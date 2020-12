Rengjøringsgigant har begjært Joe & The Juice konkurs

Joe & The Juice må i retten etter at ISS begjærte selskapet konkurs i Norge.

JUS: Etter flere år med underskudd kom 2020 med sine helt egne utfordringer. Snart kan det bli kroken på døra for kafekjeden fra Danmark her i landet, som ved inngangen til året hadde 199 ansatte.

Publisert: Oppdatert: 4. desember 2020 10:44 , Publisert: 4. desember 2020 10:26

Rett før jul skal juice- og sandwichkjeden kjempe for å kunne drive sin norske virksomhet videre.

ISS har nemlig begjært Joe & The Juice Norge konkurs.

– Joe & The Juice har hatt et kundeforhold til ISS på et par utsalgssteder. Det har dessverre bygget seg opp en situasjon over tid hvor Joe & The Juice har blitt skyldig ISS et beløp som ikke har blitt gjort opp som forutsatt, skriver kommunikasjonsdirektør Ronny Pettersen i en epost til E24 torsdag.

18. desember skal konkursbegjæringen opp i Oslo byfogdembete.

– Vi er i dialog med Joe & The Juice om saken og har tro på at dette løser seg i løpet av kort tid, understreker Pettersen.

E24 har vært i kontakt med Joe & The Juice. Ingen fra selskapet har så langt besvart E24s spørsmål.

Voksende underskudd

Det danske konsernet satset på det norske markedet i 2013. Ved utgangen av 2019 drev selskapet 26 kafeer i Stor-Oslo, i tillegg på Sør- og Sørvestlandet.

Regnskapstallene deres viser at omsetningen har steget år for år. Likevel har kjeden i Norge gått med underskudd de siste årene.

De siste seks årene har Joe & The Juice Norge tapt nær 49 millioner kroner.

År Resultat etter skatt Inntekter 2014 357.407 kr. 22,6 mill. kr. 2015 -3,6 mill. kr. 72,6 mill. kr. 2016 -5,6 mill. kr. 91,2 mill. kr. 2017 -13,6 mill. kr. 122,0 mill. kr. 2018 -15,4 mill. kr. 125,6 mill. kr. 2019 -10,9 mill. kr. 128,8 mill. kr.

Også på konsernnivå har pilene pekt nedover. I mai ble det klart at 2019 ble år fire i minus for Joe & The Juice med et tap på 333 millioner danske kroner.

Konsernets langsiktige gjeld var på 996 millioner danske kroner ved utgangen av 2019, ifølge årsrapporten for fjoråret.

RENE TALL: ISS har 11.000 ansatte i Norge, og totalt en halv million ansatte i 50 land. Selskapet er børsnotert i København.

