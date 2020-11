Opprop for å redde Oslos uteliv: – Vet ikke når pengene kommer

Utelivsbransjen ser lys i enden av tunnelen - men tør ikke sprette champagnen helt enda. Nå håper de en underskriftskampanje kan sette press på regjeringen.

TALLENES TALE: Her mottar Oslos næringsbyråd underskriftene fra kampanjen utelivsbransjen.no, som over 12.000 signerte for å støtte næringen. Vis mer byoutline Berit Roald

Publisert: Publisert: 18. november 2020 19:52

Selv om regjeringens krisepakke har vokst med 4,4 milliarder kroner er det lite som tyder på at det kommer noen umiddelbar redning for utelivs- og serveringsbransjen i Oslo.

I starten av november skrev Aftenposten om bedriftene i disse næringene, som ser svært mørkt på fremtiden.

Ifølge NHOs medlemsundersøkelse innen uteliv og servering utført 14. oktober planla 67 prosent av bedriftene oppsigelser, mens 64 prosent vurderte at det var en reell risiko for å gå konkurs innen utgangen av året.

Nå som krisepakken er ferdig forhandlet er det fortsatt uklart om likviditetskrisen lar seg løse – før det er for sent.

– Det som er lagt fram gir et lite lys i tunnelen, så vi skal ikke være misfornøyd. Men det er litt for tidlig å sprette champagnen. Vi vet ikke hva som ligger i dette eller når pengene kommer, sier administrerende direktør Karl-Henning Svendsen i Noho Norway til E24.

Utelivskonsernet har allerede permittert så godt som alle sine 530 ansatte i Oslo.

– Det at de hever kompensasjonsgraden er bra, og gir forutsigbarhet. Men for å kunne si om dette er en bra løsning må vi se på detaljene. Når det brenner venter du ikke på regnet, sier han.

Mener utelivet er glemt

– Prioritet nummer én er å få tilgang til pengene før januar, sier daglig leder Kim Søyland i byOslo Group, som driver flere etablerte utesteder i hovedstaden.

Tirsdag ettermiddag var både han og Svendsen på plass på rådhuset i Oslo. Der overleverte de en underskriftskampanje, som over 10.000 skrev under på under 48 timer, for å støtte kampen for utelivet i Norges største by.

– Prioritet nummer to er å få en lønnsstøtteordning som holder ansatte på jobb og gjør at bedriftene tør å ta folk tilbake igjen, fortsetter Søyland.

Dette kravet er i tråd med det byrådslederen i Oslo har kommet med til staten tidligere.

I tillegg mener utelivsaktørene at også deres bransje bør få en lavmoms videreført til 1. juli, slik regjeringen foreslår for reiseliv, kultur, luftfart og kollektivtransport.

KJEMPER: Kim Søyland er blant utelivsaktørene i Oslo som står bak underskriftskampanjen for bransjen hans. Vis mer byoutline Berit Roald

Vil presse staten til en løsning

Oslo kommune mener regjeringen så langt ikke svarer på det bransjen har krevd hele veien.

– Vi kommer til å holde trykket oppe til dette er vedtatt i Stortinget. Jeg håper regjeringen, Frp og de andre partiene på Stortinget vil lytte til de innspillene som kommer.

Det sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) etter at hun tok imot utelivssjefene ved Oslo rådhus.

Før corona jobbet rundt 17.000 med servering og uteliv i hovedstaden. Nå kan enda flere gå en usikker tid i møte, ifølge Evensen.

– Ferske tall fra NHO viser at nesten seks av ti serveringssteder i Oslo tror de vil være konkurs innen året er omme. Det er svært alvorlig, og en situasjon som jeg håper regjeringen og forlikspartner Frp tar innover seg. Så jeg håper vi får en støtteordning som treffer disse virksomhetene enda bedre.

Bare den siste uken har Oslo fått 2.000 flere arbeidsledige, og økningen skyldes ifølge Nav de nye, strenge tiltakene.

– Vi skal også møte Oslo-benken i løpet av uken for å gå gjennom dette med dem. Så setter jeg min lit til at Stortinget og regjeringen vil lytte til gode argumenter, fortsetter næringsbyråden.

Uansett hva kommunen gjør er det tilgangen på statlige midler som må fremskyndes, understreker Kim Søyland.

– Departementet må finne en løsning med banknæringen for utbetalinger med staten som garantist. Dette gjelder flere bransjer og dette haster, sier han.

BYRÅD ANER URÅD: Victoria Marie Evensen er næringsbyråd i Oslo. Hun er bekymret for tusenvis av arbeidsplasser i byen om Stortinget ikke handler raskere for utelivet. Før corona var dette levebrødet for 17.000 mennesker i hovedstaden. Vis mer byoutline Berit Roald

Lever i uvisshet etter «god dialog»

Noen få timer før den oppjusterte krisepakken ble klar hadde Svendsen et møte med næringsminister Iselin Nybø mandag ettermiddag. Da fikk han sagt fra til de som sitter med det øverste politiske ansvaret.

– Vi har prøvd å gi en beskrivelse av virkeligheten for å få så gode tiltak som mulig. Det er ingen tvil om at det vil hjelpe å gi litt mer forutsigbarhet, sier han.

Men Noho-sjefen venter på hva staten definerer som faste kostnader.

– Og hvordan får vi utbetalt pengene nå? Mat og drikke går ut på dato og må kastes. Vi mangler detaljer, så vi håper også det kommer frem, sier Svendsen.

Like etter mandagens møte med ham sa Nybø dette:

– Det var et godt møte og det viktige for oss var å beskrive denne ordningen. Vi har jo lagt vekt på å få en ordning som de kjenner igjen, som bygger på den vi hadde i Skatteetaten. Regjeringen har jo hele veien tilpasset ordningen slik som situasjonen er, og jeg vil påstå at vi har vært fleksible i en uoversiktlig situasjon.

Nybø: Tar dessverre tid

E24 har bedt om oppdaterte svar fra Næringsdepartementet om saken etter at den nye krisepakken ble klar.

Tirsdag kveld skriver statsråden følgende i en e-post:

– Jeg skjønner at det er frustrerende at ikke den nye kompensasjonsordningen allerede er på plass, men vi jobber så raskt vi kan. Ordningen må bygges opp helt på nytt i en annen etat, der vi må ha på plass bemanning og opplæring. Det tar dessverre tid. Jeg tror likevel at utbetalingene kan skje relativt raskt.

KAMPEN FOR TILVÆRELSEN: Mens mange bedrifter har hatt svært lav aktivitet har næringsminister Iselin Nybø hatt mye å gjøre dette året. Nå håper utelivsbransjen i Oslo å få hastehjelp før den nye støtteordningen starter å fungere i 2021. Vis mer byoutline Olav Olsen

Videre utdyper Nybø at det i den nye ordningen blir lagt mer opp til seriøsitetsvurdering og kontroll før utbetaling. Dette for å unngå misbruk og tilbakebetalinger i etterkant.

– Nå gjør vi et grundig arbeid, slik at det kan bli aktuelt å bruke ordningen også i fremtiden dersom vi på nytt skulle oppleve flere smittebølger. Løsningen skal være klar i januar, og det gir en forutsigbarhet og mulighet til å planlegge fremover, sier næringsminister Iselin Nybø.

E24s coronaspesial viser at Nohos bedrifter har mottatt over 3 millioner kroner i statlig kontantstøtte hittil. Stedene som tilhører byOslo Group har fått i underkant av 6 millioner kroner, ifølge den samme oversikten.

Dette er alle coronatiltakene i Oslo Alle arrangementer innendørs er forbudt.

Kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller må holde stengt.

Stans i breddeidrett for voksne og innendørs fritidsaktiviteter for voksne.

Forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent, uten å servere alkohol.

Munnbind blir påbudt i taxi, for sjåfør og passasjerer.

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Det er ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Sammenkomster utendørs kan ha inntil 20 deltagere.

Utesteder kan ikke slippe inn gjester etter klokken 22.00.

Påbud om hjemmekontor så langt det praktisk mulig og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor, så langt praktisk mulig.

Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.

Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.

Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensninger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole.

Rødt nivå på videregående skoler, med forsterkede smitteverntiltak og mindre grupper.

Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind.

Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sikre at kundene kan holde to meters avstand.

Du bør ikke besøke helsehus og langtidshjem dersom du de siste 10 dagene har vært nærmere enn en én meter til personer over 16 år i sosiale sammenhenger, utover sin nærmeste familie eller husstandsmedlemmer.

Byrådet fraråder at du treffer flere enn 10 personer per uke utenom jobb, skole og fritidsaktiviteter. (Kilder: Oslo kommune, VG) Vis mer vg-expand-down

