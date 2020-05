Renterådet: Tror dyp nedtur gir rekordlav rente i flere år

Norsk økonomi er truffet av både corona- og oljekrise. Det vil holde renten rekordlav i lang tid, tror økonomene i E24s rentepanel. Torsdag kommer rentebeskjeden fra Norges Bank.

– Jeg tror at Norges Bank kommer til å la renten bli liggende på 0,25 prosent i hvert fall det neste halvannet året, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Vis mer Cicilie S. Andersen, E24

5. mai 2020

– Jeg håper at vi holder renten på 0,25 prosent i flere år fremover, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

Virus- og oljekrisen har sendt norsk økonomi inn i en dyp nedtur, og Norges Bank har kuttet styringsrenten til 0,25 prosent, det laveste noensinne.

Torsdag er det klart for en ny rentebeslutning. Økonomene i E24s rentepanel tror sentralbanksjef Øystein Olsen vil holde renten på rekordlave nivåer, også i lang tid fremover.

E24s Renteråd I forkant av hvert rentemøte gir E24s renteråd sin vurdering av norsk økonomi og sine tanker om hvor renten vil gå fremover.

Panelet består av sjefstrateg i SEB, Erica Blomgren Dalstø, senior porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen, sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets og seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Vis mer vg-expand-down

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika. Vis mer Ole Berg-Rusten/NTB

– Det kommer til å ta tid

– Det er vanskelig å se for seg at det økonomiske bildet skal ta seg så kraftig opp at vi skal hente inn tilstrekkelig av det tapte til at det forsvarer at renten skal heves de første årene, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB slår følge med Haugland. Hun anslår at økonomien heller ikke i 2021 vil være sterk nok til at renten kan bli satt opp.

– Jeg tror ikke vi får noen renteheving i løpet av neste år. Selv om vekstraten kommer til å stige kraftig i 2021 etter fallet i år kommer BNP-nivåene til å være betydelig lavere. Det kommer til å ta tid før økonomien henter seg inn igjen, sier Dalstø.

Prognosen til Handelsbanken er at Norges Bank vil sette styringsrenten ned enda et knepp til null, enten på dette rentemøtet eller senest i juli, for så å bli liggende på null i «overskuelig fremtid».

– Det kan godt være utfallet allerede denne uken, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Vis mer Ole Berg-Rusten NTB

Tror «rentegulvet» er nådd

Hvis enda lavere rente var aktuelt ville kuttet allerede ha blitt gjennomført på grunn av den alvorlige situasjonen i norsk økonomi, mener Haugland.

– Hvis de mente at renten kan bli satt ytterligere ned, og hjelpe økonomien, hvorfor har de ikke gjort det allerede, spør hun.

Dalstø sier at norsk økonomi ikke har så mye å tjene på enda et kutt nå, fordi styringsrenten allerede er nær null etter de historiske kuttene i mars.

– De har åpnet for et mulig kutt, men jeg tror fortsatt ikke Norges Bank vil kutte til under null. Og 0,25 eller 0,15 prosentpoeng lavere rente i denne situasjonen vil ikke gjøre så stor forskjell.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB Vis mer Ole Berg-Rusten NTB

Dalstø peker også på at Norges Banks ekstraordinære lån til bankene har presset ned rentene i pengemarkedet, som har mye å si for den renten husholdninger og bedrifter betaler på sine lån.

– Det har bidratt til et ganske stort fall i lånerenter. Ut fra det ser jeg ikke helt at et ytterligere kutt skal kunne hjelpe økonomien, sier hun.

– Ikke rom for høyere renter

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand mener det er utsikter til lave renter internasjonalt, også etter krisen. Det har betydning for norske renter.

Land som USA må nemlig ta opp store lån for å finansiere krisepakkene som rulles ut.

– Hvis du ser på budsjettunderskuddene så har man ikke rom for høyere renter når statsgjelden skal finansieres, sier Chen.

Storebrand-forvalter Olav Chen. Vis mer Ole Berg-Rusten NTB

Han peker også på at sentralbankene har gravd dypt i verktøykassen for å finne krisetiltakene skal redde økonomien og finansmarkedene.

I USA har sentralbanken Federal Reserve gitt seg selv fullmakt til å kjøpe verdipapirer i et ubegrenset omfang, og andre sentralbanker tar lignende grep etter at renten er satt ned til null eller lavere.

– Det Fed gjør er en «game changer» med kjøpt av høyrentepapirer og slike ting. Det viser at de vil stoppe den negative spiralen i finansmarkedene, sier Storebrand-forvalteren.

– Forsøker å holde husholdninger flytende

Tiltakene som er innført på grunn av coronaviruset har sendt arbeidsledigheten til værs. SSB har kalt utviklingen en «bråstopp for økonomien» som mangler sidestykke.

Rentekutt har begrenset effekt når det er smitteverntiltak som legger økonomien brakk.

– Men vi har allerede sett at Norges Bank har gjort omfattende kutt, og det er et uttrykk for at man forsøker å holde husholdninger og bedrifter flytende gjennom denne perioden, sier Hov.

Poenget er også å legge forholdene til rette for en opptur i økonomien når samfunnet er tilbake i mer normalt gjenge.

– Det er særlig viktig å ha et rentenivå som er lavt nok til at vi kan stimulere aktiviteten enda raskere opp igjen, sier Hov.

Oljesjokk

Norsk økonomi er på samme tid truffet av et oljesjokk, etter at oljeprisen har falt fra rundt 60 dollar per fat i februar til 26 dollar fatet. Store deler av verdens flyflåte er parkert og kjøretøy står stille. Det betyr svikt i etterspørselen etter olje.

– Med en oljepris på 20-tallet, hvis vi blir værende der, så er veldig mye av Nordsjøen verdiløs. Det er ingen grunn til å bore i Barentshavet, og det er enorme omstillinger som skal til for norsk økonomi, sier Andreassen.

Chen i Storebrand peker på den raske oppgangen i arbeidsledigheten. I USA har 30 millioner mennesker søkt om dagpenger. Her hjemme var 421.000 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav ved utgangen av april.

– Mange av de jobbene har ikke forsvunnet permanent. Når du gradvis gjenåpner økonomien vil du se et fall i ledigheten, sier han.