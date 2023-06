Reiselivet tjener på kronesvekkelsen: – Nå er det mye kjekkere å komme hit

Mens importbedrifter sliter som følge av den svake kronen, slår kronefallet positivt ut for reiselivsbransjen i Norge.

Kjøpmann Rune Stangeland, som også driver med utleie av leiligheter, sier de har merket at Norge har blitt billigere å feriere i.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Den norske kronen har svekket seg kraftig mot viktige valutaer de siste månedene. Denne uken har én euro vært over 12 norske kroner, et tall man ikke har sett siden en kort periode i mars 2020 da coronapandemien skyldte inn over verden.

Torsdag har kronen styrket seg litt, men en euro er fremdeles dyr på 11,81 kroner.

– I dag blør vi i den forstand at vi taper flere hundre tusen i måneden på en uforutsett valutasvekkelse. Det gikk fort og voldsomt, sier administrerende direktør Bjarte Bergsagel i møbel- og interiørbedriften Senab Eikeland i Sola utenfor Stavanger.

I SpareBank 1 SR Banks Konjukturbarometer, som legges fram neste uke, har 600 norsk bedrifter blitt spurt om hvordan kronesvekkelsen har påvirket dem. Halvparten av bedriftene svarer at de påvirkes av den historisk svake kronen.

4 av 10 bedrifter påvirkes negativt, mens 1 av 10 påvirkes positivt, ifølge svarene.

Les på E24+ Luftpenger blåser Oljefondet opp i 15.000 mrd.

Mens Bergsagel og Senab Eikeland taper på den svake kronekursen, ser det bedre ut for Lysefjorden Marina en snau times kjøretur unna. Kjøpmann Rune Stangeland driver varehandel, selger bensin og har tre leiligheter som leies ut.

– Vi merker det i år. Særlig danskene har alltid snakket om hvor billig diesel og bensin de har i forhold til oss, men nå er det plutselig billigere her. Det er kjekt, sier Stangeland.

På Lysefjorden Marina venter de at den svake kronen skal gi god uttelling til sommeren.

Tjener godt

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank trekker frem turisme, restaurant og hotell som bransjer som vil tjene på kronekursen i sommer.

– Norge er plutselig blitt adskillig billigere å feriere i, sier Knudsen.

På Lyseholmen Marina regner kjøpmann Rune Stangeland med at utleien av leilighetene vil øke med 25 prosent. For Joker-butikken han driver, har de til nå i år hatt en omsetningsøkning på 14 prosent.

– Det er mye kjekkere nå for danskene som kommer til oss. Før har det vært kjekt for oss nordmenn. Det er det fortsatt, men nå er det mye kjekkere for danskene å komme hit til Norge. Vi har veldig bra belegg på leilighetene. Når vi har et par datoer ledige, hiver folk seg over med en gang, sier Rune Stangeland i Lysefjorden Marina utenfor Stavanger.

Les også Euroen over 12 kroner: – Gruer oss til Danmarkstur

Stangeland sier de har hatt mye gjester fra USA, men også fra Nederland og Tyskland. Men mest fornøyde er danskene.

Han tror ikke kronekursen vil holde seg lenge så lav som den er nå.

– Vi tror ikke det vil vare så veldig lenge sånn det er nå. Men det er alltid kjekt med fornøyde dansker. Vi håper på en veldig god sommer, sier Stangeland.

– Merker dette

Senab Eikeland på Sola har 130 ansatte, og leverer møbler og interiørløsninger til næringsbygg og offentlige bygg. 40 prosent av virksomheten er importerte varer, og er dermed valutaeksponert. Til sammen utgjør importen rundt 250 millioner kroner.

– Vi merker dette. For det første er vi i en lavmarginbransje. Det er snakk om lave marginer med lite buffer, svarer Bergsagel på spørsmål om hvordan kronekursen har påvirket selskapet.

Ifølge bedriftslederen har de ikke måttet endre prisene.

– Det er tap vi kan leve med. Det viktigste er å ikke blø i begge ender. Dette har ikke fått volumkonsekvenser. Vi klarer å holde topplinjen, sier Bergsagel.

Bjarte Bergsagel i møbel- og interiørbedriften Senab Eikeland i Sola utenfor Stavanger sier de taper på kronekursfallet, men at de årvakne.

– Vi blir vant til å være årvåkne. Man må sikre alle marginer og være våkne på post, fastslår han.

Flere vanskelige år

Bergsagel sier det er vanskelig å sammenligne dagens situasjon med tidligere år, fordi de siste årene alle har vært unntaksår.

– Byggene vi selger til, holdt stengt under pandemien og kjøpte ikke møbler. Så kom logikkstikkutfordringene, og så inflasjon, renter og kronesvekkelse. Det har vært et kinderegg med problemer, sier han.

Kronekurs og rentenivået er de to forholdene han omtaler som «innenlandsspøkelsene» bedriften hans står overfor.

– Det påvirker investeringsviljen og forutsigbarheten, sier Bergsagel.

Øker handelsoverskuddet

– Det store bildet er at eksportbedriftene, og særlig innen olje- og energi, tjener på den svake kronen. Bedriftene som er avhengig av å importere varer, særlig varehandel, er de som taper på den svake kronen, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen.

Han viser til at det har vært mye snakk om at svakere krone gir utfordring med høyere inflasjon.

– Det er lett å glemme at vi som nasjon i realiteten tjener på en svak krone. Det skyldes at vi er en eksportnasjon som eksporter langt mer enn vi kjøper. Handelsoverskuddet vårt blir bare større når kronen er svak, sier sjeføkonomen.

Han sier den raskt endrede kronekursen er såpass uvanlig at vi må til historisk hendelser for å sammenligne.

– Da tenker jeg på store krisen som pandemien, finanskrisen og oljenedturen, sier Knudsen.