå kommer det frem at regjeringen vil legge begrensninger på utbytte for de bedriftene som mottar støtte.

Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sier næringsministeren.

I høst viste E24s undersøkelser at over halvparten av bedriftene som fikk støtte i fjor kunne tilbakebetalt hele støttebeløpet og fortsatt unngått tap.

For perioden november-desember vil kompensasjonsordningens krav til omsetningsfall bli redusert fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent i den inneværende perioden. I tillegg vil maksbeløpet bedrifter og konserner kan få i støtte reduseres fra 20 til 15 millioner kroner.

– Det er viktig å understreke at vi vil strekke oss langt for å hjelpe næringslivet som blir skadelidende for tiltakene vi setter inn, sier næringsminister Jan Christan Vestre.

– Den generelle kompensasjonsordningen til næringslivet varer ut året. Dersom det er behov for ytterligere forlengning gjør vi det, fortsetter han.

Næringsministeren forteller at de nå innfører strengere krav til bedriftene etter å ha tatt med seg erfaringene fra forrige runde. og understreker at det har vært kjent at regjeringspartiene ville ha innstramninger i ordningen.

– Den har fungert godt, men den har også bidratt til å flytte pengene til bedrifter som ikke trenger den støtten. Vi vil støtte bedriftene som faktisk har tap. Det er for å sikre at skattebetalernes penger brukes der behovet er størst, sier han.

Vestre forteller også at det vil bli gitt støtte for tapt varelager. Dette innebærer at bedrifter som er direkte berørt kan få dekket inntil 100 prosent av varer som går ut på dato fordi de ikke kan omsettes som følge av tiltakene.

Kritikk mot kompensasjonsordningen

Det har kommet skarp kritikk mot den statlige kompensasjonsordningen som har vært gjeldende fram til utgangen av oktober i år. Flere økonomer har blant annet ment at ordningen har vært lite treffsikker, har flyttet for mye risiko over fra næringslivet til staten, og har favorisert kapitaleiere på bekostning av skattebetalerne.

Kritikken har blant annet vært utløst av E24s kartlegging av hvordan det gikk med bedriftene som fikk kontantstøtte i 2020.

Kartleggingen har vist at:

Halvparten av bedriftene som fikk støtte, fikk et bedre årsresultat i 2020 enn i 2019.

Over halvparten av bedriftene som fikk støtte i 2020, kunne tilbakebetalt hele støttebeløpet og fortsatt unngått tap.

Totalt kunne over to milliarder kroner vært tilbakebetalt, uten at selskapene som mottok støtte ville endt i minus.

E24s kartlegging har også vist at minst 722 millioner kroner er sendt i utbytte til utenlandske eiere , fra bedrifter som mottok støtte fra den norske staten for å komme seg gjennom pandemien.

Tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) har forsvart ordningen han var med å innføre. Han har tidligere sagt til E24 at ordningen reddet norske arbeidsplasser, og ga bedriftene trygghet i en tid med enorm usikkerhet. Sanner har også vist til at ordningen ble laget under stort tidspress.

Garantiordning gjeninnføres

Samtidig gjør regjeringen det kjent at garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres. Denne ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av krisen.

Regjeringen vil også vurdere muligheten for å gjøre det enklere for kriserammede bedrifter å søke utsettelser av skatte- og avgiftsbetalinger.

Den hardt rammede kulturbransjen vil også få gjeninnført flere ordninger.

– La meg være krystallklar: vi her er for dere gjennom hele krisa. Men dere som representerer kultur idrett og frivillighet er forskjellige og har ulike behov, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Både støtteordningen for store publikumsarrangementer, og stimuleringsordningen for kulturarrangementer foreslås gjeninnført ut mars 2022. I tillegg har regjeringen tidligere varslet at kompensasjonsordningen for kultursektoren vil bli forlenget ut første halvår neste år.

I forkant av pressekonferansen fortalte Vedum til VG at en snarlig lønnstilskuddsordning, en høyere permitteringsgodtgjørelse og minstegaranti for selvstendig næringsdrivende var noen av støttegrepene som ville komme.

– Hele poenget er at færrest mulig skal miste jobben. Vi vet at mange bedriftseiere gjør det de kan for å holde sin bedrift gående. Vi må aldri glemme enkeltpersonene, derfor må vi ha ordninger som treffer, sier Vedum.