Statens obligasjonsfond har investert 3,7 av 50 milliarder

Statens obligasjonsfond skal hjelpe selskaper med å hente penger i vanskelige tider. Siden oppstarten i mars er 7,2 prosent av fondet investert.

Folketrygdfondet har gjennom Statens obligasjonsfond investert 3,7 milliarder kroner i markedet. Det tilsvarer 7,2 prosent av rammen på 50 milliarder kroner.

Resten står på en konto i Norges Bank i påvente av nye kjøp.

Avkastningen på pengene som nå er investert er på 3,56 prosent, eller 104 millioner kroner, siden oppstarten den 27. mars.

Investeringene fordeler seg på 2,8 milliarder kroner i førstehåndsmarkedet, og 800 millioner i annenhåndsmarkedet.

Ved utgangen av juli er fondet investert i totalt 44 lån utstedt av 30 ulike utstedere. Her er 25 lån fra førstehåndsmarkedet.

Siden oppstarten har fondet dermed investert omtrent én milliard i måneden.

– Det ser vi at vi klarer å plassere på en fornuftig måte. Vi har ikke holdt tilbake, vi har hatt som ønske å bidra, og vi har jobbet raskt og effektivt mot alle utstederne, sier Folketrygdfondets direktør Kjetil Houg til E24.

– Vi opplever at mange av utstederne har vært profesjonelle, tidlig ute, og hatt gode planer om å sikre seg likviditet. Det vil alltid være unntak, men vi har sett god krisehåndtering og risikovurdering, sier han.

Verktøy fra finanskrisen

Folketrygdfondet fikk mandatet til Statens obligasjonsfond i mars, og gjorde sin første investering umiddelbart.

Fondet investerer i obligasjoner, eller lån, fra norske selskaper.

Det gjør at selskapene fortsatt kan få lån i obligasjonsmarkedet i krevende tider, til tross for økt risiko og usikkerhet.

Statens obligasjonsfond får bruke opptil halvparten av kapitalen sin, eller 25 milliarder kroner, på obligasjoner med dårligere kredittvurdering enn BB+. Det får ikke investere i selskaper med kredittvurderingen CCC+ eller dårligere.

Fondet er et verktøy som også ble brukt under finanskrisen, og eksisterte mellom 2009 og 2014. Også den gang var fondet på 50 milliarder kroner.

Direktør Houg beskriver de to krisene som veldig forskjellige, og ser en «helt annen tidsramme» for den nåværende viruskrisen. Samtidig trekker han frem at det tok kort tid å få på plass fondet begge ganger.

– Under to uker brukte vi nå, sist brukte vi en måned, sier han.

Det gjenopprettede obligasjonsfondet er et midlertidig tiltak som altså kom i kjølvannet av utbruddet av coronaviruset. Etter hvert skal fondet bygges ned, i takt med at obligasjonene forfaller, og markedet vender tilbake til normalen. Det vil kunne skje noen år frem i tid.

– Et av de beste kvartalene

Folketrygdfondet forvalter også det som kalles Statens pensjonsfond Norge, og investerer pengene på de nordiske børsene.

Her var avkastningen på 8,26 prosent i andre kvartal. Det er 0,41 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen fondet måler seg mot.

– Et av de beste kvartalene i Folketrygdfondets historie, sa direktør Kjetil Houg under en presentasjon av kvartalstallene mandag.

Oppgangen følger imidlertid en negativ avkastning på 11,7 prosent i første kvartal.

Fondet har nå en markedsverdi på 256,8 milliarder kroner.

Dette er Folketrygdfondet Staten har delt opp pensjonsfondet i Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet. Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN). Mens Oljefondet investerer i utlandet har Folketrygdfondet det meste av sine investeringer på Oslo Børs, blant annet i selskaper som Equinor, DNB og Telenor, og er blant de aller største investorene i det norske markedet. Folketrygdfondet eier aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Investeringene er fordelt med 85 prosent i Norge og 15 prosent på resten av Norden. Av fondet skal 60 prosent være plassert i aksjer, mens 40 prosent er i obligasjoner. Det er også satt en øvre grense for hvor mye fondet kan eie av et enkelt selskap, som er satt til 15 prosent i Norge, og 5 prosent i de øvrige nordiske landene. Vis mer vg-expand-down

