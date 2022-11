Dette betyr statsbudsjettet for deg

Etter flere dager med forhandlinger er SV enig med regjeringspartiene Ap og Sp. Slik blir statsbudsjettet for 2023.

Ap, Sp og SV har de siste dagene sittet i forhandlinger til langt på natt for å komme til enighet om landets neste statsbudsjett statsbudsjettStatsbudsjettet er et Norges plan for hvordan vi skal bruke statens penger neste år. I år har regjeringen blitt nødt til å bruke mindre oljepenger enn tidligere, for å forsøke å dempe prisgaloppen og økende rente..

Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og SV har tirsdag endt med enighet.

Det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SV) og Audun Lysbakken (SV) på en felles pressekonferanse tirsdag kveld.

– Dette budsjettet skal bidra til at vi sammen kommer oss gjennom de krevende tidene vi er i, sier Støre.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært en mindretallsregjering som betyr at de har vært avhengige av SV for å få flertall for statsbudsjettet.

Statsbudsjettet 2023: De viktigste punktene

Det er ikke brukt mer oljepenger.

En større økning i ytelser og satser for dem som har minst, som økt barnetillegg og 12 gratis timer i uken på SFO for 2.-klassinger.

Økt bostøtte og støtte til matsentraler.

Minstepensjonene øker med 4000 kroner.

76 prosent vil få lavere eller uendret skatt, lover Vedum.

50 prosent rabatt for tannhelse for personer mellom 23 og 26 år.

Økt studiestøtte til studenter og mindre skatt til folk med vanlige og lave inntekter.

Fortsatt letestopp etter olje ut hele stortingsperioden.

Regjeringen og SV har blitt enige om å stramme inn to skattehull for norske rikinger som tar med seg formuen sin til utlandet. De vil også utrede exit-skatt for rikinger.

Senterpartiet fikk gjennomslag for større kutt i drivstoffavgiftene enn planlagt, skriver NTB. Nå skal de reduseres med nesten 1,5 milliarder kroner.

Regjeringen skjerper skatten på sekundærboliger.

– Prisene har fortsatt å øke siden vi la frem budsjettet. I møte med dette må vi som fellesskap gjøre mer, sier Støre.

SNUBESKJED: Cecilie Myrseth (Ap) er glad for å ha fått penger til omsorgsboliger på statsbudsjettet.

Regjeringen snur

Regjeringen har fått hard kritikk fra egne ordførere for kutt i investeringstilskudd på omsorgsboliger, altså støtte for å bygge omsorgsboliger for utviklingshemmede og eldre.

I det opprinnelige budsjettet foreslo de å vrake ordningen for 2023, og å dermed spare en milliard kroner.

Nå har Ap, Sp og SV blitt enig om å reversere kuttet. Det er Aps helsepolitiske talsperson på Stortinget godt fornøyd med.

– Det er lagt inn 95 millioner til både rehabilitering og oppstart av omsorgsboliger og heldøgns omsorgsplasser, sier Myrseth.

– Oppstartskostnader utgjør ti prosent av kostnadene, og dermed garanterer vi nå for 950 millioner kroner i nye omsorgsplasser – like under en milliard kroner. Det er akkurat samme nivå som vi lå på 2022. Det tilsvarer 500 nye omsorgsplasser, sier hun.

Hun forteller at kritikken fra pårørende og ordførerne rundt om landet har gjort inntrykk.

– Dette er ikke minst en seier til de veldig mange ordføreren som har vært ute og gitt beskjed. veldig glad vi har funnet rom til å prioritere. Deres tilbakemeldinger har gjort inntrykk, og dette vil gi en trygghet til dem, sier Myrseth.

Regjeringen snur også på andre punkter:

Ringeriksbanen.

Midler til Arna-Stanghelle.

Samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Ikke stanse arbeidet med nytt bygg for Griegakademiet i Bergen.

Støtte til Ukraina

– Så er det ett område jeg vil utdype: Det er en enighet mellom våre partier, og vi vil invitere Stortinget, nemlig bistand til Ukraina, sier Støre.

Han forteller at regjeringen vil legge frem et rammeverk til flere års bidrag til gjenoppbygging.

– Det er åpenbare og store behov og Norge bør gjøre mer når vi har hatt ekstraordinære høye inntekter, sier han.

Lysbakken: - Fornøyd

– Jeg er veldig fornøyd med det SV har fått på plass i forhandlingene med regjeringen. Vi har sagt at vi ville prioritere å trygge folk som sliter nå når det har blitt dyrere å leve, kraftfulle tiltak som kutter klimautslipp og bremser oljeleting, og sist men ikke minst, sikre internasjonal solidaritet. Det gjør vi nå, sier SV-lederen i en pressemelding.

Høyre-nestleder Henrik Asheim gratulerer SV:

– Jeg vil gratulere SV med gjennomslag for å gi bedre hjelp til de som har minst og som alltid rammes hardest i kriser. Likevel ville vårt alternative budsjett hjulpet flere av de som nå opplever at det strammer seg til. Vår økning i barnetrygden på 3000 kroner per barn i tillegg til skattelette for de med lave og moderate inntekter vil hjelpe svært mange familier, sier han i en e-post til VG.

