Venter dobbeltheving: – Vi er heldige som kan ta noen ekstra vakter

Sykepleierne Gry Gjerberg og Stine Marie Ekstrøm sier til E24 at de begge jobber mer nå enn de gjorde tidligere, i påvente av en ny renteøkning.

E24 møtte de to sykepleierne Gry Gjerberg og Stine Marie Ekstrøm i parken ved Nasjonalteateret mandag.

Torsdag denne uken holder Norges Bank rentemøte. I forkant er det ventet at styringsrenten skal heves. Flere har også spådd at Norges Bank vil slå til med en dobbel renteheving for å kjøle ned økonomien, blant annet flere meglerhus.

– Vi tror på dobbel renteheving, noe som er desto dårligere nytt fra en lånekundes perspektiv, sa sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov til E24 torsdag forrige uke.

Ekstra vakter

På en benk i parken ved Nasjonalteateret sitter Gry Gjerberg og Stine Marie Ekstrøm.

De jobber begge som sykepleiere, og sier de følger spent med på renteutviklingen.

– Det er noe som man tenker på. Man må ta det inn i beregningene, sier Gjerberg til E24.

– Vi tror på dobbel renteheving, sier sjeføkonom til E24.

Hun sparer det hun kan hver måned, og er glad for at hun ikke har maksimert lånet hun kan få i banken.

– Jeg tror at en dobbel økning på 0,5 prosent skal gå fint, men jeg er heldig som har dette yrket og kan ta noen ekstra vakter, forteller Gjerberg og ser bort på Ekstrøm som nikker.

Begge jobber mer nå enn det de gjorde tidligere, for å øke sin egen inntekt.

– Økonomene snakker om at Norges Bank må finne folkets smertegrense når det kommer til rentene. Tror dere at vi nærmer oss den nå?

– Det begynner nok å nærme seg for mange nå, sier Ekstrøm.

– Foreldrene våre snakker jo om renter på 15 prosent. Mens vi har aldri opplevd noe i nærheten engang. Om rentene skal mye lenger opp, så vil det nok være et sjokk for noen, legger Ekstrøm til.

Sykepleierne sier at de selv ikke har gjort store endringer i hverdagsforbruket de siste månedene, men at de økte kostnadene vil tære på feriebudsjettet.

– Man må prioritere, sier de til E24.

– Ikke rart om dette svir for folk

Et lite steinkast unna sitter Tore Ristesund. Han er i dag pensjonist, men jobbet tidligere som ingeniør i Aker Solutions.

– Unge i dag har ikke opplevd renter på mer enn et par prosent. Folk har basert seg på et lavt rentenivå, og tatt opp lån deretter. Det er ikke rart om renteoppgangen kommer til å svi for folk, sier Ristesund til E24.

Den pensjonerte ingeniøren Tore Ristesund minner om rentene bankene opererte med på 80-tallet.

Han mener det er helt naturlig at befolkningen nå må tilpasse forbruket sitt til den nye økonomiske hverdagen.

– Om man bare ser på prisene i dag, så er det helt klart at økonomien må kjøles ned. Bare tenk på barnefamilier som skal handle med disse matvareprisene.