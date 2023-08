Tallfestet for første gang: To lidelser står for over halvparten av Norges inntektstap

27 millioner sykmeldingsdager avdekker hvilke lidelser som koster Norge mest.

Den årlige summen er over 370 milliarder kroner. Det er det totale produksjonstapet – målt i kroner og øre – for det norske samfunnet som følge av at arbeidstagere er syke, uføre eller dør tidlig.