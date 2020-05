Her rives 78 år med Alstor-historie

Her setter eiendomsutvikler Kjetil Andersen den første grabben i Alstor-fasaden. 78 år med hotell-historie jevnes nå med jorden for å gjøre plass til nytt leilighetsprosjekt til 750 millioner.

Eiendomsutvikler Kjetil Andersen fikk «æren» av å sette den første grabben i Alstor-fasaden fredag formiddag. Det markerte starten på rivingen av det tradisjonsrike hotellet på Tjensvoll. Vis mer Jarle Aasland

15. mai 2020

– Det er en milepæl. Veldig mange i Stavanger-regionen har hatt et forhold til Alstor. Enten har de selv vært på Alstordansen, eller så har de vært i konfirmasjon, bryllup eller begravelse her, sier Kjetil Andersen til Aftenbladet bak spakene på Risas gravemaskin.

– Det er jo guttedrømmen dette her!

Har solgt for 270 mill.

Det er Andersen og makker Petter Smedvig Hagland som gjennom selskapet The Property Group (TPG) står bak byggingen av Mosvannet Park. Prosjektet består av sju bygg med totalt 85 leiligheter og tre hagehus med 12 boliger. Dersom hele prosjektet selges ut de neste årene, så utgjør det en totalsum på rundt 750 millioner kroner.

– Første byggetrinn skal stå ferdig i løpet av første kvartal 2022, sier Andersen, som opplyser at de har solgt for 270 millioner kroner.

– Det er godt over 70 prosent i første byggetrinn, så nå er vi klare - og vel så det - for å gå i gang med byggingen, sier han.

1 av 8

Må kildesortere alt

Det er selskapet Total Betong AS fra Bryne som er totalentreprenør for prosjektet. Ifølge salgssjef Øyvind Lode og prosjektleder Øyvind Lerbrekk er rivingen av Alstor en relativt omstendelig prosess.

– Det er ikke så enkelt at vi bare kan kjøre på. Alt det vi river skal kildesorteres. For eksempel er malingen på bygget av såpass gammel karakter at vi må skrape den av før vi river. Rett og slett fordi den inneholder kjemikalier og andre stoffer som må kildesorteres.

Lode og Lerbrekk opplyser at selve rivingsarbeidet vil ta cirka én måned og koste mellom 6 og 7 millioner.

– Det blir ikke så mye aktivitet her i fellesferien. Planen er at vi skal ta det første spadetaket for Mosvannet Park i midten av august, sier Kjetil Andersen.

Første byggetrinn av Mosvannet Park skal stå ferdig i løpet av første kvartal 2022. Vis mer Sjo Fasting Arkitekter

Hele byens utested

Alstors historie strekker seg helt tilbake til 1942. Bygget ble først brukt som kasino for de tyske offiserene før det ble hotelldrift fra 1950 av. Hotel Alstor ble startet av Arne Storhaug, derav navnet Alstor. L-en i Alstor er forbokstaven til Leif Storhaug som var bror til Arne.

– Vi var faktisk de første som åpnet en restaurant med dans og skjenkerett i Stavanger. Dette kunne jo by på visse problemer i starten, med flasker under bordene, ufornuftig drikking og liknende. Folk måtte faktisk læres opp til å tåle dette nye fenomenet, men det gikk da stort sett bra, sa Arne Storhaug til Aftenbladet i juli 1973.

Alstor var hele byens utested fra 1950 til 1989 da dansen og festlighetene tok slutt. Konkurransen ble for tøff mot de etter hvert mange skjenkestedene i Vågen og sentrum.

Petter Smedvig Hagland, bak, og Kjetil Andersen ble saksøkt for 130 millioner kroner av Alfred Ydstebø i Base Gruppen. Vis mer Jon Ingemundsen

Opprivende rettssak

I mars 2018 kom imidlertid Alstor-navnet tilbake på alles lepper i forbindelse med den opprivende rettssaken mellom Alfred Ydstebø i Base Gruppen og trioen Petter Smedvig Hagland, Kjetil Andersen og Thomas Mjeldheim i TPG.

Ydstebø saksøkte de tre kompanjongene for 130 millioner kroner - et beløp som senere i rettssaken ble oppjustert til 194 millioner kroner.

– Det var en krevende tid for alle involverte med masse negative skriverier, men jeg er glad for at det vi la fram i retten av kalkyler viser seg å stemme med dagens virkelighet. Dette er et prosjekt vi alltid har hatt stor tro på og da var det verdt å kjempe for, sier Kjetil Andersen.

– Er alt fokuset med på å gjøre dette til et prestisjeprosjekt for dere?

– Absolutt. Vi vet at folk kanskje følger ekstra nøye med på oss og prosjektet, men vi har alltid ambisjoner om å bygge kvalitetsprosjekter med riktig beliggenhet, svarer han.

30 mill. for toppleiligheten

Salgsoversikten viser at det er flere av de dyreste leilighetene som er solgt. Den aller dyreste er på over 300 kvadratmeter og koster rundt 30 millioner kroner.

– Vi hadde en kjøper til denne som var nær ved å signere, men så kom koronakrisen. Vedkommende valgte derfor å avvente litt, men er fortsatt interessert, sier Andersen.